Herausragender Arbeitgeber: Devoteam von kununu als Top Company 2022 ausgezeichnet

Weiterstadt, 7. Juni 2022 - Devoteam (https://de.devoteam.com/), ein führendes Beratungsunternehmen, das sich auf digitale Transformation, strategische Digitalisierungsprojekte, Tech-Plattformen und Cybersicherheit fokussiert, wurde von der Arbeitgeber-Bewertungsplattform kununu mit dem Siegel Top Company 2022 ausgezeichnet. Damit gehört das Unternehmen zu den fünf Prozent der beliebtesten Arbeitgeber auf kununu. Die Auszeichnung Top Company wird seit dem Jahr 2015 an Unternehmen vergeben, die in den vergangenen zwölf Monaten besonders gut bewertet wurden. "Wir sind stolz auf die Auszeichnung von kununu als Top-Arbeitgeber und freuen uns sehr über die zahlreichen positiven Bewertungen unserer Mitarbeitenden", erklärt Andreas Klinger, COO von Devoteam Germany. "Die Expertinnen und Experten von Devoteam stehen für uns im Fokus, denn auf ihnen basiert unser gesamter Unternehmenserfolg. Um die Mitarbeiterzufriedenheit jederzeit auf höchstem Niveau zu halten, sind für uns eine wertschätzende Unternehmenskultur und ein starker Teamzusammenhalt sowie spannende Projekte und Weiterbildungsangebote essenziell. Wir wollen unseren Mitarbeitenden ein bereicherndes Arbeitsumfeld bieten, in dem sie ihr Potenzial entfalten und weiter wachsen können. Denn für uns steht fest, dass jede und jeder bei Devoteam einen enormen Mehrwert für unsere Unternehmenskultur und den geschäftlichen Erfolg bietet." Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung, über 8.000 Tech- und Business-Consultants und zahlreichen Zertifizierungen hat sich Devoteam als ein hoch angesehenes internationales Beratungsunternehmen mit Schwerpunkt auf digitaler Strategie, Plattformtechnologien, Cybersicherheit und Unternehmenstransformation im Rahmen der Digitalisierung etabliert. Das Unternehmen ist dabei auch ein wichtiger strategischer Partner von führenden Cloud-Anbietern wie AWS, Google Cloud, Microsoft, Salesforce und ServiceNow. Als Teil des multidisziplinären Teams arbeiten die Expertinnen und Experten von Devoteam gemeinsam mit Kunden aus zahlreichen Branchen und unterschiedlichster Größenordnungen an neuen technologischen Ideen und gestalten aktiv die digitale Zukunft. "Besonders wichtig ist es uns bei Devoteam, unser Team nicht nur auf fachlicher Ebene zu fördern", erklärt Luca Stumpf, Head of Recruiting von Devoteam. "Auch auf emotionaler Ebene sollen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter abgeholt werden und sich rundum wohlfühlen. Deswegen legen wir großen Wert darauf, eine Arbeitsatmosphäre zu schaffen, in der sich alle willkommen und verstanden fühlen. Dabei sind natürlich auch wir kein perfektes Unternehmen. Es wird immer Entwicklungspotenzial geben, um noch besser zu werden und unseren Mitarbeiterfokus zu schärfen. Und genau das ist unser Ziel, um auch in Zukunft als attraktiver Arbeitgeber auf dem Markt zu gelten!" Interessiert an Karrieremöglichkeiten bei Devoteam? Hier geht es zu den aktuellen Stellenausschreibungen: https://de.devoteam.com/myjob/ Über Devoteam:

Devoteam ist ein führendes Beratungsunternehmen, das sich auf digitale Strategie, Tech-Plattformen und Cybersicherheit konzentriert. Durch die Kombination von Kreativität, Technologie und Dateneinblicken befähigen wir unsere Kunden, ihr Geschäft zu transformieren und die Zukunft zu erschließen. Mit 25 Jahren Erfahrung und 8.000 Mitarbeitern in Europa und dem Nahen Osten fördert Devoteam verantwortungsvolle Technologie für Menschen und arbeitet daran, einen besseren Wandel zu schaffen.

