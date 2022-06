Startseite Ausführliche Vor-Ort Besichtigung der Immobilie Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2022-06-09 16:45. Sonneninsel Rügen GmbH über 1600 verkaufte Immobilien - der Name für Sicherheit-Schnelligkeit Verkauf zum besten Preis ! Wenn man auf der Insel Rügen einen zentralen Ansprechpartner für seinen Immobilienverkauf sucht ist man beim Rügenspezialisten genau richtig. Hier garantiert man eine ausführliche Vor-Ort Besichtigung der Immobilie. Eine umfassende Marktwertanalyse zur Ermittlung des marktbesten Verkaufspreises ist sehr wichtig. Der Verkaufsprozess ist ein komplexer und sehr zeitaufwendiger Vorgang. Hierbei ist es wichtig den Verkäufer der Immobilie zu entlasten. Das herausfiltern die zur angebotenen Immobilie passenden Interessenten ist zeitaufwendig aber sehr wichtig. Das Ziel ist ein rechtsicherer Kaufvertrag mit einem Käufer der sich die Immobilie auch leisten kann. Damit man beruhigt schlafen kann. Eine Objektbesichtigung mit selektierten Interessenten erfolgt nach Prüfung der Finanzierbarkeit bzw Bonität. Die Aufbereitung und Erläuterung der Vertragsunterlagen mit allen wichtigen Punkten zur Sicherstellung der Rechtswirksamkeit ist die Aufgabe eines Qualitätsmaklers. Die Teilnahme an der notariellen Beurkundung mit Verkäufer und Käufer ist selbstverständlich. Das A und O für einen erfolgreichen Verkauf ist die richtige und zielgerichtete Vermarktung. Ein auf die Immobilie zugeschnittenes Marketing und Vertriebskonzept führt dann auch zum Erfolg. Wichtig ist mehr Aufmerksamkeit für das Immobilienangebot zu erzielen.

Der Partner für den Verkauf zum besten Preis findet man in Glowe, Hauptstr. 24, Sonneninsel Rügen GmbH

