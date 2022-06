Startseite IPC-Computer Deutschland GmbH bietet im Webshop für Notebook-Ersatzteile direkt Reparatur- und Einbaupauschalen mit an. Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2022-06-09 14:05. Die IPC-Computer Deutschland GmbH hat im IPC-Webshop für Notebook-Ersatzteile ab sofort eine transparente Lösung integriert, damit zum ausgewählten Notebook Ersatzteil direkt auch die Reparatur bzw. der Einbau des Produktes in der zugehörigen Notebook Fachwerkstatt zum Festpreis mitbestellt werden kann. Geschäftsführer Markus Himmelsbach spricht von einem Meilenstein für alle Kunden, die nach einem Notebook-Ersatzteil suchen: "Bisher war es nahezu überall so, dass man sein Notebook zunächst einsenden musste um einen konkreten Preis für die Reparatur oder den Austausch von Teilen genannt zu bekommen. Das war natürlich immer mit Aufwand und zeitlichem Verzug für den Kunden verbunden. Ab sofort haben unsere Kunden direkt im Webshop in vielen Fällen Klarheit über die tatsächlichen Gesamtkosten, sowohl für das Ersatzteil selbst als auch für die Reparatur durch die Fachwerkstatt." Diese Lösung erlaubt dadurch auch eine schnelle Einschätzung hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit einer Notebook-Reparatur. Die Werkstatt-Pauschalen werden im Shop immer automatisch aktiviert, wenn das Notebook-Ersatzteil ausgewählt wurde und für das zugehörige Notebook-Modell ein entsprechendes Reparatur- oder Einbau-Pauschalangebot existiert. So werden Notebook-Reparaturprozesse effektiv verkürzt und Überraschungen sowie Ärger vermieden. Mehr Transparenz und damit Nachhaltigkeit bei IPC-Computer Markus Himmelsbach freut sich, dass mit dieser Lösung auch die nachhaltige Nutzung von IT-Geräten weiter vorangetrieben wird. Er führt aus: "Oft entscheiden sich Notebook-Nutzer bei einem Defekt nur aus Unsicherheit über die entstehenden Gesamtkosten zu schnell für einen Neuerwerb, statt sich mit der Möglichkeit einer Reparatur des Gerätes zu befassen." Die IPC-Computer Deutschland GmbH unterstützt den Ansatz der nachhaltigeren Verwendung von Notebooks darüber hinaus auch durch hochwertige "do it yourself" Videos aus der Reihe "Laptop von Innen". Momentan sind bereits knapp 100 Erklär-Videos verfügbar. Die Videos aus der Notebook-Fachwerkstatt klären anschaulich über das richtige Öffnen und das fachgerechte Austauschen von Notebook-Ersatzteilen auf. IPC-Computer Deutschland GmbH ist als "Klimaneutrales Unternehmen" zertifiziert. Das Unternehmen investiert seit März 2022 in zertifizierte Klimaschutzprojekte und kompensiert dadurch die eigenen CO2-Emissionen komplett. Dafür erhielt der Spezialist für Notebook-Ersatzteile das Zertifikat "Klimaneutrale Firma 2022". IPC Computer Deutschland GmbH ist einer der größten herstellerunabhängigen Anbieter für Notebook-Ersatzteile in Deutschland. Seit 1994 betreibt das Unternehmen mit Sitz in 77960 Seelbach, Baden Württemberg, im Kerngeschäft die Vorhaltung und Lieferung von hochwertigen, fabrikneuen Notebook-Ersatzteilen aller Marken und Modelle.

Über 40 Mitarbeiter und exzellent ausgebildete Spezialisten gewährleisten schnelle Reaktions- und Lieferzeiten und bieten darüber hinaus umfangreichen technischen Support. Die eigene Notebook-Reparaturabteilung ergänzt den Rundum-Service mit fachmännisch durchgeführten Reparaturleistungen auf höchstem Qualitätsstandard. Alles zum Notebook-Reparatur-Service für alle Hersteller unter www.notebook-doktor.de. Mehr zu IPC Computer Deutschland GmbH und dem riesigen Notebook-Ersatzteilsortiment unter www.ipc-computer.de (http://www.ipc-computer.de). Kontakt

IPC-Computer Deutschland GmbH

Markus Himmelsbach

Hauptstraße 37

77960 Seelbach

07823961230

info@ipc-computer.de

