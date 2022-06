Startseite Netzblick 03.22: Über IT-Sicherheit in App Stores, Joomla Treffen, SEO und Zeitreisen im Internet Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2022-06-07 10:09. Karlsruhe, 07. Juni 2022 - Netzblick 03.22: Der Netzblick schaut auf aktuelle Themen und Entwicklungen im Bereich Online-Business, Internet, Webentwicklung, IT und Onlinemarketing. In der aktuellen Ausgabe geht es um IT-Sicherheit, die durch App-Stores entsteht und Kritik an der von der EU geplanten Zwangsöffnung, um die Joomla! User Groups, um Funktionsweise von SEO und die Frage, wie lange es für erste Erfolge dauert sowie Zeitreisen im Internet mit der Wayback Machine. Die EU plant die zwangsweise Öffnung von App-Stores. So soll beispielsweise Apple dazu gezwungen werden, die Installation von Anwendungen auf seinen IOS-Devices auch außerhalb des App Stores zu ermöglichen. Was zur Beschränkung von Monopolstellungen wünschenswert erscheint, könnte jedoch die Verbreitung von Schadsoftware begünstigen. Ein wenig Werbung in eigener Sache: Dank sinkender Corona-Inzidenzen finden nun wieder regelmäßig Treffen unserer Joomla! User Group in Karlsruhe statt. Das nächste Treffen ist für den 12. Juli 2022 geplant. Auch in anderen Städten in Deutschland gibt es ähnliche Veranstaltungen, bei denen sich Joomla-Nutzer und Interessierte zwanglos kennenlernen und austauschen können. Eine häufig gestellte Frage: Wie lange dauert SEO? Oder besser, wie lange dauert es, bis SEO erste Erfolge zeigt? Auch wenn es keine allgemeingültigen Antworten gibt, haben wir hierzu einen lesenswerten Artikel gefunden, der wichtige Grundlagen prägnant darstellt. Zeitreise gefällig? Mit der Wayback Machine drehst du die Uhr zurück, zumindest im Internet. Ein riesiges Online-Archiv eröffnet den Zugang zu älteren Versionen von Websites. Wir zeigen, wie es geht. Weiterführende Informationen zu den oben genannten und weiteren Themen:

