Immobilien-welt.ae Immobilien in Dubai kaufen & mieten - Das deutsche Vergleichsportal

Sie suchen eine Wohnung zum Kauf in Dubai? Suchen Sie nicht weiter. Unsere erfahrenen Immobilienexperten helfen Ihnen bei der Suche nach einer idealen Option, die alle Ihre Anforderungen und Bedürfnisse berücksichtigt. Ganz gleich, ob Sie eine erschwingliche Option für einen Umzug oder ein rentables Buy-to-Invest-Apartment kaufen möchten, bei Immobilien-welt.ae finden Sie garantiert die neuesten Wohnungsangebote. Unser Immobilienbüro in Dubai bietet Ihnen ein umfassendes Angebot an erstklassigen Dienstleistungen rund um die Immobilie, einschließlich Unterstützung bei den Formalitäten und bei der Beantragung einer Hypothek. Wir sorgen dafür, dass Ihr Immobiliengeschäft rechtlich korrekt und absolut transparent ist.

Informieren Sie sich noch heute über die heißesten Angebote und setzen Sie sich mit uns in Verbindung, um weitere Einzelheiten zu erfahren.

Wie hoch ist die durchschnittliche Miete in Dubai?

Da immer mehr Immobilien den Markt überschwemmen, sind die Immobilienpreise in den letzten Jahren erheblich gesunken und zeigen weiterhin einen rückläufigen Trend. Für Mieter gibt es jetzt mehr Auswahl auf dem Markt in Bezug auf Lage, Qualität und Wert.

Gegenden wie Business Bay, Downtown Dubai, Dubai South, Discovery Gardens, Dubai Marina, Al Barsha South und Al Warsan sind nach wie vor sehr beliebt bei Mietern. Die Preise variieren je nach Lage, Größe der Wohnungen und ob sie unmöbliert oder möbliert sind.

Die Mietpreise reichen von 20.000 bis 35.000 AED pro Jahr für ein Studio-Apartment in Dubailand und International City bis zu 70.000 bis 85.000 AED pro Jahr in Business Bay und Downtown Dubai.

Die Miete für ein luxuriöses Apartment mit 3 bis 4 Schlafzimmern kann zwischen 300.000 bis 400.000 AED pro Jahr in Dubai Marina und Downtown Dubai und bis zu 700.000 bis 750.000 AED in ähnlichen High-End-Gebieten kosten.

Dubai ist eine sich schnell entwickelnde moderne Wirtschaft, die es zu einem idealen Ziel für Handel, Investitionen und Wohnen macht. Dies bedeutet natürlich, dass Ihre Entscheidung, in Immobilien zu investieren, gut überlegt sein muss, aber Sie werden von einer Vielzahl von vorteilhaften Möglichkeiten profitieren. Dazu kommt ein solides Rechts- und Verwaltungssystem, das Ihre Rechte schützt und jegliches Fehlverhalten ausschließt, was es zu einem sicheren Investitionsstandort macht.

Wohnen in einer Wohnung in Dubai:

Nach all den Jahren der Entwicklung kann sich der Immobilienmarkt von Dubai heute mit den führenden Immobilienmärkten der Welt messen. Das Land entfernt sich allmählich von der ölbasierten Wirtschaft und ist im Vergleich zu seinen Nachbarn weniger von der Ölproduktion abhängig. Dank der fortschrittlichen Regierungsführung, des günstigen Handelsumfelds und der massiven globalen Anziehungskraft hat sich die Stadt zu einem Favoriten für ausländische Investoren entwickelt, was dem Immobilienmarkt seit den 2000er Jahren einen bemerkenswerten Aufschwung beschert hat.

Durch die rücksichtsvolle Konzentration auf Tourismus, Handel, Bildung und technologischen Fortschritt hat sich Dubai zu einem beliebten Ziel für Auswanderer entwickelt, und die Zahl der Menschen, die hierher ziehen, um zu arbeiten und zu leben, ist gestiegen.

Ist es teuer, in Dubai zu leben?

In Dubai lebt eine große Gemeinschaft von Expats, über 92 % der Bevölkerung sind Expats oder Wanderarbeiter. Unabhängig davon, welcher Nationalität man angehört, gilt Dubai als eine der teuersten Städte der Welt. Wenn es jedoch darum geht, eine hohe Lebensqualität zu genießen, in einem kriminalitätsfreien und sicheren Umfeld zu leben und im Zentrum des globalen Wirtschaftswachstums zu stehen, scheinen sich die etwas hohen Lebenshaltungskosten zu lohnen. Jedes Jahr wird Dubai auf dem Lebensqualitätsindex im Vergleich zu anderen Weltstädten höher eingestuft.

Wie viel kostet eine Wohnung in Dubai?

Wenn es um die Kosten für eine Wohnung in Dubai geht, gibt es eine breite Palette von Optionen, die zur Verfügung stehen. Letztendlich hängt alles davon ab, in welchem Gebiet oder Stadtteil Sie leben möchten.

Dubai hat einen sehr gut entwickelten Immobiliensektor, so dass Sie so ziemlich jede Art von Wohnung finden können, die Sie sich wünschen. Die Preise im Stadtzentrum und in den exklusiven Expat-Vierteln außerhalb des Zentrums sind sehr hoch - allerdings gibt es auch preisgünstigere Wohnungen, wenn Sie den Weg dorthin in Kauf nehmen.

Die besten Orte in Dubai, um eine Wohnung zu kaufen

Es gibt keine andere Stadt auf der Welt wie Dubai, in der ikonische Bauwerke wie der Dubai Creek Tower und der Burj Khalifa zu finden sind. Hier ist eine Liste der besten Orte, um eine Wohnung in Dubai zu kaufen.

Jumeirah Village Circle (JVC)

Bluewaters

Dubai Marina

Downtown

Jumeirah Lake Towers (JLT)

Business Bay

Dubai Sportstadt

La Mer

Lohnt es sich, eine Immobilie in Dubai zu kaufen?

Es lohnt sich auf jeden Fall, Immobilien in Dubai zu besitzen, um in sie zu investieren. Das steuerfreie Einkommen und die günstigen Gebühren für die Eintragung von Hypotheken sind zwei der überzeugendsten Gründe für den Kauf von Immobilien in Dubai sowohl zu Wohn- als auch zu Investitionszwecken. Dubai ist nach wie vor eines der beliebtesten Reise- und Wohnziele der Welt. Dies bietet den Immobilien in diesem Gebiet eine Vielzahl von Investitionsmöglichkeiten.

Kann ein Ausländer in Dubai Immobilien kaufen?

Sie haben die Möglichkeit, auf dem Eigentumsmarkt von Dubai in bestimmten Regionen, die von Seiner Hoheit dem Herrscher des Emirats Dubai genehmigt wurden, Immobilien zu erwerben, unabhängig davon, ob Sie Ihren Wohnsitz im Ausland haben oder in Dubai ansässig sind. Für den Erwerb von Immobilien benötigen ausländische Investoren keine Aufenthalts- oder ähnliche Genehmigung.

Ist jetzt ein guter Zeitpunkt für den Kauf von Immobilien in Dubai?

Der Kauf von Immobilien in Dubai ist aus der Sicht eines Investors eine sichere und attraktive Option. Er ermöglicht es Investoren, einen angemessenen Preis für eine Immobilie zu erzielen. Wenn sich die Wirtschaft weiter verbessert, wird dies zu noch besseren Renditen führen. Der Aufschwung geht mit einem Anstieg der Nachfrage nach Mietobjekten einher.

Wohnungen in Dubai zu verkaufen

Dubai ist als Stadt mit Hunderten von schillernden Wolkenkratzern, erstklassigen Einrichtungen und hohem Lebensstandard bekannt und ist eine der führenden Weltstädte und größten Geschäfts- und Tourismuszentren. Die Architektur von Weltrang, die hohen Renditen und die Freihandelszonen mit ihrer steuerfreien Politik ziehen jedes Jahr Tausende von Investoren und Touristen an.

Viele Expats wählen diese Stadt, um ihre Karriere aufzubauen und zu entwickeln, ihr Einkommen zu steigern und ihre Lebensqualität zu verbessern. Tatsächlich liegt der Anteil der Expats in Dubai bei 85 % der Gesamtbevölkerung der Stadt, da diese schnell wachsende Stadt so viel zu bieten hat, wenn es um Geschäfts- und Immobilieninvestitionen geht.

Wohnungen zum Kauf in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

Der Immobilienmarkt in Dubai bietet viele verschiedene Möglichkeiten, die es zu berücksichtigen gilt. Von preisgünstigen Studioapartments bis hin zu exklusiven Lofts, Penthäusern und Etagenwohnungen mit erstklassigen Annehmlichkeiten und atemberaubenden Ausblicken bietet die Stadt Optionen für jeden Geschmack und jedes Budget.

Ausländer können Wohnungen in speziell ausgewiesenen Gebieten kaufen, den Freehold Areas. Mit dem Kauf einer Immobilie in diesen Gebieten erwerben Sie 100 % Eigentum an der Immobilie und dem Grundstück, auf dem sie steht. Zu den bei Ausländern beliebtesten Freehold-Gebieten in Dubai gehören:

Palm Jumeirah

Downtown

Dubai Marina

In diesen Gebieten der Stadt befinden sich die teuersten Luxuswohnungen in den besten Entwicklungsprojekten und rekordverdächtigen Wolkenkratzern wie dem berühmten Burj Khalifa.

Wenn Sie auf der Suche nach etwas Erschwinglicherem sind, sollten Sie Wohnungen in Jumeirah Village Circle, International City, Town Square und Liwan in Betracht ziehen.

Sie können auch Wohnungen in Erbpachtgebieten in Betracht ziehen. In diesem Fall gehört Ihnen Ihre Immobilie für 10 bis 99 Jahre. Danach läuft der Mietvertrag aus, und die Immobilie wird an den Eigentümer (einen Vermieter aus den GCC-Staaten oder den Vereinigten Arabischen Emiraten) zurückgegeben.

Wohnungen in Dubai werden in der Regel als Gemeinschaftseigentum verkauft. Diese Art von Eigentum bedeutet, dass mehrere Investoren Eigentümer von Wohnungen in einem Gebäude sind und sie Gebühren für die Instandhaltung der Gemeinschaftsbereiche im Gebäude zahlen. In der Regel zieht der Eigentümer des Gebäudes/Bauträger diese Gebühren ein.

Dubai Investment-Wohnungen

Dubai ist bekannt für hohe Mietrenditen. Die Rendite schwankt zwischen 9 % und 5 %, je nach Art der Wohnung und dem Viertel, in dem sich die Wohnung befindet. Die höchste Rendite wird in International City, Dubai Silicon Oasis und Jumeirah Lake Towers erzielt. Wohnungen in Downtown Dubai, Dubai Marina und Palm Jumeirah sichern Ihnen eine Rendite von etwa 5,4 %.

Immobilien-Welt.ae - das Vergleichsportal für Immobilien wie Wohnung & Haus in Dubai.

