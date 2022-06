Startseite Welt-Neuheit: NIVEAUsens Abstands-Sensor von SCEMTEC Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2022-06-07 10:51. SCEMTEC stellt mit NIVEAUsens einen neuen, innovativen Abstands-Sensor mit RFID-Messprinzip und riesigem Messbereich vor. Welt-Neuheit: SCEMTEC stellt mit NIVEAUsens einen neuen, innovativen Abstands-Sensor mit RFID-Messprinzip und riesigem Messbereich vor. Die SCEMTEC Sensor Technology GmbH hat im Rahmen eines ZIM-Innovations-Netzwerkes zusammen mit den FuE-Kooperationspartnern TH Köln und plastec Kunststoff-Technikum Oberberg GmbH einen neuartigen, kontaktlosen RFID-Abstandssensor mit deutlich erhöhtem Messbereich entwickelt. Weil das Sensorsystem auf dem robusten und störsicheren, induktiven RFID-Messverfahren basiert ist es in der Lage, bisher übliche Messbereiche von wenigen Zentimetern bei weitem zu übertreffen. Beispielsweise liegt schon der Standard-Messbereich der induktiven NIVEAUsens-Sensoren bei bisher unerreichten 500 Millimetern. Die Messung derart großer Abstände musste bisher basierend auf optischen oder Ultraschall-Prinzipien durchgeführt werden, die beide eine direkte, ununterbrochene Sichtverbindung zwischen Sensor und Messobjekt voraussetzten. Das neuartige NIVEAUsens-Messprinzip eliminiert diese Restriktionen und liefert Sub-Millimeter-genaue Messwerte, die berührungslos abgetastet werden. Sie basieren auf dem robusten, induktiven RFID-Messprinzip, das durch alle nichtmetallischen Objekte und Wände störsicher hindurch messen kann. Weitere, auch widrige Umgebungsbedingungen und Störgrößen wie Feuchtigkeit, Verschmutzung, Vereisung, Vibrationen etc. lassen den präzisen neuen Sensor völlig unbeeindruckt. Der bei induktiv arbeitenden Sensoren bisher stets störende Einfluss metallischer Störobjekte oder Umgebungen kann darüber hinaus bei den NIVEAUsens-RFID-Sensoren durch intelligente digitale Kompensations-Algorithmen weitgehend unterdrückt werden. Aufgrund des robusten, induktiven Wirkprinzips stellt der neuartige NIVEAUsens-Abstandssensor somit eine echte Innovation im Bereich von Fahrzeug- und Industrie-Elektronik sowie Industrie 4.0 dar und arbeitet aufgrund des kontaktlosen Sensor-Prinzips zudem wartungsarm und völlig verschleißfrei. Der RFID-Funktionsansatz ermöglicht zudem, Objekte nicht nur räumlich zu erfassen und deren Abstand zu bestimmen, vielmehr können mit dem vielseitigen NIVEAUsens-System Objekte grundsätzlich auch lokalisiert und sicher, digital und eindeutig identifiziert werden. Der Forschungs-Verbund aus SCEMTEC Sensor Technology GmbH, TH Köln und plastec Kunststoff-Technikum Oberberg arbeitet bereits an der 3-Dimensionalen Weiterentwicklung der berührungslosen Zukunftstechnologie, die demnächst unter der Markenbezeichnung MagnOtrop veröffentlicht wird. Die NIVEAUsens-Abstandssensoren basieren auf großserientauglicher RFID-Technologie, EVAL-Kits zur Evaluation der innovativen NIVEAUsens-Abstandssensor-Technologie sowie Enginneering Samples sind demnächst mit diversen analogen und digitalen Schnittstellen jeweils auf Anfrage verfügbar. Die SCEMTEC Sensor Technology ist ein innovatives Unternehmen aus dem Bereich der elektronischen Systementwicklung. SCEMTEC hat sich spezialisiert auf Sensortransponder-Systeme im Bereich von 13.56MHz, Berührungslose Long-Range Distanzmessung mit Messbereichen von 1 bis 10 Meter und Funk-Telematiksysteme mit Internetanbindung zur Überwachung mobiler Messdaten bei logistischen Transportprozessen. Angefangen den ersten Prvon ototypen bis hin zur Serienreife entwickeln unsere Ingenieure ausgereifte und robuste Elektronik. Unsere umfangreichen Technologieplattformen dienen als Basis für neue Projekte und garantieren eine kurze Entwicklungszeit. Das bieten wir:

> Berührungslose Long-Range Distanzmessung

> Kompetenz in Forschung und Entwicklung

> Detailliertes Elektronik Know How

> Innovative embedded Systems

> Energy Harvesting - Energie der Zukunft

> Autarke Wireless Sensoren Kontakt

