Startseite Perfekter Teint dank OLIVEDA Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2022-06-10 15:54. Unruhiges Hautbild, Vernarbungen, Unreinheiten oder Pigmentstörungen? Es gibt eine Lösung: das "F81 AHA + HT Gesichtsserum" von OLIVEDA NEU: EBENMÄSSIGER TEINT DANK

AHA + HT "F81 AHA + HT Gesichtsserum" von OLIVEDA Das neue F81 AHA + HT Gesichtsserum verbindet weltweit erstmals AHA (Hydroxysäuren) und HT (Hydroxytyrosol) - zwei Wirkmechanismen, die das Erscheinungsbild der Haut innerhalb kürzester Zeit verbessern. Das super Antioxidant Hydroxytyrosol wirkt freien Radikalen entgegen und neutralisiert diese, während die Hydroxysäuren (AHA 4,8%) durch sanftes Peeling eine klare Haut fördern, Verhornungen und Unebenheiten glätten, und dem Auftreten von Hautunreinheiten vorbeugen. Das hochantioxidative AHA + HT Gesichtsserum bietet nicht nur die einzigartigen Vorteile von Hydroxytyrosol, sondern reduziert auch das Erscheinungsbild von feinen Linien und Fältchen, während es die allgemeine Ausstrahlung der Haut verbessert und den Teint frisch strahlen lässt. Die Benefits des neuen Serums von OLIVEDA: * Maximale Wirkung, optimale Verträglichkeit

* Verbessert unreine Haut, entfernt Pickel und mindert Narben (z.B. von Akne)

* Fördert die Durchblutung und verbessert die Elastizität in der Haut

* Hilft der Haut, Feuchtigkeit nachhaltig zu speichern

* wirkt Pigmentflecken entgegen

* Unterstützt die Hautregeneration

* kurbelt die Kollagenproduktion an Damit Wirkstoffe ihre Kraft in vollem Umfang entfalten, braucht es immer einen fruchtbaren Boden. So, wie die wunderbarsten Heilkräuter auf einem Stück toter Erde ihre Kraft nicht entfalten können, so kann auch der lebendigste Wirkstoff auf einer Basis von 70% destilliertem, totem Wasser das nicht. OLIVEDA, die hoch effektive, holistische Kosmetikmarke für innen und außen, basiert auf dem einzigartigen Beauty Molecule und Elixier aus 100jährigen Bergolivenbäumen, das bei OLIVE TREE PEOPLE die in Kosmetik sonst übliche 70%ige Wasserphase ersetzt und damit allen weiteren Wirkstoffen den Nährboden bietet, den es braucht, um als wilde lebendige Natur intuitiv und in Synergie zu wirken. 100% Wirkkraft garantiert. Für Schönheit, die von innen kommt und nach außen strahlt. Anwendung: Einmal täglich vorzugsweise abends 4 bis 6 Tropfen auf das gereinigte Gesicht auftragen, die Augenpartie dabei aussparen. Bei Anwendung tagsüber Sonnenschutz nicht vergessen. 30 ml / UVP 59,95 Euro Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: OLIVEDA

Frau Claudia Schwahle

Neuer Zollhof 3

40221 Düsseldorf

Deutschland fon ..: 021122059269

web ..: https://olivetreepeople.com/

email : claudia.schwahlen@oliveda.com OLIVE TREE PEOPLE ist das Dach, unter dem die ganzheitlichen Marken OLIVEDA, LA DOPE, olive re:connect und THE INTUITION of Nature vereint sind. Für jede dieser Marken folgte OLIVE TREE PEOPLE-Gründer Thomas Lommel vom ersten Moment an seiner Intuition und der Natur. Er begab sich auf den Weg der Olivenbäume, der ihn bis heute bei jedem Schritt wieder aufs Neue spüren lässt, dass es keinen anderen, keinen sinnvolleren gibt. OLIVE TREE PEOPLE ist heute der größte Naturschützer in der Region Arroyomolinos de León. Dort kaufen sie große Ländereien, um die in diesem Naturreservat stehenden, verwilderten Bergolivenbäume zu retten, indem diese kultiviert und öko-zertifiziert werden. Pressekontakt: OLIVEDA

Frau daniela jambrek

neuer zollhof 3

40221 düsseldorf fon ..: 021122059269

email : daniela.jambrek@oliveda.com Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten