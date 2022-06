Startseite Seminare im B.I.E.K. Seminar-Gästehaus Odenwald Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2022-06-10 08:45. Besuchen Sie ein Seminar für Stressbewältigung, Entspannung oder Kommunikation an einem Ort des Rückzugs und der Stille inmitten der Natur! Sie sind auf der Suche nach einem Seminar für Stressbewältigung, Stressprävention, Entspannung, Kommunikation oder Persönlichkeitsentwicklung oder eine Ausbildung in diesen Bereichen? Und dafür bevorzugen Sie einen ruhigen und stillen Seminarort, an dem Sie sich während des Seminars oder der Ausbildung zurückziehen können, um sich ausschließlich auf die Lerninhalte zu konzentrieren? Dann kommen Sie zu uns ins Seminar-Gästehaus in Höchst im Odenwald, einen Ort des Rückzugs und der Stille inmitten der Natur! Dieses Seminar-Gästehaus, welches wir letztes Jahr übernommen und seitdem renoviert haben, bietet den Teilnehmern unserer Seminare die ideale Umgebung, um einige Tage aus dem hektischen Alltag auszusteigen und sich ganz auf das Thema des Seminars zu konzentrieren. Nicht weit entfernt vom Ballungsgebiet Rhein-Main, aber doch abgelegen ohne Durchgangsverkehr finden Sie in unserem Seminar-Gästehaus neben einer behaglichen Unterkunft, auch eine leckere Vollverpflegung und viele Möglichkeiten der Freizeitgestaltung in der Umgebung. In den Sommermonaten beziehungsweise solange es draußen warm genug ist, gibt es zudem die Möglichkeit, Seminare ganz oder auch teilweise nach draußen in den Garten zu verlegen. Folgende Seminare finden beispielsweise in den nächsten Monaten in dieser zauberhaften und erholsamen Umgebung statt:

- Yoga - Stressbewältigung in Beruf in Alltag: 15.08. - 19.08.2022, 19.09. - 23.09.2022, 10.10. - 14.10.2022, 21.11. - 25.11.2022, 28.11. - 02.12.2022, 05.12. - 09.12.2022, 12.12. - 16.12.2022, 30.01. - 03.02.2023

- Feldenkrais - Bewusstheit durch Bewegung: 05.12. - 09.12.2022

Gewaltfreie Kommunikation nach M. Rosenberg: 22.08. - 26.08.2022, 05.12. - 09.12.2022

- Glücklich sein ist lernbar - Im Beruf und Alltag: 26.09. - 30.09.2022

- Bildungsurlaub Resilienz: 06.02. - 10.02.2023

- Ausbildung zum*r Kommunikationstrainer*in: 05.09. - 09.09.2022

- Ausbildung zum Happiness Trainer*in: 21.11. - 27.11.2022

- Ausbildung zum Resilienztrainer*in: 06.02. - 12.02.2023 Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: https://www.biek-ausbildung.de/ . Die meisten unserer Seminare sind auch als Bildungsurlaub (https://www.biek-ausbildung.de/bildungsurlaub/) buchbar. Beachten Sie dazu ebenfalls die Informationen auf unserer Website und die jeweiligen Anforderungen Ihres Bundeslandes. Für Seminare und Ausbildungen in 2023 schauen Sie bitte ebenfalls auf unsere Website. Diese werden fortlaufend ergänzt. Das Bergsträßer Institut für ganzheitliche Entspannung und Kommunikation (B.I.E.K.) ist ein zertifiziertes Ausbildungsinstitut im Bereich der Entspannungstechniken, Stress Prophylaxe und des Betrieblichen Gesundheitswesens. Leiterin ist Silvia Duske (Dipl. soz.Arb., Management Coach und Heilpraktikerin für Psychotherapie). Das Institut ist bekannt geworden durch die sehr praxisnahen Ausbildungsgänge für Entspannungstherapeuten. Es bietet ein umfangreiches Programm von Ausbildungen für Selbständige im Bereich der Prävention sowie für Mitarbeiter von Unternehmen, öffentlichen Institutionen und Verwaltungen im Bereich der Stressprävention. Das Unternehmen wurde im Juli 2015 nach ISO 9001 und AZAV zertifiziert.

