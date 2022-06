Startseite Webinar zur digitalen Souveränität in Unternehmen mit Qiata Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2022-06-09 09:05. Digital Workplace-Lösung erleichtert reflektierten Umgang mit Daten Kamen, 09. Juni 2022 - Das Thema "Digitale Souveränität", also die vollständige Kontrolle über die eigenen Daten zu haben, wird in Unternehmen immer wichtiger. Diese Kontrolle zu erreichen und insbesondere zu gewährleisten, stellt einige Firmen vor Herausforderungen. Vor allem die Suche nach einem geeigneten Tool ist häufig zeitintensiv und schwierig. Die Digital Workplace-Lösung Qiata begleitet Unternehmen auf ihrem Weg zur digitalen Souveränität und ermöglicht einen einfachen, sicheren sowie nachvollziehbaren Dateiaustausch. Im gemeinsamen Webinar von SECUDOS und LargeNET am 29. Juni 2022 erhalten Interessierte genaue Einblicke in die Plattform. Ein ordnungsgemäßer Umgang mit Daten in Unternehmen ist wichtig - sowohl in KMUs als auch in größeren Unternehmen. Firmen versenden oder empfangen tagtäglich viele E-Mails und Dateien - ein beliebtes Einfallstor für Cyberkriminelle. Die Inhalte sind häufig, genau wie beim Fax-Versand, unverschlüsselt, weshalb sie nahezu für jeden zugänglich sind. Hinzu kommt, dass große Dateianhänge oft die maximale Größe überschreiten und nicht sicher gemäß der DSGVO übertragen werden können. Qiata optimiert Vorgänge Mit der Digital Workplace-Lösung Qiata lassen sich Dokumente zentral und sicher auf einer Plattform ablegen. Der Dateiaustausch erfolgt verschlüsselt. Hierbei wird ausschließlich die E-Mail-Adresse des Empfängers benötigt, mit der die Mitarbeiter dem jeweiligen Nutzer Zugriff auf bestimmte Unterlagen erteilen können. Zudem sind befugte Personen nur durch die Eingabe eines Passworts in der Lage, Dateien zu öffnen. Dabei wird jeder Dateitransfer genau dokumentiert, sodass er sich von jedem Zugriffsberechtigten nachverfolgen lässt. Dies gewährleistet, dass Dateien nicht verloren oder an Dritte gelangen können.

Neben dem TeamTransfer-Bereich, in dem Dokumente mit anderen ausgetauscht und bearbeitet werden können, beinhaltet Qiata auch einen PersonalSpace. Dieser ermöglicht es den Nutzern, persönliche Daten abzuspeichern und immer wieder aufzurufen. Sie sind interessiert an der Lösung und möchten mehr über Qiata erfahren? Dann melden Sie sich hier zum Webinar am 29. Juni von 10:30 bis 11:30 Uhr an: https://register.gotowebinar.com/register/5955082942409686543. SECUDOS ist ein innovativer und schnell expandierender Anbieter für Appliance-Technologien und -Dienstleistungen mit Schwerpunkt auf IT-Sicherheit und Compliance. Als Spezialist mit langjähriger Markterfahrung stellt er seinen Kunden zuverlässige und leicht zu bedienende Hard- und Softwarelösungen bereit. SECUDOS unterstützt Unternehmen auf dem Weg zu ihrer digitalen Souveränität, um eine beherrschbare und effiziente IT-Infrastruktur aufzubauen - einfach, sicher und nachvollziehbar.

Das Produktportfolio steht für IT-Security "Made in Germany" und umfasst neben dem hauseigenen Betriebssystem DOMOS die multifunktionale Edge-Applikation Qiata. Mit dieser erhalten Unternehmen ein Tool für die sichere und geregelte Zusammenarbeit von internen und externen Teilnehmern in Projekten. Darüber hinaus lässt sich mit dem MultiAppliance-Center mit einfachen Mitteln virtuell ein eigenes Netzwerk aufbauen. Abgerundet wird das Spektrum durch umfangreiche Services wie weltweit verfügbare Logistikdienstleistungen und einen professionellen Support. Firmenkontakt

SECUDOS GmbH

Markus Gringel

Südfeld 9C

59174 Kamen

+49 2307 28 50 53 53

markus@secudos.de

www.secudos.de Pressekontakt

Sprengel & Partner GmbH

Katharina Jendrny

Nisterstrasse 3

56472 Nisterau

+49 2661-912600

secudos@sprengel-pr.com

