Startseite Die mobile Wallbox 11kW - Microcharger von emobis! Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2022-06-14 08:10. Einfach einstecken: lädt! Mit der mobilen Wallbox 11kW - Microcharger von emobis wird das Laden unterwegs und zuhause so einfach wie nie zuvor! Vermehrt verzichten Hersteller von Elektrofahrzeugen auf die Lieferung eines mobilen Ladeziegels der im Notfall ein Fahrzeug mit 3,6kW laden kann. Grund genug für eine kostengünstige und universelle Lösung, mit der ein Elektrofahrzeug unterwegs und zuhause mit bis zu 11kW Leistung aufgeladen werden kann. Der Microcharger von emobis ist eine einfache und günstige Lösung die in Deutschland entwickelt und produziert wird. 5 x schneller Laden - Wenig Platzbedarf

Der Microcharger verfügt über eine nutzbare Kabellänge von 8m und kann damit einfach und in vielen Situationen eingesetzt werden. Mit Anschluss an eine CEE16 Steckdose wird die volle Leistung von 11kW genutzt mit der ein Elektrofahrzeug bis 5x so schnell geladen wird wie mit einem "Ladeziegel". Mit dem mitgelieferten Schuko-Adapterkabel kann notfalls auch an einer Schuko Steckdose geladen werden. Die mobile Wallbox ist inkl. Kabel nur 3,5kg schwer und findet Platz in einer handelsüblichen Ladekabel Tasche. Dadurch wird kein wertvoller Platz im Elektrofahrzeug mit einer überdimensionierten Ladelösung blockiert. Das Handling ist für alle Benutzer einfach. Einfach und sicher laden!

Der Microcharger vefügt über keinerlei Bedienelemente und startet automatisch beim einstecken den Ladevorgang. Keine Notwendigkeit sich mit einer Mäusetastatur oder einem Microdisplay auseinanderzusetzen. Damit wird die mobile Wallbox zu einem treuen Begleiter. Natürlich stellt der Microcharger die Ladeleistung automatisch auf den verwendeten Anschluss ein. Um in jedem Fall sicher zu sein, verfügt die Wallbox über einen integrierten Fehlerstromschutz der sowohl auf 30mA Wechselstrom- wie auch für Ladestationen wichtige 6mA Gleichstromfehler reagiert. Das schlag- und spritzwasserfeste Gehäuse ermöglicht den Betrieb im Aussenbereich. Ünter den Montageblenden besteht die Möglichkeit einer festen Wandmontage ohne das Gerät öffnen zu müssen. Preis und technische Produktinformationen

Die mobile Wallbox 11k - Microcharger von emobis funktioniert mit jedem Elektrofahrzeug mit Typ 2 Stecker. Der Vertrieb erfolgt direkt über Amazon: emobis mobile Wallbox 11kW - Microcharger UVP: 499,00 Euro

Link: https://t.co/n8476HMMgm Das Unternehmen Clean Charge Solutions GmbH mit Sitz in Gräfelfing bei München macht mit der emobis Wallbox Kabelhalterung das Laden von E-Autos deutlich komfortabler. Es ist die bisher einzige Kabelhalterung, die es ermöglicht schnell und praktisch mühelos das Ladekabel am Elektrofahrzeug ein- und wieder auszustecken. Die Produkte von Clean Charge Solutions GmbH werden unter dem Label emobis auf Amazon vertrieben. Kontakt

Clean Charge Solutions GmbH

Markus Valier

Bahnhofstr. 3a

82166 Gräfelfing

+49 89 215 293 42

hello@clean-charge.de

