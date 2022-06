Startseite Hanna Instruments zu Gast auf der analytica 2022 Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2022-06-10 08:33. Vom 21. bis 24. Juni 2022: Der inhabergeführte Messgerätehersteller präsentiert in München seine reiche Produktpalette Vöhringen, 10. Juni 2022 - Auf der diesjährigen analytica in München greift Hanna Instruments das Leitthema der Messe auf: "Neues Denken für das Labor der Zukunft". Der Messgerätehersteller zeigt in Halle A1 am Stand 323, wie Messgeräte von Laborqualität dabei helfen, wettbewerbskritische Analyseprozesse noch effizienter zu gestalten. Dabei stehen Messinstrumente aus unterschiedlichen Anwendungsgebieten im Fokus.

Das inhabergeführte Unternehmen Hanna Instruments präsentiert auf der analytica das Spektrum seiner vielfältigen Messtechnik. Mit mehr als vierzig Jahren Erfahrung und mehr als 3.000 Produkten im Portfolio begegnet Hanna Instruments auch den schwierigsten Analyseanforderungen und bietet eine Fülle hochspezialisierter Messgeräte und Elektroden für multiple Parameter und Anwendungen. Schnell, smart, sicher: HALO2 für die volle Kontrolle über pH-Werte Ob durch pH-Meter, Titration oder Spektralphotometrie: Die Messung des pH-Werts ist essenziell für vielfältige Analyseprozesse. Eine schnelle, verlässliche und präzise Messung und eine problemlose Bearbeitung der erhobenen Daten stehen hierbei an erster Stelle. Unter dieser Prämisse hat der Analytik-Experte seine pH-Produktfamilie kürzlich erweitert: Branchenanwender:innen stehen mit HALO2 15 anwendungsspezifische pH-Tester zur Verfügung, die hohen Bedienkomfort, schnellen Datentransfer und hohe Messgenauigkeit vereinen.

Im Sortiment von HALO2 finden sich hochpräzise Labortester mit erweitertem pH-Messbereich ebenso wie Geräte, deren Messonden anwendungsspezifischen Anforderungen, wie z. B. dem Einsatz in viskosen Medien, genügen. Über Bluetooth® lassen sich die Tester mit einem Smartgerät und der kostenfreien Hanna Lab App verbinden - ein absolutes Muss in Zeiten, in denen Konnektivität auch im Labor zunehmend an Fahrt aufnimmt. Präzision und Verlässlichkeit in Laborqualität - für multiple Parameter Nicht nur die Messung des pH-Werts, auch die Analyse vieler weiterer chemischer Parameter stellt hohe Anforderungen an das Messgerät. Ein weites Feld - und ein vielseitiger Anforderungskatalog, der mindestens genauso vielseitige Messgeräte verlangt. Verlässliche Helfer sind dabei die Multiparameter-Photometer der Serie HI833xx von Hanna Instruments. Sie erlauben neben der Überwachung von bis zu mehr als 80 wichtigen Wasserparametern auch die Direktmessung des pH-Werts über eine angeschlossene Elektrode. Weitere Schlüsselkomponenten sind ein Referenzdetektor und eine Sammellinse, mit deren Hilfe Fehler durch Veränderungen der Lichtquelle und Makel in der Glasküvette vermieden werden. Garantierte Liefersicherheit und faires Preis-Leistungs-Verhältnis Messgeräte in Laborqualität, kombiniert mit einem fairen Preis-Leistungs-Verhältnis - das hat bei Hanna Instruments Methode. Zurückzuführen ist dies auch auf den vertikalen Herstellungsprozess, bei dem von der Idee bis hin zum Produktdesign alles unter einem Dach geschieht. Dieser autarke Ansatz macht sich gerade in Zeiten zunehmender Lieferengpässe bezahlt. "Unser hoher Service-Anspruch prägt unser Tun. Wir wollen nicht nur Messgeräte in verlässlich hoher Laborqualität anbieten, sondern auch solche, die schnell verfügbar sind. Wer etwa den pH-Wert seiner Anwendung erheben will, kann nicht monatelang auf das passende Messgerät warten", erklärt Dr. Dirck Lassen, General Manager der Hanna Instruments Deutschland GmbH. "Daher sind wir stolz darauf, unseren Kunden unabhängig von dynamischen Marktentwicklungen schnell und verlässlich zur Seite zu stehen - ob bei der Beratung oder beim Kauf", so Dr. Lassen weiter. Sprechen Sie mit Hanna Instruments Deutschland GmbH!

Gerne können Sie bei uns noch im Vorfeld oder für die Messe einen Interview-Termin mit Dr. Dirck Lassen, General Manager der Hanna Instruments Deutschland GmbH, sowie mit Bettina Feiler, Marketing-Managerin der Hanna Instruments Deutschland GmbH, vereinbaren. Sie erreichen uns über hannainst@maisberger.com oder telefonisch unter +49 (0)89 / 41 95 99 -24. Die Hanna Instruments Deutschland GmbH wurde 1988 als Vertriebsniederlassung des französischen Tochterunternehmens von Hanna Instruments gegründet und Ende 2014 zum vollwertigen Tochterunternehmen mit Sitz in Vöhringen aufgewertet. Hanna Instruments ist der größte privatgeführte Hersteller von anspruchsvollen und kostengünstigen Messgeräten für breitgefächerte Anwendungen in Laboren, der Umwelttechnik und einer Vielzahl von Industrien zur Messung relevanter Wasserqualitätsparameter wie beispielweise des pH-Wertes, der Konzentration von gelösten Ionen mittels ionenselektiver Elektroden, des gelösten Sauerstoffs, der Trübung, der Leitfähigkeit, des elektrischen Widerstands oder der Temperatur. Das Unternehmen ist seit Jahrzehnten eine starke, global etablierte Marke - nicht zuletzt durch Produktinnovationen wie das 1986 eingeführte pHep (pH Electronic Paper), das die Welt der Analytik revolutionierte und seither das einfache und präzise Messen des pH-Werts ermöglicht. Seit der Gründung von Hanna Instruments im Jahr 1978 arbeitet das Unternehmen mit seinen weltweit 60 Niederlassungen in über 40 Ländern an der Verbesserung von bestehenden Messtechnologien, um analytische Tests zu vereinfachen. Insgesamt bietet Hanna Instruments seinen Kunden mehr als 3.000 verschiedene Produkte an. Alle Hanna-Produkte sind in Übereinstimmung mit den CE-Richtlinien und der Hanna Instruments Produktionsstätten ISO 9001:2015 sowie ISO14001:2015 zertifiziert. Ausführliche Informationen zum Unternehmen und den Produkten finden Sie auf https://hannainst.de/. Firmenkontakt

