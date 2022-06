Startseite Schluss mit dem Rumsitzen: Meeting Management Software lenkt Meetings in die richtigen Bahnen Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2022-06-09 13:47. Wenn die Meetingbelastung im Unternehmen zu groß wird, können Führungskräfte die Meetingkultur mithilfe von moderner Software verbessern. Landau, 09 Juni 2022 - Moderne Meeting Management Software sorgt durch Automatisierung und Standardisierung für mehr Effizienz bei Meetings. Damit löst sie ein von vielen Managern beklagtes Problem: Laut einer Umfrage der WHU aus dem Jahr 2020 bewerteten Führungskräfte 67 Prozent aller Meetings als Misserfolge und bei einer Computerwelt-Befragung im April 2022 monierten 65 Prozent der Manager, dass Besprechungen sie von der Arbeit abhielten. Vor allem in Zeiten des Home-Offices hat die Meetingbelastung weiter zugenommen, denn das digitale Arbeiten erfordert intensive Koordination und Absprache. Deshalb wollen Technologieunternehmen die Meetingkultur mittels Meeting Management Software effizienter gestalten. Volker Wiora, CEO und Gründer von Linkando, dem Anbieter einer führenden Meeting Management Software für online Meetings: "Bei Meeting Management Lösungen stehen Automatisierung und Standardisierung im Vordergrund: Repetitive Prozesse werden durch automatisierte Arbeitsabläufe vereinfacht und standardisierte Meetingnormen sowie formelle Abläufe geben den Meetings die nötige Struktur und Stringenz." So stellt die Meeting Management Software von Linkando beispielsweise automatisierte Meetingprotokolle, standardisierte Einladungen, Teilnehmerverzeichnisse und vorgefertigte Agendavorlagen zur Verfügung. Außerdem ermöglicht sie eine detaillierte Datenauswertung. So wird beispielsweise die Dauer, Häufigkeit und Teilnehmerstärke der Meetings aufgezeichnet. Mit Linkando können Führungskräfte anhand der Daten erkennen, ob Meetings regelmäßig den vorgegebenen Zeitrahmen sprengen, ob sie Entscheidungen herbeiführen, welchen Zweck sie verfolgen und welche Tools während der Meetings verwendet werden. Natürlich erfolgt die Datenbereitstellung im Rahmen der Vorgaben der DSGVO, eine Auswertung von einzelnen Benutzern ist nicht möglich. Eine Studie von TimeInvest berechnet, dass Konzerne allein mit dem Streichen ineffizienter Meetings jährlich 57 Millionen Euro einsparen könnten. Linkando beziffert die Kosteneinsparung bei der Reduzierung eines wöchentlichen Sales-Meetings um 30 Minuten auf 15.600 Euro jährlich. Neben den Einsparpotenzialen ermöglicht die Meeting Management Software auch eine bessere Mitarbeitereinbindung, führt zu effizienteren Arbeitsabläufen und zu einer gesteigerten Mitarbeiterzufriedenheit. Digitale und hybride Meetings werden in Zukunft immer häufiger den Arbeitsalltag bestimmen. Eine Meeting Management Software wie etwa die von Linkando liefert entsprechende Tools, um den Meetingalltag dauerhaft in die richtigen Bahnen zu lenken. Linkando ist ein Anbieter für Meeting Management Systeme aus Deutschland. Als Remote-First-Unternehmen nutzt Linkando die eigene Meeting Management Software jeden Tag selbst, um Meetings effizienter zu gestalten. Das Meeting Management System von Linkando ermöglicht Unternehmen und anderen Organisationen effiziente und sichere Meetings durch den Einsatz spezialisierter Software- und Datenanalyse-Tools, die Zeit und Kosten sparen und die Meetingkultur nachhaltig verbessern. Im Gegensatz zu anderen Lösungen integriert sich Linkando in alle gängigen Videokonferenzsysteme. Linkando steht als cloud-basiertes Software-as-a-Service Produkt weltweit zur Verfügung.

www.linkando.com Kontakt

Linkando GmbH

Manuela Dausch

Ostbahnstr.

76829 Landau

+49 (0) 6341 283 04 43

mdausch@linkando.com

www.linkando.com Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten