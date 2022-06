Startseite Lotz & Kovacs GmbH unter neuer Leitung Pressetext verfasst von exactberatung am Di, 2022-06-14 08:31. Mitarbeiter übernehmen das Gebäudereinigungsunternehmen in Erlensee

Anfang März wurde das Gebäudereinigungs-unternehmen Lotz & Kovacs an die neuen Eigentümer übergeben. Im Rahmen der altersbedingten Unternehmensnachfolge übernehmen die bisherige Mitarbeiter Metin und Kadriye Deveci die unternehmerische Verantwortung von den bisherigen Inhabern Rolf Lotz und Karin May. Der seit über 30 Jahren bestehende Betrieb mit Sitz in Erlensee im Main-Kinzig-Kreis ist eines der regional größten Gebäudereinigungsunternehmen mit ca. 300 Mitarbeitern in Voll- und Teilzeit. Schwerpunkt der Tätigkeit sind die Reinigung und Pflege von Verwaltungs-, Büro- und Geschäftsräumen, sowie die Innen- und Außenreinigung von Fenstern und Glasflächen. Weitere Geschäftsbereiche sind Winterdienst und Hausmeisterdienstleistungen. Die Lotz & Kovacs GmbH ist Mitglied im Bundesinnungsverband des Gebäudereiniger-Handwerks und sowohl für öffentliche Auftraggeber als auch Unternehmen der privaten Wirtschaft tätig. Gereinigt werden eine Vielzahl öffentlicher und privater Einrichtungen, wie z.B. Schulen, Kindergärten, Büroflächen, Produktionshallen etc.. Das regionale Einzugsgebiet erstreckt sich über Hanau, Gelnhausen, Frankfurt, Offenbach und den Main-Kinzig-Kreis. Mit dem Geschäftsjahr beginnt nun eine neue Ära unter der Leitung und Verantwortung des Ehepaars Metin und Kadriye Deveci. Die langjährig im Betrieb angestellten Gründer sind bereits in verantwortlicher Position in der Lotz- & Kovags GmbH tätig. Metin Deveci leitete bisher als Betriebsleiter das laufende operative Geschäft. Kadriye Deveci war Objektleiterin mit Personalverantwortung und wird zukünftig die kaufmännische Leitung des Unternehmens übernehmen. Gemeinsam wagen sie nun im Zuge der Unternehmensnachfolge den Schritt in die Selbständigkeit. Kadriye Deveci freut sich auf die zukünftige Tätigkeit und die anstehenden Herausforderungen: „Nach den langen Monaten der Vorbereitung und Einarbeitung sind wir bereit, die Verantwortung für die Lotz & Kovacs GmbH zu übernehmen. Ich freue mich sehr darauf, gemeinsam mit meinem Mann solch ein etabliertes Unternehmen fortzuführen und weiterzuentwickeln". Metin und Kadriye Deveci planen die Weiterführung Lotz & Kovacs GmbH in den bisherigen Strukturen, den bestehenden Geschäftsräumen und übernehmen sämtliche Mitarbeiter des Unternehmens. Hierdurch ist die reibungslose Weiterführung des erfolgreichen Geschäftsbetriebs gewährleistet. Unterstützt werden sie hierbei von dem bisherigen Inhaber und Gründer des Unternehmens Rolf Lotz. Rolf Lotz wird weiterhin im Betrieb tätig sein und seine Nachfolger in der Übergangsphase unterstützen. Begleitet wurde die Unternehmensnachfolge durch den Unternehmensberater Jens Olbrich von der exact Beratung GmbH begleitet. Die exact Beratung GmbH mit Sitz in Wetzlar hat sich als Beratungsunternehmen auf die Begleitung und Umsetzung von Unternehmensnachfolgen und –verkäufen spezialisiert. Gemeinsam mit den beteiligten Parteien wurden die Gespräche zur konkretisiert des Vorhabens geführt, die Eckdaten der Unternehmensnachfolge vereinbart und die Finanzierung umgesetzt. Wir wünschen Metin und Kadriye Deveci für die weitere Entwicklung der Lotz & Kovacs GmbH alles Gute und viel Erfolg.