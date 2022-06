Startseite Außergewöhnlich hohe Nachfrage nach Bluttransporten am Weltblutspendetag Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2022-06-14 10:18. Von B Medical Systems Ein Spezialist für medizinische Kühlketten erwartet anlässlich des Weltblutspendetags einen deutlichen Anstieg der Nachfrage nach dem Transport und der Lagerung von Blut und Blutprodukten. Die Prognose stammt von B Medical Systems, einem Unternehmen für den Transport und die Lagerung temperaturempfindlicher medizinischer Produkte und Proben, die eine durchgehende Kühlkette benötigen. Jetzt, da die Covid-19-Beschränkungen in ganz Europa größtenteils aufgehoben wurden, ist es wieder einfacher, Blut zu sammeln und zu spenden. Andere Faktoren, wie die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine, steigern die Nachfrage zusätzlich. Diese Prognose fällt auf den Weltblutspendetag, an dem die Bemühungen um die Gewinnung neuer Spender für Blut und Plasma für medizinische Routineverfahren und für die Notfallmedizin besondere Aufmerksamkeit bekommen. Jeden Tag werden in Deutschland beispielsweise um die 14.000 Blutspenden benötigt. Laut den Daten des Paul-Ehrlich-Instituts gab es von 2011 bis 2019 jedoch einen Rückgang der Spenden um 16,8 Prozent. Jedes Blutprodukt muss bei einer anderen Temperatur transportiert und gelagert werden. Daher werden die Blutprodukte in speziellen Boxen transportiert, die ähnlich wie Kühlpacks eine solche Flexibilität bieten. "Angesichts der erwarteten höheren Nachfrage nach Distributionskapazitäten von Blutprodukten am Weltblutspendetag fahren wir die Produktion unserer Bluttransportboxen hoch, die für den sicheren Transport von Blut und seinen Bestandteilen wie Zellen, Plasma und Thrombozyten in einer temperaturkontrollierten, sicheren Umgebung entwickelt wurden", sagt Andrea Scammacca, Chief Operating Officer bei B Medical Systems. Das Sortiment der Bluttransport- und -lagerungslösungen von B Medical Systems besteht aus fünf passiven Boxen mit optionalen Kühlelementen und einer aktiven Einheit, die mit einem Kompressor arbeitet. Die sechs Modelle wurden speziell für Blutbanken und Blutzentren entwickelt und bieten eine Auswahl in Bezug auf das Lagervolumen (von 2,2 l bis 90 l) und die Temperaturanforderungen (-32°C, +4°C, +22°C und +37°C). Alle Modelle erfüllen die höchsten Sicherheitsstandards für Endverbraucher und Patienten und sind als Medizinprodukte (Klasse IIa) gemäß der europäischen Medizinprodukteverordnung eingestuft. B Medical Systems ist ein globaler Hersteller und Vertreiber von Lösungen für Kühlketten von Impfstoffen und medizinische Kühllösungen. In den drei Hauptgeschäftsbereichen Impfstoffkühlkette, medizinische Kältetechnik und Blutmanagement bietet das Unternehmen über 100 Produkte an. Zu den wichtigsten Produkten von B Medical Systems gehören Impfstoffkühlschränke (eisgekühlte und solarbetriebene Kühlschränke mit Direktantrieb (SDD)), Laborkühlschränke, Blutbankkühlschränke, Laborgefrierschränke, Apothekenkühlschränke, Ultratiefkühlschränke und Transportboxen. Alle Produkte verfügen über integrierte 24/7-Fernüberwachungsfunktionen, die zusätzlich dafür sorgen, dass die Produkte ein Höchstmaß an Sicherheit und Zuverlässigkeit bieten. Die Produkte von B Medical Systems werden in mehr als 140 Ländern eingesetzt und auf der ganzen Welt wurden mehr als 500.000 Produkte installiert. B Medical Systems hat Niederlassungen in den USA und Indien. Firmenkontakt

B Medical Systems

Christian Fabricius

Stefan-George-Ring 2

81929 München

+49 (0) 89 99 38 87 31

bmedicalsystems@hbi.de

https://www.bmedicalsystems.com/ Pressekontakt

