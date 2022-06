Startseite Köstliche Torten bestellen und dabei Zeit und Nerven sparen Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2022-06-07 10:51. Köstliche Torten bestellen Kunden bequem online bei torten.de Warum kompliziert, wenn es auch einfach geht? Torten für fast jeden Anlass und Geschmack gibt es in großer Auswahl im Online-Shop von torten.de. Statt aufwendig für Kinder-Geburtstag (https://torten.de/Kindertorten), Hochzeit (https://torten.de/Hochzeitstorten) oder Firmenjubiläum selbst zu backen, lassen sich köstliche Torten (https://torten.de/koestliche-torten-bestellen-und-dabei-zeit-und-nerven-...) mit wenigen Klicks am Bildschirm bestellen. Aber auch für besondere Anlässe wie zum Beispiel Geburt, Taufe, Einschulung oder ein bestandenes Examen finden Kunden die passende Wunschtorte. "Bei Fragen zur Gestaltung oder individuellen Designs beraten unsere Torten-Experten gerne", betont Andreas Wolf von torten.de.

Torten bestellen: Große Auswahl an Motiven für fast jeden Geschmack

Kunden können bei torten.de zwischen einer Vielzahl an ansprechenden Designs wählen. Von dezent bis aufsehenerregend finden Tortenbegeisterte zahlreiche Gestaltungsvarianten im Online-Shop. "Die Torten sehen nicht nur toll aus, sondern sparen auch noch Zeit und Nerven. Gut zu wissen: Für die aufwendig gestalteten Wunschtorten kommen nur hochwertige Zutaten infrage, damit der Geschmack nicht zu kurz kommt. Außerdem werden die Inhaltsstoffe und Allergene bei jedem Backwerk detailliert aufgeführt. Nicht nur das Torten bestellen (https://torten.de/) ist dank des intuitiven Online-Shopsystems bei torten.de unkompliziert: Die handdekorierten Torten werden zum Wunschtermin direkt an die Empfängeradresse des Kunden gesendet", stellt Andreas Wolf heraus.

Individuelle Torten für echte Liebhaber bestellen

Im Online-Shop von torten.de lassen sich die sorgsam hergestellten und dekorierten Backwaren individuell nach den eigenen Wünschen zusammenstellen. Die Kunden wählen zwischen Form, Größe, Anzahl der Etagen, Geschmack und Zubehör der Lieblingstorte. Zur Auswahl stehen verschiedene Kuchen und Cremefüllungen von schokoladig bis fruchtig. Fantasievolle Motto-Torten für den Kindergeburtstag oder Foto-Torten für das runde Jubiläum sind bei torten.de ebenfalls im Angebot. "Kunden können darüber hinaus mit einer leckeren Torte für ein Event werben. Wer seine Liebsten mit einer außergewöhnlichen und individuell gestalteten Motiv-Torte überraschen möchte, ist bei torten.de genau richtig", betont der Tortenexperte. Feinste Qualität, exzellenter Geschmack und einzigartige Designs. Bei uns können Sie sich per Mausklick Ihre Wunsch-Torten zusammenstellen. Egal ob Geburtstagstorte, Fototorte oder Kindertorte, bei torten.de werden Tortenträume wahr. Kontakt

New Media Supporters Operating GmbH

Christian Reineke

Lise-Meitner-Straße 1-9

42119 Wuppertal

0202 2839080

0202 2839130

presse@torten.de

