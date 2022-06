Im Zug mit Zweite-Klasse-Ticket in erster Klasse sitzen? - Aktuelle Verbraucherfrage der ERGO Rechtsschutz Leistungs-GmbH

Experten der ERGO Group informieren

Rüdiger H. aus Mannheim:

Ich möchte demnächst mit der Bahn verreisen und habe Bedenken, dass die Züge vor allem während der Ferien total überfüllt sein werden. Darf ich mich dann mit meinem Zweite-Klasse-Ticket auch in die erste Klasse setzen oder stellen, wenn sonst nichts mehr frei ist?

Michaela Rassat, Juristin der ERGO Rechtsschutz Leistungs-GmbH:

Egal ob Kurztrip oder Sommerurlaub: Viele Deutsche möchten dieses Jahr mit der Bahn verreisen. Das kann schnell zu überfüllten Zügen führen. Freie Sitzplätze gibt es dann oft nur noch in der ersten Klasse. Trotzdem ist es ohne entsprechendes Ticket nicht erlaubt, sich dort auf einen freien Platz zu setzen. Das gilt auch für das 9-Euro-Ticket. Laut Abschnitt A 2.4.3 der Beförderungsbedingungen für den Personenverkehr der Deutschen Bahn (DB) besteht kein Anspruch auf einen Sitzplatz oder auf Unterbringung in der ersten Klasse bei Platzmangel in der zweiten Klasse. Im Ausnahmefall kann es allerdings vorkommen, dass das Zugpersonal die erste Klasse aus Sicherheitsgründen freigibt, dies erfolgt meist über eine Durchsage. Nur dann dürfen Bahnfahrer in die erste Klasse wechseln. Wer ohne gültiges Ticket in der ersten Klasse erwischt wird, muss diese wieder verlassen und mit einem erhöhten Beförderungsentgelt ab 60 Euro rechnen. Angesichts überfüllter Waggons spontan beim Zugbegleiter ein Ticket-Upgrade zu kaufen ist zwar eine gute Idee, funktioniert aber nicht: Diesen Service hat die DB zu Beginn des Jahres eingestellt. Reisende im Fernverkehr mit Flexpreis-Tickets können jedoch bis zu zehn Minuten nach Abfahrt des Zuges noch ein 1. Klasse-Upgrade über die Smartphone-App DB Navigator buchen. Im Nahverkehr und in der S-Bahn muss das Ticket in der Regel vor der Abfahrt gelöst werden.

Anzahl der Anschläge (inkl. Leerzeichen): 1.397

Weitere Ratgeberthemen finden Sie unter www.ergo.com/ratgeber. Weitere Informationen zur Rechtsschutzversicherung finden Sie unter www.ergo.de/rechtsportal. Sie finden dort täglich aktuelle Rechtsinfos zur freien Nutzung.

Das bereitgestellte Bildmaterial darf mit Quellenangabe (Quelle: ERGO Group) zur Berichterstattung über die Unternehmen und Marken der ERGO Group AG sowie im Zusammenhang mit unseren Ratgebertexten honorar- und lizenzfrei verwendet werden.

Über die ERGO Group AG

ERGO ist eine der großen Versicherungsgruppen in Deutschland und Europa. Weltweit ist die Gruppe in 30 Ländern vertreten und konzentriert sich auf die Regionen Europa und Asien. Unter dem Dach der Gruppe agieren mit der ERGO Deutschland AG, ERGO International AG, ERGO Digital Ventures AG und ERGO Technology & Services Management vier separate Einheiten, in denen jeweils das deutsche, internationale, Direkt- und Digitalgeschäft sowie die globale Steuerung von IT und Technologie-Dienstleistungen zusammengefasst sind. 40.000 Menschen arbeiten als angestellte Mitarbeiter oder als hauptberufliche selbstständige Vermittler für die Gruppe. 2018 nahm ERGO 19 Milliarden Euro an Gesamtbeiträgen ein und erbrachte für ihre Kunden Brutto-Versicherungsleistungen in Höhe von 15 Milliarden Euro. ERGO gehört zu Munich Re, einem der weltweit führenden Rückversicherer und Risikoträger.

Mehr unter www.ergo.com

Firmenkontakt

ERGO Rechtsschutz Leistungs-GmbH

Dr. Claudia Wagner

ERGO-Platz 2

40198 Düsseldorf

0211 477-2980

claudia.wagner@ergo.de

http://www.ergo.com

Pressekontakt

HARTZKOM PR und Content Marketing

Marion Angerer

Hansastraße 17

80686 München

089 998 461-18

ergo@hartzkom.de

http://www.hartzkom.de