Startseite Der Potsdamer Künstler Bernd Blase eröffnet sein neues Atelier am 13. August 2022 am Voltaireweg Pressetext verfasst von berndblase am Di, 2022-06-07 10:48. Nach dem letzten winterlichen Desaster, hat sich Bernd Blase vom seinen Atelier im Wasserwerk Senftenberg verabschiedet. Aufgrund der Nachfrage der örtlichen Presse teilte er mit: "leider bekommen wir in diesem wunderschönen Industriegebäude keine kontinuierliche Wärme rein. Mehrere Bilder sind durch die Temperaturen und Luftfeuchtigkeit nicht mehr zu retten. Ich habe lange darüber nachgedacht, wie es weiter geht. Auch habe ich weitere Möglichkeiten für ein Atelier in Senftenberg gesucht, aber auch hier leider ohne Ergebnis..." Nun wurde das neue Atelier in Potsdam am Voltaireweg eingerichtet. Hier hat er leider nicht soviel Platz und vermutlich ist es das kleinste Atelier in Potsdam :-) Dennoch wird es ein kreativer Ort sein. Eröffnung ist am 13. August 2022 ab 10 Uhr. Bitte nur mit Anmeldungen unter: art@berndblase-art.de oder +49 331585 05514. Weitere Informationen folgen. Pressestelle

Atelier Potsdam

Bernd Blase

Jägervorstadt

Johann-Goercke-Allee 12

14469 Potsdam 0331 585 05514

art@berndblase-art.de

www.berndblase-art.de D-U-N-S® Nummer: 312823349

Umsatzsteuer-ID DE250962351 Über berndblase Komplettes Benutzerprofil betrachten