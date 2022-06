Startseite Brasilianische Marktforschung für Wundversorgungsprodukte berichtet über Top-Player, Typen und Anwendungsprognosen 2022-2031 Pressetext verfasst von kennethresearch am Fr, 2022-06-10 13:14. Kenneth Research hat die aktuellen Marktchancen auf dem brasilianischen Markt für Wundversorgungsprodukte in der Gesundheitsbranche für den Prognosezeitraum 2022-2031 bewertet, der auch die laufenden Branchentrends und Innovationen umfasst, die den Akteuren der Branche helfen werden, ihre Geschäftsziele zu erreichen. Abgesehen davon haben die umfassenden Daten zu Marktgröße, Marktanteil und Prognose, Wachstumschancen und Herausforderungen für die Marktteilnehmer sowie die weltweite Analyse der Regionen Nordamerika, Lateinamerika, Europa, Asien-Pazifik sowie Naher Osten und Afrika wurde ebenfalls in den Bericht aufgenommen. US-Markt erholt sich schnell; In einer Veröffentlichung vom 4. Mai 2021 erwähnen das U.S. Bureau and Economic Analysis und das U.S. Census Bureau die Erholung des internationalen US-Handels im März 2021. Die Exporte in das Land erreichten 200 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg um 12,4 Milliarden US-Dollar im Februar 2021. Nach der kontinuierlichen Steigerung Im Trend beliefen sich die Importe auf 274,5 Milliarden US-Dollar und stiegen im Februar 2021 um 16,4 Milliarden US-Dollar. Da COVID19 jedoch immer noch die Volkswirtschaften auf der ganzen Welt heimsucht, gingen die durchschnittlichen Exporte in den USA im Jahresvergleich (im Jahresvergleich) von März 2020 bis um 7,0 Milliarden US-Dollar zurück März 2021, während die Importe im gleichen Zeitraum um 20,7 Milliarden US-Dollar stiegen. Dies zeigt definitiv, wie der Markt versucht, sich wieder zu erholen, und dies wird sich direkt auf die Gesundheits-/IKT-/Chemieindustrie auswirken und eine enorme Nachfrage nach brasilianischen Produkten für den Markt für Wundversorgungsprodukte schaffen. Holen Sie sich eine Musterkopie dieses Berichts unter https://www.kennethresearch.com/sample-request-10073946 Laut den Statistiken der Weltbank stiegen die laufenden Gesundheitsausgaben (% des BIP) weltweit von 9,08 % im Jahr 2001 auf 9,84 % im Jahr 2018. Außerdem stiegen die laufenden Gesundheitsausgaben pro Kopf (aktueller US-Dollar) von 492,99 USD im Jahr 2001 auf 1110,84 USD im Jahr 2018. Hinzu kommt die wachsende Besorgnis über Todesfälle aufgrund verschiedener Krankheiten und die Notwendigkeit einer Behandlung, die die rohe Sterberate senken kann, die im Jahr 2019 fast 7 % (pro 1000 Personen) verzeichnete voraussichtlich das Marktwachstum im Prognosezeitraum vorantreiben. „Der Abschlussbericht wird die Analyse der Auswirkungen von COVID-19 auf diese Branche hinzufügen.“ Es wird erwartet, dass das brasilianische Wundversorgungsprodukt der Nachfrage gerecht wird und die qualitativ hochwertigen Gesundheitseinrichtungen bietet, die bis 2020 und darüber hinaus benötigt werden. Der Bedarf an schneller Wundheilung ist in den letzten Jahren aufgrund der zunehmenden Prävalenz chronischer und akuter Krankheiten erheblich gestiegen. Der brasilianische Markt für Wundversorgungsprodukte wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine einstellige Wachstumsrate aufweisen. Verschiedene Wundversorgungshersteller in Brasilien planen, bis Ende 2018 landesweit neue fortschrittliche Wundversorgungsprodukte auf den Markt zu bringen.

Das Umsatzwachstum in Brasilien für den Markt für Wundversorgungsprodukte wächst im Vergleich zu vielen anderen Regionen relativ weniger. Dieser Trend ist darauf zurückzuführen, dass in dieser Region hauptsächlich traditionelle Wundversorgungsprodukte verwendet werden. Nach Produkttyp ist der Markt in chirurgische Wundversorgung, fortschrittliche Wundversorgung und traditionelle Wundversorgung unterteilt. Die zunehmende Häufigkeit chronischer Krankheiten wie Diabetes, Geschwüre, Traumata usw. schafft enorme Möglichkeiten für fortschrittliche Wundversorgungsprodukte.

Brasilien wird voraussichtlich einen bedeutenden Marktanteil in Lateinamerika halten. Es wird erwartet, dass das Aufkommen fortschrittlicher Wundversorgungsprodukte die Gesundheitseinrichtungen dieser Region verändern wird.

Die Krankenhäuser und Fachkliniken haben den größten Marktanteil nach Endverbrauchersegment in Brasilien, während das Segment der häuslichen Krankenpflege aufgrund der zunehmenden Anwendungsmöglichkeiten der Selbstbehandlung zu Hause schnell wächst. Wichtige Wachstumsfaktoren o Das steigende Bewusstsein für die Vorteile fortschrittlicher Wundversorgungsprodukte wird den Markt in dieser Region antreiben.

o Die Probleme im Zusammenhang mit ineffektiven traditionellen Wundtherapieverfahren werden ebenfalls den Markt antreiben. Bedrohungen und Hauptakteure o Eine große Herausforderung für den brasilianischen Markt für Wundversorgungsprodukte ist die technische Unterstützung, die für die Verwendung fortschrittlicher Wundversorgungsgeräte erforderlich ist.

o Die Hauptakteure auf diesem Markt sind Smith & Nephew, ConvaTec Plc., Acelity L.P. Inc. und Johnson & Johnson Pvt. GmbH. Was wird im Bericht behandelt? o Überblick über den brasilianischen Markt für Wundversorgungsprodukte

o Die prognostizierten Marktgrößendaten für den brasilianischen Markt für Wundversorgungsprodukte

o Die prognostizierte Marktgröße für die Segmente chirurgische Wundversorgung, fortschrittliche Wundversorgung und traditionelle Wundversorgung

o Die prognostizierten Marktgrößendaten für den Markt für Wundversorgungsprodukte, basierend auf der Anwendung, d. h. Versorgung chronischer Wunden und Versorgung akuter Wunden

o Die prognostizierten Marktgrößendaten für den Markt für Wundversorgungsprodukte, basierend auf Endverbrauchern, d. h. Krankenhäusern und spezialisierten Wundversorgungskliniken, Langzeitpflegeeinrichtungen und häuslicher Krankenpflege

o Markttreiber und Herausforderungen des brasilianischen Marktes für Wundversorgungsprodukte

o Analyse der Wettbewerbsprofile der wichtigsten Akteure auf dem Markt im Jahr 2017 Warum kaufen? 1. Verschaffen Sie sich ein breites Verständnis des brasilianischen Marktes für Wundversorgungsprodukte und seiner Segmente basierend auf Anwendungen

