Dr. Reuter Investor Relations: Save Foods – weniger Pestizide, längere Haltbarkeit

Save Foods – weniger Pestizide, längere Haltbarkeit Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2022-06-14 08:21. Save Foods ist in der Lage, mit einer Mischung aus Lebensmittelsäuren die Haltbarkeit von Obst und Gemüse entscheidend zu verlängern und so der Lebensmittelverschwendung den Kampf anzusagen. Dabei funktioniert das Ganze wie eine Plug-and-Play-Lösung, die bislang verwendeten Pestizide werden einfach ersetzt. In einer Interview-Serie erfahren Sie mehr zu den Hintergründen der Nacherntebehandlung.

https://small-microcap.eu/25-03-2022-interview-mit-dan-sztybel-ceo-save-... Sie haben im Jahr 2021 mehrere Meilensteine erreicht und Save Foods von einer auf Forschung und Entwicklung ausgerichteten Organisation zu einem kommerziellen Unternehmen umgewandelt? Könnten Sie das bitte etwas genauer erläutern? Save Foods hat eine innovative und umweltfreundliche Lösung zur Reduzierung von Lebensmittelabfällen entwickelt. Wir tun dies, indem wir die Haltbarkeit frischer Produkte verlängern und gleichzeitig sicherstellen, dass die Lebensmittel gerettet werden. Das wichtigste Ziel, das wir 2019 erreichen wollen, ist die Umsetzung dieser umweltfreundlichen Technologie in zuverlässige Produkte. Und ansonsten mit Pilotprojekten in einigen der führenden Verpackungsunternehmen der Welt beginnen. Sobald wir dieses Produkt erprobt haben, können wir mit unseren kommerziellen Leistungen beginnen. Und ich freue mich, sagen zu können, dass wir bisher eine 100-prozentige Umwandlungsrate von Rechnungen in zahlende Kunden haben. Die Zahl der Pilotprogramme hat sich seit dem vierten Quartal 2021 verfünffacht. Können Sie drei dieser Piloten kurz skizzieren? Wir haben in letzter Zeit die Anzahl der Piloten, die wir rund um den Globus betreiben, deutlich erhöht. Im Moment haben wir etwa zwanzig Pilotprojekte an verschiedenen Orten laufen. Stellen Sie sich nur einige vor: Südafrika, Blaubeeren, Avocado und auch Zitronen. Und wir haben auch eine Auswahl an Kirschen in der Türkei im Einsatz. Sowie in Mexiko auf Limetten, Zitronen und Avocado. Warum sind Früchte besonders anfällig für Verderb und wie hoch sind Ihrer Meinung nach die Nachernteverlusten bei Obst und Gemüse? Wie kann Save Foods dazu beitragen, diese Verluste zu reduzieren? Save Food verlängert die Haltbarkeit von Obst und Gemüse, indem es sie vor all diesen schädlichen Einflüssen schützt. Schädlinge lieben Obst und Gemüse, weil es wirklich ein sehr guter Ort zum Wachsen und Leben ist. Daher ist es notwendig, dieses Obst und Gemüse zu schützen. 25 Prozent aller Obst- und Gemüsesorten gehen in der Konservierungsphase durch Schädlinge verloren, und das ist nur der Anfang, denn durch die Sublimation gehen mehr als 50 Prozent aller produzierten Obst- und Gemüsesorten verloren, und hier kommt die Rettung der Lebensmittel ins Spiel. Wir können unsere Technologie entlang der gesamten Lebensmittelkette anwenden und sicherstellen, dass das Obst und Gemüse geschützt ist und in einem perfekten Zustand beim Verbraucher ankommt. Für die englische Übersetzung des Interviews wird keine Haftung übernommen Über Save Foods, Inc.:

Save Foods ist ein innovatives, dynamisches Unternehmen, das sich mit zwei der größten Herausforderungen in der Agrar- und Lebensmittelindustrie befasst: Lebensmittelverschwendung und -verluste sowie Lebensmittelsicherheit. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, integrierte Lösungen für mehr Sicherheit, Frische und Qualität zu liefern, und zwar auf jedem Schritt des Weges vom Feld bis auf den Teller. In enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden entwickeln wir neue Lösungen, die der gesamten Lieferkette zugute kommen und die Sicherheit und Lebensqualität von Arbeitern und Verbrauchern gleichermaßen verbessern. Unsere ersten Anwendungen sind Nacherntebehandlungen in Obst- und Gemüseverpackungsbetrieben, die Produkte wie Zitrusfrüchte, Avocados, Birnen, Äpfel und Mangos verarbeiten. Durch die Kontrolle und Verhinderung der Kontamination mit Krankheitserregern und die erhebliche Reduzierung des Einsatzes gefährlicher Chemikalien und ihrer Rückstände verlängern die Produkte von Save Foods nicht nur die Haltbarkeit von Frischwaren und verringern Lebensmittelverluste und -abfälle, sondern gewährleisten auch ein sicheres, natürliches und gesundes Produkt. Save Foods, Inc.

ISIN: US80512Q3039

WKN:

https://savefoods.co

Land: Israel

Marktkapitalisierung: 8,92 Mio. US Dollar

Kurs (Frankfurt): 2,84 EUR

52W Hoch: 6,86 EUR

52W Tief: 2,84 EUR Disclaimer/Risikohinweis

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

Pressekontakt

