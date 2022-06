Startseite Hannan identifiziert auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Valiente-Projekt eine aufgedeckte Cu-Au-Porphyr-Mineralisierung über e Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2022-06-13 16:13. 13. Juni 2022 - Vancouver, Kanada - Hannan Metals Limited ("Hannan" oder das "Unternehmen") (TSXV: HAN) (OTCPK: HANNF - www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/hannan-metals-ltd/ ) freut sich, ein Update zum Kupfer-Gold-Porphyr-Projekt Belen auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Valiente Grundstück in Zentralperu bekannt zu geben (Abbildungen 1 und 2). Das Projekt Valiente, das sich 19 km östlich der Gemeinde Tingo Maria in Zentralperu befindet, definiert einen bisher unbekannten porphyrisch-epithermalen Kupfer-Gold-Mineralisierungsgürtel aus dem Miozän innerhalb eines 140 km mal 50 km großen Gebiets in Peru, in dem das Explorationsteam von Hannan mindestens sieben mit Intrusionen verbundene Porphyr-/Epithermal-/Skarn-Ziele identifiziert hat, von denen Belen das am weitesten fortgeschrittene ist und hier ausführlicher beschrieben wird. Höhepunkte: - Detaillierte Feldarbeiten auf dem Grundstück Belen, das nur einen kleinen Teil (4 %) von Hannans gesamtem Landbesitz auf dem Projekt Valiente ausmacht, bestanden in der Entnahme von Bodenproben auf einem Gebiet von 1.600 mal 800 Metern und der gleichzeitigen Identifizierung eines aufgeschlossenen, ausgelaugten Kupfer-Gold-Porphyrs mit gut entwickelten Quarzgängen und Hinweisen auf eine angereicherte Kupferglanzdecke auf dem südlichen Porphyr-Kupfer-Gold-Ziel (Abbildungen 2-7). - Ein goldhaltiges epithermales Zielgebiet, das durch große goldmineralisierte Gesteinsbrocken aus Quarz-Pyrit und Eisenoxiden sowie durch stark goldanomale Bodenproben identifiziert wurde, wurde 2,5 km nordwestlich des südlichen Porphyr-Ziels entdeckt, wo ein systematisches 100 m x 100 m großes Bodenprobenprogramm zwei stark goldanomale Trends identifizierte, die sich über 1800 m bzw. 970 m erstrecken. Michael Hudson, CEO, erklärte: "Hannan hat ein neues Kupfer-Gold-Mineralienlager aus dem Miozän innerhalb eines 140 km mal 50 km großen Gebiets bei Valiente entdeckt. Bei Belen sehen wir umfangreiche und systematische Bodenprobenanomalien über mehrere Kilometer. Am ermutigendsten ist das Vorhandensein eines aufgeschlossenen, ausgelaugten Kupfer-Gold-Porphyrs mit gut entwickelter Porphyr-Alteration und Quarzgängen in den oberen topographischen Ebenen mit Anzeichen einer angereicherten Chalkosit-Decke in den tiefer liegenden Bächen. Dies ist der erste Bone-Fide-Grundgebirgsfund auf dem Projekt Valiente. Wir freuen uns auf detailliertere Feldarbeiten, einschließlich der Entnahme von Schlitzproben bei Belen, und auf die Erschließung der angrenzenden Porphyrziele. Das Unternehmen beginnt auch mit den Arbeiten zur Erteilung von Bohrgenehmigungen." Ein verbundenes Porphyr-Kupfer-Gold- und epithermales Goldmineralsystem wurde bei Belen innerhalb eines 9 km mal 2 km großen Trends identifiziert (Abbildung 2-7). Detaillierte Feldarbeiten auf dem Grundstück Belen, das nur einen kleinen Teil (4 %) des gesamten Landbesitzes von Hannan auf dem Projekt Valiente ausmacht, füllten die Trends der Bodenproben aus und identifizierten einen ausgelaugten Kupfer-Gold-Porphyr mit gut entwickelten Quarzgängen auf den oberen topografischen Ebenen mit Hinweisen auf eine angereicherte Chalkozitdecke, die über 1 km innerhalb der tiefer gelegenen Bäche auf dem südlichen Kupfer-Gold-Porphyr-Zielgebiet beprobt wurde. Ein goldhaltiges epithermales Zielgebiet, das durch große goldmineralisierte Gesteinsbrocken aus Quarz-Pyrit und Eisenoxiden sowie durch stark goldanomale Bodenproben identifiziert wurde, wurde 2,5 km nordwestlich des südlichen Porphyrziels entdeckt. Die Arbeiten des letzten Monats werden im Folgenden näher beschrieben: Südliches Kupfer-Gold-Porphyr-Ziel Dieses Ziel besteht aus einer hochgradig anomalen Cu-Au-Mo-Bodenanomalie, über die hier erstmals berichtet wurde, und erstreckt sich über ein 1.600 m mal 800 m großes Gebiet oberhalb einer kartierten und radiometrisch datierten Porphyrintrusion aus dem Miozän. Die systematische Entnahme von Bodenproben wurde abgeschlossen. Insgesamt wurden 494 Proben auf dem Porphyr-Zielgebiet entnommen, das eine Fläche von etwa 3,3 km x 1,7 km mit einem Probenabstand von 100 m x 100 m abdeckt. Die Ergebnisse zeigen eine starke Korrelation mit mehreren Elementen, einschließlich Cu-Au-Mo-K-V. Der Kern der Anomalie erstreckt sich über 1600 m und 800 m Breite und weist konsistente Werte > 500 ppm Cu mit Cu-Werten bis zu 1461 ppm Cu und Mo bis zu 32 ppm auf. (Abbildungen 2-4). Gold ist lokal anomal innerhalb, aber auch am Rande der Hauptkupferanomalie zu finden. Das wichtigste "versetzte" Goldziel ist durch eine 1000 m lange und bis zu 300 m breite Goldanomalie gekennzeichnet. Für 331 Proben wurden Golduntersuchungen durchgeführt; die Werte reichen von info@resource-capital.ch

