Startseite Der Gustavo Gusto-Pizzatruck vor Ort in Hamburg Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2022-06-08 09:08. Der Premium-Tiefkühlpizzahersteller Gustavo Gusto kommt mit seinem Pizza-Truck zum Event "Piazza Aperol 2022" auf den Sankt Pauli Fischmarkt. Hamburg/Geretsried, 8. Juni 2022. Richtig gute Pizza-Leckerbissen und italienisches Flair gibt es an diesem Wochenende (10. bis 12. Juni 2022) in Hamburg. Der Premium-Tiefkühlpizzahersteller Gustavo Gusto kommt mit seinem Pizza-Truck zum Event "Piazza Aperol 2022" auf den Sankt Pauli Fischmarkt. "Wir freuen uns sehr, dass wir zum ersten Mal mit unserem Pizza-Truck auf dem legendären Sankt Pauli Fischmarkt sein dürfen. Ich bin mir sicher, dass wir den Geschmack der Hamburger und Hamburgerinnen mit unseren leckeren Pizzen treffen werden. Aperol und Gustavo Gusto werden den Besuchern das das typische italienische Piazza-Feeling vermitteln", ist Christoph Schramm, Gründer und CEO von Gustavo Gusto, überzeugt. Am Freitag von 13.00 bis 22 Uhr und am Samstag und Sonntag von 11 bis 22 Uhr können Pizza-Fans aus verschiedenen Gustavo-Gusto-Premiumpizzen auswählen. Allerdings nicht tiefgefroren, sondern frisch im Truck aufgebacken. Eine halbe Pizza kostet 5 Euro, eine ganze Pizza gibt es für 8 Euro. Kommen, probieren und genießen - zum gleich Essen oder zum Mitnehmen. Darüber hinaus kann beim Event auch Eis der Marke Gustavo Gusto kostenlos probiert werden. Dies natürlich nur, solange der Vorrat reicht. Die Gustavo Gusto-Tiefkühlpizzen Gustavo Gusto ist erst vor sechs Jahren mit dem Ziel gestartet, Tiefkühlpizzen herzustellen, die wie in einem guten italienischen Restaurant schmecken. Unter der Marke Gustavo Gusto gibt es aktuell neun verschiedene Sorten von Premium-Tiefkühlpizzen in den Lebensmittelgeschäften zu kaufen: Margherita, Salame, Prosciutto e Funghi, Quattro Formaggi, Tonno e Cipolla, Spinaci e Ricotta, Prosciutto e Ananas, Salame Piccante und Pizza "Pura". Mit einem Durchmesser von rund 30 cm entspricht die Gustavo Gusto-Tiefkühlpizza der Größe einer original italienischen Restaurantpizza. Der Pizzateig besteht nur aus Weizenmehl, Wasser, nativen Olivenöl extra, Salz und Frischbackhefe. Jeder einzelne Pizzateig darf extra lange natürlich reifen, wird schonend von Hand ausgebreitet und mit feinem laktosefreiem Mozzarella sowie mit hochwertigen - soweit möglich - regionalen Zutaten belegt. Die Tomatensoße wird täglich frisch vor Ort und nach eigener Rezeptur hergestellt. Es werden keine künstlichen Backtriebmittel, keine künstlichen Aromen und keine Geschmacksverstärker verwendet. Weitere Informationen unter www.gustavogusto.com, bei Facebook https://www.facebook.com/pizzagustavogusto und auf Instagram https://www.instagram.com/pizzagustavogusto Über Aperol APEROL ist ein fruchtig herber Klassiker, leuchtend orange und mit einem unnachahmlichen Geschmack - APEROL ist Sommer im Glas. Das Geheimrezept, das bis heute unverändert ist, basiert auf einer Aromen-komposition aus Rhabarber, Enzian, Bitterorange und Kräutern und ist berühmt für das fruchtig-herbe Aroma mit einem Alkoholgehalt von 11%. Begonnen hat die grandiose Erfolgsgeschichte vor mehr als 100 Jahren, als die Brüder Luigi und Silvio Barbieri 1919 anlässlich einer Ausstellung von Venedig nach Padua reisten. Im Gepäck hatten sie ihre neueste Kreation: APEROL. APEROL steht für ansteckende Lebensfreude, geselligen Genuss und trendigen Lifestyle. Mit dem glühend-orangen und unkomplizierten Signature-Drink APEROL SPRITZ genießt man das unbeschwerte Lebensgefühl Italiens. Weitere Informationen unter: www.aperol.de Gustavo Gusto bietet Premium-Tiefkühlpizzen an, die möglichst authentisch nach italienischem Rezept und mit feinstem, laktosefreiem Mozzarella sowie mit hochwertigen, und soweit möglich, regionalen Zutaten herstellt werden. Die Tiefkühlpizzen gibt es in den Lebensmittelgeschäften in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz, sowie im Onlinehandel und im Quick-Commerce, zu kaufen. Seit Mitte 2021 wird in Deutschland auch Speiseeis unter der Marke Gustavo Gusto angeboten. Seit Februar 2022 sind Gustavo Gusto-Tiefkühlpizzen über den Schnelllieferdienst Flink in den Niederlanden erhältlich. Das Unternehmen und die Marke wurden mehrfach ausgezeichnet. Firmenkontakt

