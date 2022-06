Startseite Dipl. Ing. Peter Frebel zu Besuch bei CEHATROL® Technology eG in Köpenick Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2022-06-09 14:05. Erfinder von Mammutspeicher, Dipl. Ing. Peter Frebel meets Frank Knauer Köpenick, den 07.06.2022: Herr Dipl. Ing. Peter Frebel, Ingenieurbüro "Neue Energien Projekte" ist zu Besuch bei CEHATROL® Technology eG. Thema dieser Gesprächsrunde: Neue Energie Projekte

CEHATROL® Technology eG ist als Energiegenossenschaft ein optimaler Ansprechpartner für ganzheitliche Energiekonzepte und kluge Energieeffizienz. Dipl. Ing. Peter Frebel, Ingenieurbüro "Neue Energien Projekte", zeigte reges Interesse an unseren Energien Produkten. Der nachhaltige Ausgleich von Anwohner- und Umwelt-Interessen, von energetischer und effizienter Nutzung steht dabei im Fokus. Das Ingenieurbüro ist wichtiger Ansprechpartner für die dezentrale Innovation "Mammutspeicher" für Elektroenergie. Mammutspeicher- was ist das?

Der Mammutspeicher ist eine Innnovation im Bereich Energie. Herr Frank Knauer, Bevollmächtigter der Generalversammlung von CEHATROL® Technology eG, lässt sich im ausführlichen Gespräch die Vorteile vom "Mammutspeicher" erklären.

Der Mammutspeicher: Maximale Nutzung der kostenlosen und unendlichen Energie von Sonne und Wind, oder schnelle Aufnahme des Stromüberschusses von erneuerbaren und fossilen Erzeugern sind nur wenige Vorteile ... CEHATROL® Technology eG präsentiert Dipl. Ing. Peter Frebel autarke Energieversorgung

Wie lässt sich wirtschaftliche "energetische" Entwicklung nachhaltig gestalten? Denn Energie gestaltet das Energiesystem unserer Zukunft.

Der Wunsch der energetischen Zukunft ist dabei maßgebend. Durch spezielle autarke Infrarot-Heizungen kombiniert mit Photovoltaik-Technik können ganz individuelle Projekte "beheizt" werden beispielsweise Fußböden, Decken oder Wänden. CEHATROL® Technology eG berät Privat- und Gewerbemitglieder. Dipl. Ing. Peter Frebel zeigt sich beeindruckt von der Entwicklung der CEHATROL® Technology eG. CEHATROL® Technology eG - Nur Mitglieder können autark Energie erwerben?

Ja, Mitglied sein ist zwingende Voraussetzung, um Innovation im Bereich alternative Energiequellen zu erwerben. CEHATROL® Technology eG präsentierte Dipl. Ing. Peter Frebel, Ingenieurbüro Neue Energien Projekte. Der Besuch wird durch ein Foto vor den neuen Geschäftsräumen in der Bahnhofsstr. 6, 12555 Berlin, abgerundet. CEHATROL Technology eG beteiligt die Menschen an der nachhaltigen Erzeugung von erneuerbarer Energie, schafft nachhaltige Arbeitsplätze und stärkt damit die Partizipation der Bürgerinnen und Bürger innerhalb der Gesellschaft. Sie schafft zudem lokale Wertschöpfung und Arbeitsplätze vor Ort. Die Dezentralisierung und die Schaffung von dezentralen Wirtschaftskreisläufen in Dörfern und kleinen Gemeinden steht dabei im Fokus. Erfolge für jedermann unter dem Dach einer starken Gemeinschaft. Kontakt

CEHATROL Technology eG

Frank Knauer

Bahnhofstraße 12

12555 Berlin

030577019851

ofk@cehatrol.eu

