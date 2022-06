Startseite Max Wellner über Yllusion: Ein neues Konzept für Cyberpunk inspirierte Mode und Design Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2022-06-10 17:50. Gründer Max Wellner, der als CEO vieler Webprojekte in Deutschland bekannt ist, hat den Start von Yllusion, einem Concept Store für Cyberpunk Design und Mode, angekündigt. Der bekannte deutsche StartUp Gründer Max Wellner, der als CEO und Gründer vieler Webprojekte in Deutschland, wie z.B. CosplayHero bekannt ist, hat den Start von Yllusion angekündigt. Bei dieser Website handelt es sich um einen Online-Store für Cyberpunk-Modekonzepte und eine Agentur für UX- und UI-Design. Das Motto, das Yllusion antreibt, lautet "Ein Name, viele Möglichkeiten", was sich in der großen Auswahl an innovativen Produkten widerspiegelt, die den Kunden auf der Website angeboten werden. Darüber hinaus ist Yllusion auch auf Technologiedienstleistungen für Kunden spezialisiert, die kreative Hilfe beim UI- und UX-Design benötigen. Das Ziel von Yllusion ist es, die Lösung für alle Menschen zu sein, die auf der Suche nach dem nächsten großen innovativen Durchbruch sind und zum Trendsetter werden wollen. Yllusion ist eine vielseitige Agentur, die sich vor allem auf die Entwicklung hochwertiger Modeprodukte und technischer Dienstleistungen spezialisiert hat. Es ist kein Versehen zu sagen, dass Yllusion eine neue Religion in der Modeindustrie hervorbringt, indem es Enthusiasten eine Nische in der Modeindustrie zur Verfügung stellt und Menschen unterstützt, die kreative Hilfe bei der nächsten Spitzentechnologie brauchen. Yllusion ist das Produkt von Max Wellners Faszination für die Cyberwelt und die neueste Technologie. Alles, was in die Entwicklung von Yllusion eingeflossen ist, ist Ausdruck von Wellners Hingabe an seine Leidenschaft. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, futuristische Elemente in alle seine Produkte und Dienstleistungen einzubauen - ein relativ neues Konzept, das noch nicht in den Mainstream-Medien angekommen ist. Laut der Studie von Consumer Market Outlook wird die wachsende Modeindustrie bis zum Jahr 2025 einen geschätzten Nettowert von 2,25 Billionen Dollar in US-Währung erreichen. Angesichts der Tatsache, dass die Branche immer größer wird, ist die fortschrittliche AR- und VR-Technologie von Unternehmen wie Yllusion ein innovativer Schritt hin zu einem futuristischen Online-Shopping-Erlebnis. Die Beliebtheit solcher neuen Konzepte ist darauf zurückzuführen, dass die Branche selbst das Bedürfnis hat, in einer sich wandelnden Wirtschaft stabil und beständig zu bleiben. Einige der bekanntesten Modemarken wie Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Ralph Lauren und Zara haben den Trend ebenfalls aufgegriffen und setzen auf die neue Ära der Cybermode. Aktivitäten wie Einkaufen können für viele Menschen sehr ermüdend und sogar belastend sein. Solche fortschrittlichen technologischen Dienstleistungen, wie sie Yllusion anbietet, sind für diese Menschen ein großer Schritt in die richtige Richtung. Augmented Reality (AR) und Virtual Reality (VR) in der Mode sind relativ neue Ideen, die die Menschen dazu anregen, die gleichen Aufgaben zu erledigen, die sie schon immer getan haben, aber auf eine neue Art und Weise. Nach der jüngsten Angst vor der Pandemie 2020 sind potenzielle Käufer und Kunden sehr vorsichtig, was sie anfassen und was nicht. Deshalb ist die Einführung der AR- und VR-Technologie bei Yllusion genau das, was die Welt braucht. Funktionen wie interaktive Bildschirme bewirken große Wunder bei einigen der häufigsten Ängste der Kunden, z. B. beim Anprobieren von gebrauchter Kleidung oder wenn man die gleiche Umkleidekabine benutzt wie jemand, der gerade gegangen ist. Mit den neuen fortschrittlichen technischen Funktionen müssen die Kunden die Kleidung nicht mehr physisch anprobieren, sondern können alles auf der virtuellen Ebene erledigen. Das Beste daran ist, dass sie nicht einmal persönlich im Laden sein müssen. Das ist nicht nur schneller und einfacher, sondern auch bequemer und genauer, wenn es darum geht, die Größe zu bestimmen, die Kleidung anzupassen und alles auf die perfekte Passform zuzuschneiden. Der Yllusion Store konzentriert sich auf die Ästhetik der Cyberpunk-Mode. Die Idee des Cyberpunk geht auf den Autor Bruce Bethke zurück, der dieses Konzept in den 1989er Jahren berühmt gemacht hat. "Die Erfindung des C-Wortes war ein bewusster und absichtlicher Schöpfungsakt meinerseits. Ich schrieb die Geschichte im frühen Frühjahr 1980 und nannte sie vom ersten Entwurf an "Cyberpunk". Damit wollte ich einen neuen Begriff erfinden, der das Nebeneinander von Punk-Attitüde und Hightech beschreibt."

(Bruce Bethke, Cyberpunk) Seine Geschichten reichen von düsteren Themen über Erzählungen, die mit einer dystopischen Gesellschaft spielen, bis hin zu anderen Geschichtensammlungen über Neologismus. Seine Veröffentlichung des Buches "Cyberpunk" machte einen der beliebtesten Modetrends bekannt, der auf subtile Weise die Zukunft einer postmodernen kapitalistischen Gesellschaft darstellt. Cyberpunk als Modezyklus-Genre war vielleicht vor einem Jahrzehnt sehr beliebt und kommt 2022 mit einem Knall zurück, weshalb Yllusion eine gute Website für Cyberpunk-Fans ist. Außerdem bietet die Website erschwingliche thematische Kleidungsstücke und Accessoires, die für die meisten Kunden leicht zugänglich sind. Das Genre Cyberpunk als Modeästhetik verbindet die Welt der Mode mit der Technologie. Das Ergebnis sind Kleidungsstücke und Accessoires, die die futuristischen Elemente der fortschrittlichen Technologie aufgreifen. Wie im Winter 2021 zu sehen ist, wenden sich die Modetrends dem Technicolor-Race-Trope zu, der im Sommer 2022 ein komplettes Comeback feiern wird. Und wie bei jedem Wiederaufleben von Modetrends wird es auch in der neuen Ära Statement-Stücke und gemütliche und bequeme Kleidung geben, die sich hervorragend als Loungewear eignet. Yllusion hat seinen Kunden kürzlich eine neue Bekleidungslinie vorgestellt, die den modischen Durchbruch des Cyberpunk perfekt verkörpert. Diese Schmuckstücke sind von einigen der beliebtesten Spiele, Filme und Charaktere aus den meisten japanischen Animes inspiriert. Zeit ist Geld, das kann man nicht besser begründen als mit der Anzahl berühmter Geschäftsleute und Persönlichkeiten, die auf diese Philosophie schwören. Um die Dinge ins rechte Licht zu rücken: Die Vorstellung, einkaufen zu gehen, löst bei den Menschen Müdigkeit und Erschöpfung aus. Jetzt, wo AR und VR die Szene betreten, werden die Dinge spannender und viel weniger ermüdend. Mit dieser Art von Technologie müssen die Menschen nicht mehr ewig in der Schlange vor den Umkleidekabinen warten oder den Weg aus dem Labyrinth der Kleiderständer finden, wenn sie nach dem perfekten Angebot suchen. Alles geschieht online, so dass die einzige wirkliche Arbeit darin besteht, etwas zu finden, das ihnen gefällt. Den Rest erledigt die neue Technologie, die das Einkaufen so viel angenehmer, einfacher und bequemer macht. Viele Marktplätze bieten diese Dienste in verschiedenen Formen an, wie z. B. interaktive Bildschirme, virtuelle Anprobefunktionen, Navigationsreiter in den Geschäften, virtuelle Make-ups und virtuelle Schneider, die auch Kleidung ändern können. Der einfache Zugang zur Mode macht es selbst für den faulsten Shopper attraktiv, ein Konsument zu werden. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: XENOconcept UG

