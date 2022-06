Auf einer Norwegen Kreuzfahrt zu beeindruckenden Fjordlandschaften reisen

Urlaub ist wieder gefragt, viele Menschen suchen nach Erholung und Entspannung. Kreuzfahrten bieten beides: Neben unbeschreiblichen Ausblicken vom Wasser auf die ruhig vorbeiziehenden Küstengebiete und Uferlandschaften bieten Kreuzfahrten ein äußerst komfortables Reisen und sind wohl auch gerade deshalb bei vielen Urlaubern so beliebt. Mit ganz besonders landschaftlich reizvollen Ausblicken ziehen Norwegen Kreuzfahrten die Reisenden in ihren Bann. Norwegen ist mit den rauen Fjordlandschaften und den idyllischen Orten ein echtes Highlight für Kreuzfahrtliebhaber und so locken die beliebten Norwegen Kreuzfahrten jedes Jahr viele Gäste an. Beliebte Routen der Norwegen Kreuzfahrten führen beispielsweise zum imposanten Geirangerfjord oder ins beschauliche Bergen. Eine große Bandbreite an Angeboten für Norwegen Kreuzfahrten findet man beim Kreuzfahrtspezialisten auf rivers2oceans-kreuzfahrten.de. Die Höhepunkte Geirangerfjord und Bergen stehen beispielsweise bei der „Phoenix Norwegen Kreuzfahrt - Fjordwelt und mehr“ auf dem Routenplan.

Fjorde und idyllische Orte sorgen für Erholung auf der Norwegen Kreuzfahrt

Diese Norwegen Kreuzfahrt startet in Bremerhaven. Nach der Einschiffung genießen die Passagiere an Bord der MS Amadea zunächst einen entspannten Tag auf See. Damit bleibt ausreichend Gelegenheit, um das Schiff kennenzulernen und die Annehmlichkeiten an Bord zu erleben. Nach dem Seetag und vor dem ersten Stopp in Flåm kreuzt das schwimmende Hotel durch den Sogne- und den Aurlandsfjord und bietet den Urlaubern damit beste Aussichten auf die unglaublich beeindruckende Natur an Norwegens Küste. Mit diesen Eindrücken geht es dann zum ersten Landgang in das idyllische Dorf Flam. Von der Aussichtsplattform Stegasteig hat man noch einmal eine beeindruckende Aussicht auf den Aurlandsfjord. Mit der Flåmbahn kann man zum Hochplateau Hardangervidda fahren und von dort den Ausblick auf die Wasserfälle und das Tal genießen. Die Norwegen Kreuzfahrt geht dann weiter nach Sandane. Nach dem Stopp dort folgen eine Fahrt durch den Gloppefjord und durch den Nordfjord sowie ein Halt in Måløy. Der idyllische Ort kann beim Landgang erkundet und seine charmante Idylle genossen werden. Von hier aus geht die Norwegen Kreuzfahrt weiter nach Geiranger. Die Passagiere erleben den beeindruckenden Geirangerfjord und kreuzen an Bord des Schiffes auch durch den Sunnylvsfjord und durch den Storfjord. Nach einem kurzen Stopp in Ålesund geht die Norwegen Kreuzfahrt weiter nach Bergen. Die zweitgrößte Stadt des Landes ist geprägt von bunten Holzhäusern, die an der alten Landungsbrücke stehen. Für eine beeindruckende Aussicht kann man mit der Standseilbahn Fløibanen zum Bergplateau des Fløyen fahren. Vor der Ausschiffung in Bremerhaven macht das Schiff noch einen Stopp in der kleinen Gemeinde Farsund. Das idyllische Dorf mit Strand lädt zu einem Spaziergang ein.

Viele Reiseleistungen an Bord genießen auf der Norwegen Kreuzfahrt

Der Urlaub ist auch an Bord des schwimmenden Hotels erholsam und komfortabel, dafür sorgen neben den beeindruckenden Landschaften der Fjorde die vielen zur Verfügung stehenden Einrichtungen des Schiffes. Auch ein Kapitänsdinner wird für die Kreuzfahrtpassagiere während dieser Norwegen Kreuzfahrt veranstaltet. Neben kulinarischen Genüssen in den Bordrestaurants und einem abwechslungsreichen Unterhaltungsprogramm können die Urlauber beispielsweise die Wellnessangebote an Bord nutzen.

Mehr Informationen zur Reise durch die imposanten Fjordlandschaften gibt es auf: https://www.rivers2oceans-kreuzfahrten.de/kreuzfahrten-norwegen-kreuzfah...

Kurzprofil:

Das in Wedel ansässige Unternehmen Rivers 2 Oceans Kreuzfahrten e.K. ist ein Reiseunternehmen, das sich auf die Vermittlung von Hochsee- und Flusskreuzfahrten spezialisiert hat. Die Reisen werden von namhaften Reedereien organisiert und durchgeführt. Zu allen Reiseangeboten gibt es auf der Webpräsenz des Reiseunternehmens ausführliche Beschreibungen zu den Schiffen, den Routen und den Leistungen. Per E-Mail und per Telefon bietet das Unternehmen auch eine persönliche Beratung.

Unternehmensinformation:

Rivers 2 Oceans Kreuzfahrten e.K.

Planckstraße 13

22880 Wedel