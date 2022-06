Startseite allcop tritt Initiative Online Print bei Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2022-06-09 08:20. Im Rahmen der Frühjahrstagung der Initiative Online Print (IOP) stellte sich allcop, vertreten durch Andreas Schätzle (Chief Commercial Officer), dem versammelten Mitglieder-Gremium vor. Die Tagung fand bei der Heidelberger Druckmaschinen AG in Wiesloch statt, bei der sich die aktuellen und potentiellen Neumitglieder über die derzeitige Lage im Online-Druckmarkt austauschten. Mittlerweile ist die Initiative Online Print e.V. ein weltweit einmaliger Zusammenschluss der führenden Firmen im Online Print Bereich in Europa zu einer unabhängigen Kommunikations- und Vernetzungsplattform herangewachsen. Gemeinsam treten die Mitglieder aktiv für den fairen Wettbewerb im Bereich der Onlinedruck-Dienstleistungen und für die Wahrnehmung der Onlineprint-Industrie als eigenständiger Sektor in der globalen Druckindustrie ein. allcop, einer der größten Fotofinisher und Marktteilnehmer als Print on Demand und Mass Customization Anbieter, wurde in diesem Rahmen einstimmig als neues Mitglied der Initiative aufgenommen. "Es freut mich sehr, dass wir diesem wichtigen Branchenzusammenschluss beitreten dürfen und unsere Expertise in den Austausch und das Netzwerk einbringen können", so Andreas Schätzle. "Mit der allcop Farbbildservice GmbH und Co. KG können wir einen weiteren wichtigen Player in der Initiative Online Print als Neumitglied begrüßen", freut sich Bernd Zipper, Gründer und Vorstandsmitglied der IOP. Als einer der europaweit führenden Fotofinisher bietet allcop ein breites Spektrum personalisierter Produkte. Das inhabergeführte Unternehmen beschäftigt 220 Mitarbeiter und steht seit mehr als 60 Jahren für Spitzenqualität und Innovation. Für über 1.000 Händler aus den Bereichen Fachhandel, Drogeriemärkte, Discounter sowie Online-Portale ist allcop der verlässliche Partner für deren Fotoservice. Firmenkontakt

allcop Farbbild-Service GmbH & Co. KG

Andreas Schätzle

Kreuzhofstraße 5

88161 Lindenberg im Allgäu

+49 (0)8381 503-0

info@allcop.de

https://www.allcop.com Pressekontakt

allcop Farbbild-Service GmbH & Co. KG

Andreas Schätzle

Kreuzhofstraße 5

88161 Lindenberg im Allgäu

+49 8381 503-1919

presse@allcop.de

https://www.allcop.com Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten