Startseite CEHATROL® Technology eG, aus Berlin-Köpenick, ist zu Besuch bei ZEE GmbH Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2022-06-10 14:47. Besichtigung und Präsentation der ZEE-Anlagen Malterdingen, den 01.06.2022: CEHATROL® Technology eG folgt Einladung von ZEE GmbH in Malterdingen: Auf Einladung der ZEE GmbH reiste CEHATROL® Technology eG nach Malterdingen/ Baden-Württemberg an. Das gesamte Industriegelände bzw. Arial der ZEE GmbH wurde durch einen ausgiebigen Rundgang und einer anschließenden Präsentation vorstellt, nebst den unterschiedlichen ZEE-Anlagen bzw. Landwirtschaftliche Trocknungsanlagen. Energieversorgung durch ZEE-Anlagen?

Landwirtschaftliche Trocknungsanlagen werden beinah ausschließlich aus fossilen Brennstoffen betrieben. Diese Strohvergasungs-Anlagen besitzen einen eigenen Kreislauf. Somit kann der Verbraucher viel Geld sparen! CEHATROL® Technology eG und ZEE GmbH folgen gemeinsame Ziele:

Die Geschäftsführung der ZEE GmbH, Wolfgang Flach und Georg Kugelmann, suchen für zukünftige und gemeinsame Projekte mit CEHATROL® Technology eG, eine energetische Lösung zum Thema "erneuerbare Energie". Der nachhaltige Ausgleich von Anwohner- und Umwelt-Interessen, von energetischer und effizienter Nutzung steht dabei im Fokus.

Landwirtschaftliche Trocknungsanlagen sind hocheffiziente und kompakte Anlagen zur Produktion von erneuerbarer Energie aus Biomasse beispielsweise Stroh. CEHATROL® Technology eG und ZEE GmbH - Geschäftliche Entwicklung?

Angesichts der notwendigen Energiewende wurden viele neue Schwerpunkte in den Medien laut: Wie kann CO2-neutrale Energie gewonnen werden? Was bedeutet autarke Energiegewinnung? CEHATROL® Technology eG: Unternehmensmission ist alternative Energiegewinnung

Die Energiegenossenschaft hat die Energiewende zur Schlüsselfigur gemacht, und neue Technologien und Prozesse eingeführt beispielsweise CEHATROL® Energie-Insel mit verschiedenen mobilen Modulen.

Zur Erklärung: CEHATROL® Energie-Insel bedeutet u.a.: autarke Energieversorgung für Haushalt, Garten und KfZ, mobile Photo-Voltaik-Anlage mit eigenem Speicher! CEHATROL® Technology eG und ZEE GmbH - Transparenz im Gespräch

Im Mittelpunkt des Business Meetings standen neue geschäftliche Prioritäten und Strategien, um gemeinsam erfolgreiche Ziele voranzubringen. Um diese Komplexität zu bewältigen und geschäftliche Risiken zu vermeiden bzw. zu reduzieren, ist vor allem eines zu beachten: absolute Transparenz der geschäftlichen Anbahnung. Die CEHATROL® Technology eG und ZEE GmbH zeigten ein gegenseitiges Interesse und Verständnis bei "offenen" Worten.

CEHATROL® Technology eG - bezahlbare Energiepreise Viele von uns bewegt die aktuelle Energiepreisentwicklung. Die Preise für Rohstoffe und Energie sind aufgrund der aktuellen außenpolitischen Ereignisse am Weltmarkt seit Monaten drastisch gestiegen. Hinzu kommen Preisaufschläge aus der CO2-Steuer. Der Endverbraucher ist dem Stromlieferanten nicht hilflos gegenüber. Der Endverbraucher muss "aktiv" tätig werden, um bezahlbare Energie zu erwerben. CEHATROL® Technology eG - informiert ZEE GmbH

"Jedes Genossenschaftsmitglied besitzt starke Vorteile im Bereich Energie" so Frank Knauer, Bevollmächtigter der Generalversammlung von CEHATROL® Technology eG.

"Aber, Mitglied muss man sein. Nur ein investierendes Mitglied, ob Privat- oder Gewerbemitglied, erhält sparende Vorteile im Bereich Energie" so Knauer weiter. Im Rahmen des Business Meetings bzw. der Einladung wurde ein Grundstock für weitere Gespräche gelegt. CEHATROL® Technology eG bedankt sich bei ZEE GmbH, insbesondere bei Wolfgang Flach und Georg Kugelmann (Herren der Geschäftsführung), für die Einladung nach Malterdingen/ Baden-Württemberg. "Vielen Dank noch mal für die spannende Führung durch Ihren Betrieb und das anschließende Essen. Solche Touren können trocken sein, aber Sie haben es mit Ihrer begeisternden, lebhaften Art geschafft, uns keine Minute zu langweilen. Danke für diese spannenden Einblicke. Toll, was Sie mit Ihrem Team auf die Beine gestellt haben! CEHATROL Technology eG beteiligt die Menschen an der nachhaltigen Erzeugung von erneuerbarer Energie, schafft nachhaltige Arbeitsplätze und stärkt damit die Partizipation der Bürgerinnen und Bürger innerhalb der Gesellschaft. Sie schafft zudem lokale Wertschöpfung und Arbeitsplätze vor Ort. Die Dezentralisierung und die Schaffung von dezentralen Wirtschaftskreisläufen in Dörfern und kleinen Gemeinden steht dabei im Fokus. Erfolge für jedermann unter dem Dach einer starken Gemeinschaft. Kontakt

