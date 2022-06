Startseite Erfolg im Friedfischangeln mit Partikeln Pressetext verfasst von pr-partners am Di, 2022-06-07 19:20. Unter den Friedfischen ist der Karpfen der Lieblingszielfisch vieler Angler. Da verwundert es nicht, dass es zum Karpfenangeln diverses Futtermittel gibt, um die scheuen Fische an den Haken zu bringen. Ein großes und qualitativ hochwertiges Sortiment führt der Angelshop auf angel-berger.de. Hier sind nicht nur Partikel in verschiedenen Sorten erhältlich. Mit den Partikeln, welche keine Konservierungsstoffe enthalten, gestaltet sich das Karpfenangeln erfolgreicher. Ob Angel Berger Ready Particle oder Magic Baits, alle Sorten im Angelshop sind speziell zum Angeln auf Friedfische ausgerichtet. Qualitativ hochwertige und frische Partikel als Alternative zu Boilies und Pellets Als qualitativ hochwertiges Futtermittel sind frische Partikel neben Pellets und Boilies eine geeignete Wahl, um die Fische aus ihren Verstecken zu locken. Die Angel Berger Magic Baits Ready Carp Seeds Natural Hemp Partikel sind vakuumverpackt und angelfertig präpariert. Somit müssen die Partikel nicht erst zeitintensiv abgekocht werden. Diese Partikel können sowohl pur gefüttert, als Hakenköder verwendet als auch dem Grundfutter beigemischt werden. Die Magic Baits Ready Carp Partikel gibt es in vielen Varianten und so lassen sich die Partikel beim Angeln auf unterschiedliche Friedfische einsetzen. Partikel sind sehr effektiv, bieten verschiedene Einsatzmöglichkeiten und sind für Fische gut verdaulich. Die Magic Baits High Protein Insects stellen als Hakenköder oder Stickmix eine ideale Ergänzung zum Futter dar. Der beste Karpfenköder mit Kult-Status Der bewährteste Köder für Karpfen sind die Angel Berger Magic Baits Tigernüsse, welche in Europa über einen Kultstatus verfügen. Auch die Tigernüsse sind bereits vorgekocht und zum Angeln fertig präpariert. Sie werden in einem besonderen Herstellungsprozess konserviert und aromatisiert, wodurch alle wertvollen natürlichen Stoffe erhalten bleiben. Sie sind in den Sorten Knoblauch, Erdbeere, Vanille, Honig, Ananas und Muschel erhältlich. Da diese auch PVA-Bag-freundlich sind, können sie optimal als Haarköder im PVA-Bag eingesetzt werden. Durch ihren süßlich-nussigen Geschmack locken sie selbst die scheuesten Karpfen an. Im Online-Angelshop auf angel-berger.de wird eine riesige Auswahl an Partikeln für das Friedfischangeln geboten. Weiterführende Informationen zum Thema auf:

Das Unternehmen Angelsport Berger blickt mit seinem Angelshop angel-berger.de auf über 20 Jahre Erfahrung zurück. Zu günstigen Preisen bietet der Shop alles notwendige Zubehör rund ums Angeln. Das Sortiment beinhaltet mehr als 3.000 Produkte. Es setzt sich aus Produkten namhafter Hersteller und eigenen Produkten zusammen. Unternehmensinformation:

Angelsport Berger

Bretniger Str. 2A

