Startseite SENCURINA Seniorenbetreuung neu in Stormarn & Lauenburg Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2022-06-07 07:03. 24 Stunden Pflege und Betreuung im eigenen Zuhause ab sofort auch im Landkreis Stormarn und dem Herzogtum Lauenburg Zum 01.06.2022 erweitert SENCURINA sein deutschlandweites Netzwerk mit der Eröffnung eines neuen Standortes in Schleswig- Holstein. Damit gibt es die bewährte 24 Stunden Betreuung und Pflege von SENCURINA ab sofort auch im Landkreis Stormarn und dem Herzogtum Lauenburg. Der neue Standort wird von Oliver Schulz geleitet. Er ist in Hamburg geboren und lebt mit seiner Familie mittlerweile seit über 16 Jahren im Herzogtum Lauenburg. Somit ist es für ihn eine Herzensangelegenheit, seinen neuen Standort vor seiner "Haustür" und im direkten Umfeld seines eigenen Lebensmittelpunktes zu eröffnen. Herr Schulz berät Sie gern über Details zur sogenannten 24 Stunden Betreuung bzw. 24 Stunden Pflege, ebenfalls bekannt unter dem Begriff "Betreuung in häuslicher Gemeinschaft (BihG)". Auch bei der Beantragung von Pflegestufen, bedarfsgerechten Hilfsmitteln oder bei individuellen Fragen hilft Ihnen Oliver Schulz gerne weiter. Dabei ist es das erklärte Ziel von Oliver Schulz und dem ganzen SENCURINA Team, Menschen die Möglichkeit zu geben, im Pflegefall im gewohnten und lieb gewonnen Umfeld - sprich in den eigenen "vier Wänden" - wohnen zu bleiben. Gerne unterstützt er Sie, eine liebevolle, kompetente und auf die persönlichen Bedürfnisse ausgerichtete "24 Stunden Betreuungskraft" zu finden, damit die "24 Stunden Pflege" zuhause bestmöglich gelingt. Dabei greift Herr Schulz über SENCURINA auf über 7.000 Betreuungs- und Pflegekräfte zu. Oliver Schulz: "Aber das ist noch nicht alles. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass ein plötzlicher Pflegefall das Leben der Angehörigen durcheinanderwirbelt. Es sind unendlich viele Dinge zu erledigen; angefangen von der Bestellung einfacher Hilfsmittel über die Herrichtung eines Zimmers für die 24 Stunden Betreuungskraft bis hin zum altersgerechten Umbau einzelner Teile der Wohnung. Sofern gewünscht stehe ich meinen Klienten bei der Bewältigung solcher Aufgaben hilfreich zur Seite. Bei Bedarf übernehme ich organisatorische Aufgaben dieser Art komplett." Selbstverständlich steht Ihnen Herr Schulz während der gesamten Betreuungszeit vertrauensvoll mit Rat und Tat zur Seite. Und falls nötig, erreichen Sie ihn "außerhalb der üblichen Bürozeit" - SENCURINA bietet eine telefonische Notfall-Erreichbarkeit an 365 Tagen im Jahr in der Zeit von 06.00- 23.00 Uhr. Die SENCURINA Seniorenassistenz Stormarn-Lauenburg ist in folgenden Regionen für Sie da und freut sich auf Ihre Kontaktaufnahme: In den gesamten Landkreisen Stormarn und Herzogtum Lauenburg sowie in den angrenzenden Gebieten. stundenweise und 24 Stunden Betreuung im eigenen Zuhause Firmenkontakt

SENCURINA Stormarn-Lauenburg

Oliver Schulz

Winterhuder Weg 29

22085 Hamburg

+49 (0)40 33 46 703 90

+49 (0)40 33 46 703 99

stormarn-lauenburg@sencurina.de

https://sencurina.de/standorte/stormarn-lauenburg Pressekontakt

