Startseite Niedersächsiches Justizministerium ein anführendes staatskriminelles Bandenmitglied ? Pressetext verfasst von Pirat3002 am Mo, 2022-06-13 13:10. Da fassen doch Richter vom OLG-Celle mit Beschluss vom 17. Mai 2022 und in der Endkonsequenz des Lebens, dass der AE und Beschwerdeführer kein Recht auf den Schutz seines privaten und geistigen Eingentums hat. Auch wird in dem Beschluss durch die OLG-Richter nahe gelegt, dass der Demokratische Rechtstaat ein ungestraftes Recht hat, mit jahrelangen falschen Verdädchtigungen die wirtschaftliche Existenz eines Bügers und inzwischen auch Dritter auf Lebenszeit zu zerstören. Dann beschweren sich doch diese OLG-Richter, dass diese Beschwerdeschrift kein Anwalt unterzeichnet hatte. Vergessen haben diese Richter am OLG-Celle, dass entgegen der Verfassung gemäß Art. 3 Abs. 1 GG mit Art. 20 Abs. 3 sowie in Verbindung mit der Grundsatzentscheidung 1 BvR 1737/10 dem AE und Beschwerdeführer von Klagebeginn an nicht nur die Rechtsschutzgleichheit sondern auch die Rechtsberatungsbeihilfe verweigert wurde. Man sollte wissen, dass das zuständige Amtsgericht für die Rechtsberatungsbeihilfe selsbt unterd em dringednen Verdacht gemäß § 13 StGB mit § 258a StGB steht. Datum 01. Juni 2022 Persönlich vorlegen! Nur per Fax: (0511) 1 20 51 70 Niedersächsisches Justizministerium

Frau Justizministerin Frau Barbara Havlitza

Am Waterlooplatz 1 30169 Hannover Teile einer staatskriminellen Vereinigung innerhalb Niedersächsischer Staats- und Justizbeamter, mit systembedingter Staatskriminalität seit 1988 gegen den Unterzeichner Ihr Zeichen: 31-33 E 1- 101. 17/2015

Schriftsatz der Frau xxx vom 30. Mai 2022 Sehr geehrte Frau Justizministerin, hiermit weise ich das Schreiben des NDS-Justizministeriums mit aller rechtlichen Schärfe zurück. Der Unterzeichner verzichtet hier auf die Erklärung, die einer gerichtlichen Bemessung einer kriminellen Bande oder Vereinigung (OLG-Oldenburg mit BGHSt). Wie der Unterzeichner nun feststellen muss, scheint alles vorsätzliche strafrechtliche Handeln vom Niedersächsischen Justizministerium und mit offizieller Duldung des NDS-Parlaments sowie den NDS-Landesregierungen seit 1988 auszugehen (GenStA-Celle Az. 6 Zs 939/03). Der Vors. Richter Barre des AG-Verden hat in 2002 alle vorsätzlichen und bandenmäßigen falschen Verdächtigungen in seinem Urteil zum Az. 4 Cs 427/01 für den Unterzeichner und für immer dokumentiert. Die Schließung der Steuersignale beim Finanzamt Delmenhorst, privat sowie geschäftlich und noch vor dem Urteil mit Rechtskraft des Richters Barre im Jahre 2002 sowie der ebenso vorsätzliche Prozessbetrug beim FG-Hannover zum Az. 16 V 10089/03 durch das Bundesland Niedersachsen, sind schwerste ungesühnte staats-kriminelle Vergehen und Verbrechen. Genau diese und weitere schwerste ungesühnte Vergehen und Verbrechen weiterer beteiligter Bundesländer gegen den Unterzeichner sowie zwischenzeitlich auch zum Nachteil Dritter, waren die im rechtlichen Zusammenhang nahe stehenden beschuldigten Staatsanwälte und Richter in Delmenhorst, Oldenburg, Lüneburg, Hannover, Hildesheim, Bremen und Celle gehalten zu vertuschen, bzw. im Amt fortgesetzt strafzuvereiteln. Die ständigen Erwähnungen zum Art. 97 GG durch das Justizministerium an den Unterzeichner, sind inzwischen nicht als nur lächerlich zu erwähnen, sondern könnten auch als fortgesetzte Beihilfe durch Unterlassen, bei noch ungeklärten staatskriminellen Vergehen und Verbrechen, direkt gegen das NDS-Justiz-ministerium gewertet werden. Vor dem Art. 97 GG hat der Gesetzgeber für einen Richter den Art. 3 Abs. 1 GG mit Art. 20 Abs. 3 GG gesetzt, mit der eine verfassungsmäßige Rechtsschutzgleichheit garantiert ist. Noch besser ist das Ganze zu verstehen durch das Grundsatzurteil des BverfG zum Az. 1 BvR 1737/10. Richter in Niedersachsen haben diese Grundsatzentscheidung des Bundesverfassungsgerichts gegen den Unterzeichner seit Jahren vorsätzlich und damit in krimineller Absicht, der weiteren Schädigung des Unterzeichners materiell gebrochen. Da das Bundesland Niedersachsen in staatskrimineller Absicht ab 1997 begann die wirtschaftliche Existenz des Unterzeichners sowie inzwischen auch Dritter mit verheerenden finanziellen Folgen zu schädigen, so das kein Anwalt mehr selbst honoriert werden kann und diese aus nackter Angst ob in Frankfurt, Bremen oder Celle ein Mandat verweigern, ist von der Bildung einer staatskriminellen Vereinigung und nicht nur für das Bundesland Niedersachsen auszugehen. Hochachtungsvoll xxxxxxx

Ehemaliger politischer Häftling der Zuchthäuser Cottbus/Brandenburg 1977/1978

Mitglied im Verein gegen Rechtsmissbrauch eV.

