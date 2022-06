Startseite Hoerig GmbH unter neuer Leitung Pressetext verfasst von exactberatung am Fr, 2022-06-10 09:42. Armin Wengerter übernimmt das in Aschaffenburg ansässige Traditionsunternehmen

Der Aschaffenburger Sonderanlagenbauer Hoerig GmbH wird in neue Hände übergeben. Am 01.04.2022 hat Armin Wengerter die Verantwortung für das Traditionsunternehmen übernommen. Er übernimmt damit die Gesellschaftsanteile von Erich Wintrich und Otto und Herrmann, die langjährig die Hoerig GmbH geführt haben und nun die Geschäftsleitung an die nächste Generation übergeben. Das Unternehmen wurde im Jahr 1940 gegründet und hat eine über 80-jährige Firmengeschichte. Die Kernkompetenz des Unternehmens liegt in der Herstellung von präzisen und hochqualitativen Sondermaschinen, Vorrichtungen und Komponenten für die Branchen Automotive, Chemie, Lebensmittel und Kraftwerkstechnik. Eine Vielzahl international tätiger Konzerne und Großunternehmen gehört zu den Kunden der Hoerig GmbH. Die Nachfolge des Unternehmens tritt der aus Klingenberg am Main stammende Existenzgründer Armin Wengerter an. Herr Wengerter ist Diplom Maschinenbau- und Wirtschaftsingenieur. Beruflich war er langjährig in verantwortlicher Position als Abteilungsleiter tätig. Mit Armin Wengerter wurde nun ein Nachfolger gefunden, der aufgrund seiner umfassenden Berufserfahrung, die Branche kennt und die nötigen Qualifikationen mitbringt, um die Hoerig GmbH erfolgreich weiterzuführen. Herr Wengerter hat die Hoerig GmbH mit allen bisherigen Mitarbeitern, Maschinen und Anlagen übernommen und auch weiterhin in den bisherigen Geschäftsräumen tätig sein. Damit ist eine reibungslose Weiterführung des Geschäftsbetriebs am Standort in Aschaffenburg gewährleisten. Der ehemalige Geschäftsführer und Gesellschafter Erich Wintrich wird der Hoerig GmbH treu bleiben und seinen Nachfolger bei Fragen des laufenden Geschäftsbetriebes beratend unterstützen. Die Übergabe wurde im Rahmen der geplanten, altersbedingten Unternehmensnachfolge umgesetzt und durch den Unternehmensberater Jens Olbrich von der exact Beratung GmbH begleitet. Das 1999 gegründete Beratungsunternehmen ist mit 9 Mitarbeitern in Wetzlar ansässig und hat sich auf die Begleitung und Umsetzung von Unternehmensnachfolgen und -verkäufen kleiner und mittlerer Unternehmen spezialisiert. Seit 2007 betreibt die exact Beratung das Internetportal www.unternehmensboerse-hessen.de zur Vermittlung von Unternehmensverkäufen in Hessen.

Für die Zukunft wünschen wir Herrn Armin Wengerter, Herrn Erich Wintrich, Herrn Otto und Frau Karin Herrmann-Belloso und der Hoerig GmbH alles Gute und viel Erfolg.