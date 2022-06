Startseite Passende Angelbekleidung für jedes Wetter – in Sommer wie Winter Pressetext verfasst von pr-partners am So, 2022-06-12 19:12. Um sich beim Angeln entspannt und wohl zu fühlen, braucht man auch die passende Angelbekleidung. Welches die passende Angelkleidung ist, hängt von der jeweiligen Wetterlage ab und sollte mit Bedacht gewählt werden. Der Online-Angelshop angel-berger.de bietet für jedes Wetter die geeignete Angelbekleidung. Ob Handschuhe, Wathose, Watschuhe, Angelanzug oder vieles mehr, hier wird jeder Angler fündig. Praktische Angelbekleidung zur Sommerzeit Neben wärmender Angelbekleidung gibt es auf angel-berger.de auch praktische Kleidung für die warmen Jahreszeiten. Das Magic Baits Angelshirt stellt dabei modische Angelbekleidung dar, die ein besonders angenehmes Tragegefühl verspricht. Die T-Shirts sind Fairwear produziert und verfügen über einen hochwertigen Druck. Die hochwertige Verarbeitung mit doppelten Saumnähten und doppelt gelegtem Ausschnitt kann sich sehen lassen. Das Angelshirt ist in verschiedenen Größen erhältlich, wobei die Passform normal ausfällt. Die Magic Baits High UV Polarisationsbrille leistet gleich zwei wichtige Funktionen. Zum einen werden die Augen des Anglers vor schädlichen UV-Strahlen geschützt und zum anderen wird die Oberflächenspiegelung des Wassers abgeschwächt, was dem polarisierenden Effekt zu verdanken ist. Die Gläser der Polbrille sind aus schlag- und kratzfestem Polycarbonat gefertigt und verfügen über UV 400 Protection. Die richtige Angelkleidung bietet ausreichend Schutz – sei es vor Sonne, Kälte oder Nässe Für das Angeln muss man rechtzeitig vorsorgen, um dann an den kalten Tagen zum Angelausflug losziehen zu können. Im Winter bietet die zweiteilige Winterkombi, die der Magic Baits Thermoanzug darstellt, guten Schutz an kalten Tagen vor Wind, Regen und Kälte. Das hochwertige Waterproof Shell Material verfügt über versiegelte Nähte und hat eine Wassersäule von 5.000 Millimetern. Sowohl Latzhose als auch Jacke sind atmungsaktiv und bieten einen angenehmen Tragekomfort. Darüber hinaus ist die Magic Baits Bobble Hat Wintermütze der passende Schutz für den Kopf. Sie ist superweich und verfügt mit dem dehnbaren Material über eine optimale Passform. Mit den Angler Premium Neoprenhandschuhen sind auch die Hände gut geschützt. Das Fingerspitzengefühl wird nicht beeinträchtigt, da die Finger frei beweglich bleiben und über Klett-Fixierungspunkte verfügen. Die Handflächen sind gummiert, wind- und wasserabweisend sowie isolierend. Weiterführende Informationen zum Thema auf:

Das Unternehmen Angelsport Berger blickt mit seinem Angelshop angel-berger.de auf über 20 Jahre Erfahrung zurück. Der Shop bietet rund ums Angeln alles notwendige Zubehör zu günstigen Preisen. Mehr als 3.000 Produkte beinhaltet das Sortiment. Es setzt sich aus eigenen Produkten und Produkten namhafter Hersteller zusammen. Unternehmensinformation:

Angelsport Berger

Bretniger Str. 2A

Angelsport Berger

Bretniger Str. 2A

01900 Großröhrsdorf