Startseite WELT zeichnet E WIE EINFACH als "Nachhaltigkeits-Champion" aus Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2022-06-08 09:08. -Ergebnis einer Studie von WELT in Kooperation mit Service Value

-Insgesamt wurden 1.163 Unternehmen und Marken aus 76 Branchen untersucht (Köln) Engagement, das sowohl sozial, ökologisch als auch ökonomisch nachhaltig ist, wird von vielen Kund:innen sehr geschätzt. Für viele Unternehmen ist Nachhaltigkeit daher ein wichtiges Anliegen, das auch deutlich kommuniziert werden muss. Deshalb hat WELT gemeinsam mit ServiceValue untersucht, welche Unternehmen besonders nachhaltig auffallen. E WIE EINFACH geht in der Kategorie Energieversorger als "besonders nachhaltig" hervor und erhält die Auszeichnung "Nachhaltigkeits-Champion". Für die Studie wurden Verbraucher:innen in einem Online-Panel gefragt, inwiefern die untersuchten Unternehmen umweltbewusst und ökologisch nachhaltig agieren. Hierzu wurden 288.000 Verbraucherurteile eingeholt. Mittels dieser Befragung wurde ein "Sustainability-Awareness-Score" berechnet. Unternehmen, die über dem Mittelwert liegen erhalten das Prädikat "besonders nachhaltig". "Nachhaltigkeit spielt für uns eine sehr wichtige Rolle. Als Energieanbieter tragen wir eine besondere Verantwortung, weswegen wir uns in diesem Bereich immer weiter verbessern wollen. Die Auszeichnung "Nachhaltigkeits-Champion" ist für uns ein enormer Ansporn weiterhin alles zu geben", so Katja Steger, Geschäftsführerin von E WIE EINFACH. E WIE EINFACH

E WIE EINFACH ist der digitale Energieanbieter für die mobile Generation, mit Fokus auf Individualität und Digitalisierung. Das Angebot umfasst Ökostrom- und Ökogastarife, die mit Wunschprodukten kombinierbar sind. Alle Angebote überzeugen mit Verständlichkeit, Transparenz sowie einem mehrfach ausgezeichneten Service.

