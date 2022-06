Startseite One-Man-Show Pressetext verfasst von pr-gateway am Sa, 2022-06-11 08:46. Nennen Sie Vor- und Nachteile der Einzelunternehmung! Nicht jedes Unternehmen besteht aus vielen oder gar zahlreichen Mitarbeitern. Die Zahl der "Einzelkämpfer" ist enorm. Denn wer selbständig tätig ist und keine Mitarbeiter beschäftigt, gilt als Einzelunternehmer. Diese Geschäftsform der Einzelunternehmung hat Vor- und Nachteile, und genau diese werden gelegentlich in der Prüfung abgefragt. Deutschlands Schnell-Lernexperte Dr. Marius Ebert zeigt in seinem kostenlosen Schulungsvideo die Vor- und Nachteile der Einzelunternehmung auf und gibt Tipps für eine strukturierte Beantwortung der Frage. Da sowohl die Vor- und Nachteile einer Einzelunternehmung gefragt sind, macht es Sinn, zunächst eine Art Tabelle anzulegen und in jeder Spalte zwei bis drei Spiegelstriche vorab einzutragen. Vorteile der Einzelunternehmung -Entscheidungen allein und schnell: Wer Einzelunternehmer ist, der muss keinen anderen fragen, und er kann schnell Entscheidungen treffen. Ganz anders funktioniert das dagegen häufig in großen Unternehmen: Da muss erst mal eine Besprechung anberaumt werden, dann ist jemand in Urlaub, den darf man aber nicht ausschließen, der ist sonst fürchterlich beleidigt, also dauert das Ganze noch mal zwei Monate, bis wieder alle dann da sind, und bis dahin ist die Chance vielleicht vorbei. Wir leben in einer Zeit, die auch schnelle Entscheidungen teilweise fordert, und da hat der Einzelunternehmer einen enormen Vorteil. -Dann: Ihm gehört der Gewinn allein. Das ist ein Vorteil. Er muss mit niemandem teilen. Es ist sein Unternehmen, und deswegen muss er auch nicht teilen. Nachteile der Einzelunternehmung -Haftung mit Privatvermögen: Der Einzelunternehmer haftet mit seinem Privatvermögen. Wenn also firmenseitig etwas nicht läuft, dann steht er dafür auch mit seinem Privatvermögen gerade. -Kann nur begrenzt erweitern, expandieren: Irgendwo ist ein solcher Einzelunternehmer natürlich kapitalmäßig begrenzt und auch im Hinblick auf seine Arbeitskraft begrenzt. Für den Engpass einer Expansion kann es viele Gründe geben. Der Grund für einen Engpass muss nicht Kapital sein - im Internet ist es nicht Kapital, bei vielen Unternehmen ist es nicht Kapital. Das denken zwar viele Menschen, ist aber oft nicht so. Es kann auch sein, dass es einfach die Zeit ist, d.h. dass der Einzelunternehmer die Zeit nicht mehr hat und die Kraft nicht hat und deswegen nur begrenzt expandieren kann. Er kann sein Unternehmen nur begrenzt vergrößern. -Eingeschränkte Möglichkeiten der Kapitalbeschaffung: Wenn Kapital der Engpass ist, hat der Einzelunternehmer hier nur eingeschränkte Möglichkeiten, ganz anders als die börsennotierte Aktiengesellschaft. Die macht eine Kapitalerhöhung, platziert neue Aktien, und dann hat sie neues Kapital. Das ist sehr einfach. Für den Einzelunternehmer dagegen geht so was natürlich überhaupt nicht. Er hat diese Möglichkeit gar nicht. Das komplette, kostenlose Video " Nennen Sie Vor- und Nachteile der Einzelunternehmung!" (https://www.youtube.com/watch?v=yMyqOw8QZVE) finden interessierte Leser auf der Video-Plattform YouTube. Weitere Hinweise zu diesem und vielen weiteren betriebswirtschaftlichen Themen finden sich ebenfalls auf der Webseite des Unternehmens ( http://mariusebertsblog.com/ ). Dr. Marius Ebert ist Deutschlands Schnell-Lernexperte. Sein Schnell-Lernsystem für betriebswirtschaftliche Themen ermöglicht eine schnelle Vorbereitung auf IHK-Prüfungen, wie z.B. Betriebswirt/in IHK, Wirtschaftsfachwirt/in IHK, Technischer Fachwirt/in und diverse Mesterberufe, wie z.B. Industriemeister/in IHK. Firmenkontakt

