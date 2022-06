Startseite Gustavo Gusto auf den Ferropolis-Festivals Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2022-06-07 10:51. Erstmals gibt es bei den Festivals frisch vor Ort aufgebackene Premium-Pizzen von Gustavo Gusto Geretsried/Gräfenhainichen, 7. Juni 2022. Richtig gute und heiße Pizza-Leckerbissen gibt es demnächst bei mehreren Festivals auf dem Ferropolis-Gelände in Gräfenhainichen. Denn dort werden erstmals vor Ort frisch aufgebackene Premium-Pizzen von Gustavo Gusto angeboten. "Zu einem guten Festival gehört auch eine gute Verpflegung. Und dies bieten wir mit unseren Premiumpizzen. Eine Gustavo Gusto-Pizza passt einfach perfekt zu einem Top-Festival", begründet Christoph Schramm, Gründer und CEO von Gustavo Gusto, das Engagement bei den Veranstaltungen. "Wir freuen uns sehr, dass wir erstmals die Besucher/innen bei den Ferropolis-Festivals mit unseren Pizzen "verwöhnen" dürfen," so Schramm weiter. Die Gustavo Gusto-Pizzen gibt es auf dem Gelände von Ferropolis beim Melt Festival (09. bis 12. Juni) beim Full Force Festival (24. bis 26. Juni) bei Splash! Festival Red Weekend (30. Juni bis 02. Juli) und beim Splash! Festival Blue Weekend (07. bis 09. Juli). Warum schmeckt eine Gustavo Gusto-Pizza so gut? Die Pizzen von Gustav Gusto zeichnen sich besonders durch ihren dünnen und knusprigen Boden und der fruchtigen Tomatensoße aus. "So wie eine typische italienische Pizza sein soll," sagt Christoph Schramm. Das Unternehmen ist erst vor sechs Jahren mit dem Ziel gestartet, Tiefkühlpizzen herzustellen, die wie in einem guten italienischen Restaurant schmecken. Der Pizzateig besteht nur aus Weizenmehl, Wasser, nativem Olivenöl extra, Salz und Frischbackhefe. Jeder einzelne Pizzateig darf extra lange reifen, wird schonend von Hand ausgebreitet und auf Lavastein vorgebacken. Die fruchtige Tomatensauce wird täglich frisch vor Ort und nach eigener Rezeptur aus italienischen Tomaten hergestellt. Es werden keine künstlichen Backtriebmittel, keine künstlichen Aromen und keine Geschmacksverstärker verwendet. Die Gustavo Gusto-Sorten Unter der Marke Gustavo Gusto gibt es aktuell neun verschiedene Sorten von Premium-Tiefkühlpizzen in den Lebensmittelgeschäften zu kaufen. : Margherita, Salame, Prosciutto e Funghi, Quattro Formaggi, Tonno e Cipolla, Spinaci e Ricotta, Prosciutto e Ananas, Salame Piccante und Pizza "Pura". Weitere Informationen unter www.gustavogusto.com, bei Facebook https://www.facebook.com/pizzagustavogusto und auf Instagram https://www.instagram.com/pizzagustavogusto Gustavo Gusto bietet Premium-Tiefkühlpizzen an, die möglichst authentisch nach italienischem Rezept und mit feinstem, laktosefreiem Mozzarella sowie mit hochwertigen, und soweit möglich, regionalen Zutaten herstellt werden. Die Tiefkühlpizzen gibt es in den Lebensmittelgeschäften in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz, sowie im Onlinehandel und im Quick-Commerce, zu kaufen. Seit Mitte 2021 wird in Deutschland auch Speiseeis unter der Marke Gustavo Gusto angeboten. Seit Februar 2022 sind Gustavo Gusto-Tiefkühlpizzen über den Schnelllieferdienst Flink in den Niederlanden erhältlich. Das Unternehmen und die Marke wurden mehrfach ausgezeichnet. Firmenkontakt

Gustavo Gusto

Christoph Schramm

Böhmerwaldstraße 55

82538 Geretsried

+49 8171 911 72 53

info@gustavogusto.com

wwww.gustavogusto.com Pressekontakt

Gustavo Gusto

Patricia Franzius

Böhmerwaldstraße 55

82538 Geretsried

+49 8171 90 83 830

p.franzius@gustavogusto.com

wwww.gustavo-gusto.de Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten