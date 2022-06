Startseite Erfolgreiche Experten/-innen lassen sich lieber vermitteln Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2022-06-07 11:58. Wachstumsorientierte Unternehmen, welche sich am Markt stetig entwickeln möchten, benötigen Experten/-innen, die das Unternehmen und dessen Personal nach vorne bringen. Dafür hat sich die Crea Motion Ltd. etwas Besonderes einfallen lassen: die ExpertBox. Je nach Bedarf beschaffen sie digitale Lerninhalte aus einer Vielzahl von Experten/-innen. Alles beginnt mit einer Bewerbung eines/r Experten/-in bei Crea Motion, die das Team schnellstmöglich überprüft. Nach der Rückmeldung werden alle wichtigen Informationen und der Ablauf gemeinsam besprochen. Der/die Experte/-in sendet nach den getroffenen Vereinbarungen ein Vorstellungsvideo von sich an das Crea Motion-Team. Auf Wunsch kann dies auch vom Team selbst angefertigt werden. Den Kunden/-innen von Crea Motion sollen 100 % bedarfsorientierte und zielgerichtete Lerninhalte geboten werden, die das Business aufseiten des Unternehmens und der Experten/-innen antreiben. Dabei wird das Team aktiv auf potenzielle Kunden/-innen zugehen und die Inhalte anbieten. Bei Kundeninteresse, wird die Crea Motion zwischen beiden Parteien alles Weitere vermitteln. Diese Lerninhalte können dann in der eigenen Lernumgebung der Unternehmen hinterlegt und allen Mitarbeitenden dauerhaft zur Verfügung gestellt werden. Welche Leistungen können die Experten/-innen erwarten? Die Vermittlung von Experten/-innen ist eine bewährte Methode, um deren Erfolg zu optimieren. Die ExpertBox bietet ihnen trotz geringem Aufwand eine effektive Auftragsgewinnung, um die sie sich selbst nicht kümmern müssen. Sie sorgt nicht nur für eine Steigerung des Bekanntheitsgrads, sondern sichert ebenfalls Folgeaufträge. Weitere Informationen zur ExpertBox gibt es unter crea-motion.de/expertbox (https://crea-motion.de/expertbox) Unsere Mission: Vertriebsförderung durch

wirkungsvolle Multichannel Software & Marketing Lösungen,

Consulting & Trainings. Aus Leidenschaft und absoluter Überzeugung kreieren wir, in unserer Firmengruppe, Vertriebslösungen für unsere Kunden und begleiten diese langfristig. Seit 2008 verstehen wir uns als innovativen und verlässlichen Partner an der Seite unserer Kunden und betreiben eine aktive Förderung ihrer Projekte mit modernsten Lösungen und verhaltensökonomischen Aspekten. Ein so dynamisches Arbeitsgebiet, wie das des Vertriebssektors, benötigt immer wieder neue Impulse und Wege, um wachsen zu können. > Was wir seit über 12 Jahren in unserer Firmengruppe machen?

Wir fördern Vertrieb und Bildung durch Softwares / Apps / Media Works / Consultings und Medien # onPartner Software für Direktvertriebe und MLM companies

# onAcademy Ihre eigene online Academy Platform für Firmen / Institute

# onGroup Ihre social media community

# onLead Online Marketing Automation & funnel Lösungen

# onTipp Empfehlungsmarketing - Software

# onFix Der Web Baukasten für Ihre Webpages

# appFix Der App Baukasten für native & web Apps # www.salesLife.de - Magazin > pushing sales& minds

# www.Myco.expert - Tools und Services für ECHTE Trainer / Coaches Firmenkontakt

crea-motion.Ltd

Süleyman Daral

Herforderstr. 237

33609 Bielefeld

052155730910

office@crea-motion.de

http://www.crea-motion.de Pressekontakt

crea-motion.Ltd

Saskia Mahler

Herforderstr. 237

33609 Bielefeld

052155730910

office@crea-motion.de

http://www.crea-motion.de Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten