Discovery Silver gibt Wechsel in der Geschäftsführung bekannt und ernennt Tony Makuch zum Interimsgeschäftsführer

6. Juni 2022, Toronto, Ontario - Discovery Silver Corp. (TSX-V: DSV, OTCQX: DSVSF) ("Discovery" oder das "Unternehmen" - www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/discovery-metals-corp/) gibt bekannt, dass Taj Singh, President und Chief Executive Officer, aus persönlichen Gründen von seiner Position als President und Chief Executive Officer zurückgetreten ist und sich aus dem Board of Directors zurückgezogen hat. Das Unternehmen dankt Herrn Singh für seinen Einsatz während seiner fünfjährigen Tätigkeit für das Unternehmen und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute.

Tony Makuch, ein unabhängiger Direktor des Unternehmens, wurde mit sofortiger Wirkung zum Interim Chief Executive Officer ernannt. Herr Makuch ist ein professioneller Ingenieur mit über 35 Jahren bedeutender Branchen- und Führungserfahrung und ist gut positioniert, um die Strategie des Unternehmens in dieser Übergangsphase mit der Unterstützung des Board of Directors und des Managementteams des Unternehmens voranzutreiben. Herr Makuch war zuletzt Chief Executive Officer von Kirkland Lake Gold Ltd., einem führenden globalen Goldunternehmen mit Betrieben in Ontario und Australien.

Murray John, Vorsitzender, erklärte: "Wir begrüßen Tony als Interims-CEO. Seine anerkannte Erfahrung in den Bereichen Betrieb, Ressourcenentwicklung und Kapitalmärkte wird ein großer Gewinn sein. Tony bringt Stabilität und Führungsstärke in ein bereits starkes Managementteam zu einem besonders spannenden Zeitpunkt in der Entwicklung von Discovery."

Tony Makuch sagte: "Ich freue mich sehr über die Aussichten für das Unternehmen und das Projekt Cordero und sehe große Chancen in der Zusammenarbeit mit dem Board und dem Management. Das Projekt Cordero von Discovery Silver ist eine Lagerstätte von Weltklasse mit branchenführender Größe, Kostenleistung, überschaubaren Investitionskosten und finanziellen Ergebnissen, wie die vor kurzem veröffentlichte vorläufige wirtschaftliche Bewertung zeigt. Da das Unternehmen die nächsten Phasen einer Vormachbarkeits- und Machbarkeitsstudie durchläuft, gehen wir davon aus, dass wir mit einem hohen Maß an Vertrauen die hervorragende Wirtschaftlichkeit des Projekts nachweisen und einen beträchtlichen Wert für alle Beteiligten erzielen können."

Über Discovery

Das Vorzeigeprojekt von Discovery ist das zu 100 % unternehmenseigene Projekt Cordero, eine der größten Silberlagerstätten der Welt und eine der wenigen, die eine Kombination aus Marge, Größe und Skalierbarkeit bietet. Cordero befindet sich in der Nähe der Infrastruktur in einem produktiven Bergbaugürtel im mexikanischen Bundesstaat Chihuahua und wird von einer branchenführenden Bilanz mit etwa 70 Millionen C$ unterstützt, die für aggressive Explorationen, Ressourcenerweiterungen und zukünftige Erschließungen zur Verfügung stehen. Discovery wurde 2020 mit dem TSX Venture 50 Award und 2021 mit dem OTCQX Best 50 Award ausgezeichnet.

