Startseite DeepMarkit leistet Beitrag zur aktuellen Diskussion in der Branche über die Tokenisierung von Emissionszertifikaten Pressetext verfasst von connektar am Di, 2022-06-07 16:13. - Die MintCarbon.io-Plattform des Unternehmens prägt nur 100 % verifizierte Emissionszertifikate, die im Gold Standard- oder Verra-Register und anderen seriösen Registern registriert sind.

- Abgelaufene, verfallene oder anderweitig minderwertige Zertifikate kommen für die Prägung auf MintCarbon.io nicht in Frage Calgary, Kanada - 7. Juni 2022 - DeepMarkit Corp, (DeepMarkit oder das Unternehmen) (TSXV: MKT) (OTC: MKTDF) (FRA: DEP), ein Unternehmen, das sich darauf konzentriert, den globalen CO2-Kompensationsmarkt in eine leichter zugängliche digitale Wirtschaft zu überführen, indem es Emissionszertifikate in Form von nicht-fungiblen Token (NFTs) prägt, reagiert proaktiv auf die jüngste Branchendiskussion über die Tokenisierung von abgelaufenen, verfallenen oder minderwertigen CO2-Kompensationszertifikaten, auch bekannt als Zombie-Credits. DeepMarkit begrüßt die jüngste Diskussion und die Entwicklungen rund um die Tokenisierung von ausschließlich aktiven, legitimen und verifizierten Zertifikaten durch führende Registrierungsstellen und fühlt sich dadurch bestärkt. Die Kommentare von Gold Standard und Verra deuten auf eine positive Entwicklung für die Branche und ihre Stakeholder hin. Die Register sind der Eckpfeiler der Projektinformation und -überprüfung und sind für die Aufrechterhaltung der Integrität des Marktes für Emissionszertifikate unerlässlich. Darüber hinaus ist das Unternehmen nach wie vor der Ansicht, dass die Blockchain eine entscheidende Rolle bei der Umstellung der Märkte für Emissionszertifikate auf die digitale Wirtschaft spielen wird, da sie für mehr Transparenz, Liquidität und einen höheren Nutzwert sorgt. DeepMarkit ist sich der Herausforderungen und Probleme bewusst, denen der neue Bereich Krypto-Kohlenstoff gegenübersteht, und ich bin stolz auf die Bemühungen unseres Teams, frühzeitig Reibungspunkte in unserem Entwicklungszyklus zu identifizieren. Wir arbeiten proaktiv und kontinuierlich mit angesehenen Vertretern der Branche zusammen, von Registrierungsstellen über Projektentwickler bis hin zu Käufern von Emissionszertifikaten, um diese Probleme anzugehen, und haben praktikable Lösungen und Funktionen in unsere proprietäre Plattform MintCarbon.io integriert, sagte der kommissarische CEO Ranjeet Sundher. DeepMarkit ist ein reguliertes börsennotiertes Unternehmen, das die Bedeutung von Governance und zuverlässigen Prozessabläufen in vollem Umfang versteht und gleichzeitig Spitzentechnologie mit CO2-Kompensation verbindet. Die sorgfältig aufgebaute Plattform des Unternehmens und der einzigartige Ansatz der Tokenisierung gewährleisten die Legitimität und Qualität aller damit verbundenen Zertifikate. Viele neue Plattformen, die das Modell von MintCarbon.io nachahmen wollen, konzentrieren sich darauf, nicht überprüfte oder abgelaufene Emissionszertifikate in Token des ERC-20-Standards oder ähnlicher Standards umzuwandeln. Dies hat zur Tokenisierung und Monetarisierung einer großen Menge von minderwertigen oder lange inaktiven Projekten mit minimalem Umweltnutzen geführt, was der Branche in der öffentlichen Wahrnehmung einen schlechten Dienst erwiesen hat. DeepMarkit unterstreicht, dass es ausschließlich Token (ERC-1155) auf der Grundlage aktiver, verifizierter und qualitativ hochwertiger Emissionszertifikate herstellt und es den Käufern dadurch ermöglicht, direkt mit legitimen Emissionsprojekten in führenden Registern wie Gold Standard und Verra zu interagieren und diese zu finanzieren. NFTs bieten eine Möglichkeit, CO2-Kompensationsprojekte zu honorieren, indem sie die qualitativen Aspekte, die Auswirkungen und die Ziele der nachhaltigen Entwicklung verstärken, für die ihre Initiatoren hart gearbeitet haben. Die Plattform von DeepMarkit, MintCarbon.io, wurde entwickelt, um sicherzustellen, dass die Tokenisierung von Emissionszertifikaten Liquidität, Transparenz und Integrität in die Märkte für Emissionszertifikate bringt. Dementsprechend freut sich das Managementteam des Unternehmens darauf, weiterhin zur Diskussion in der Branche über dieses Thema beizutragen, und bekräftigt seine Mission, ein führendes Unternehmen bei der Tokenisierung von ausschließlich aktiven und qualitativ hochwertigen Emissionszertifikaten zu sein. ÜBER DEEPMARKIT DeepMarkit Corp. ist ein Unternehmen, das sich darauf konzentriert, den Zugang zum Markt für freiwilligen CO2-Ausgleich zu demokratisieren, indem es Gutschriften in NFTs mintet. Die Stammaktien des Unternehmens werden an der TSX Venture Exchange unter dem Börsensymbol MKT gehandelt. DeepMarkits hundertprozentige Tochtergesellschaft First Carbon Corp. (FCC) ist ein Softwareinfrastruktur-Unternehmen, das in der Tokenisierungs-Vertikale der Blockchain operativ tätig ist. FCCs wichtigstes Asset, MintCarbon.io, ist eine webbasierte Software-as-a-Service-Plattform, welche das Minting von Emissionszertifikaten in NFTs (gemäß Standard ERC-1155) oder anderen sicheren Token (gemäß Standard ERC-20) ermöglicht. MintCarbon.io befindet sich derzeit in der Testphase und FCC rechnet mit einem offiziellen Start der Plattform in naher Zukunft. Im Namen von: DEEPMARKIT CORP. Ranjeet Sundher

Tel: 403-537-0067

E-Mail: corp@deepmarkit.com

Web: www.deepmarkit.com

Twitter: @DeepMarkit Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung. VORSORGLICHER HINWEIS Die Aussagen in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Informationen enthalten. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, können als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden, einschließlich Aussagen in Bezug auf die Geschäfts- und Unternehmenspläne des Unternehmens, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Tokenisierung von hochwertigen verifizierten Emissionszertifikaten. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich Annahmen, die bei der Erstellung von zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, als falsch erweisen können. Ereignisse oder Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund zahlreicher bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle von DeepMarkit liegen. Verschiedene Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Der Leser wird davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen wurden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung gemacht und DeepMarkit übernimmt keine Verpflichtung, die darin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch das Wertpapierrecht vorgeschrieben. QUELLE: DEEPMARKIT CORP. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite! Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: DeepMarkit Corp.

