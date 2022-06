Startseite Leckere und unkomplizierte vegetarische Rezepte für den täglichen Hausgebrauch Pressetext verfasst von Kummer am So, 2022-06-05 12:09. In dem E-Book „Vegetarisch für Jedermann“ finden Sie leckere und unkomplizierte vegetarische Rezepte für den täglichen Hausgebrauch. Die kann wirklich jeder nachkochen. Buchbeschreibung:

Sie haben Lust auf fleischlose Kost? Dann sind sie bei "Vegetarisch für Jedermann" genau richtig.

Die vegetarische Küche liegt nach zahlreichen Lebensmittelskandalen voll im Trend, denn immer mehr Menschen möchten sich gesünder ernähren und auf Fleisch, aber nicht auf Genuss verzichten.

In diesem Kochbuch laden schmackhafte und unkomplizierte Rezepte zum Nachkochen ein. Leckere Gerichte für jeden Geschmack, die Abwechslung auf den Teller bringen und kein zu großes Loch in die Haushaltskasse reißen. Auch leidenschaftliche Fleischesser werden hier etwas Schmackhaftes finden. Denn es steht völlig außer Frage, dass man auch ohne Fleisch genießen kann.

Guten Appetit! Produktinformation:

ASIN:? B09BFRZ63J

Herausgeber:? neobooks (18. Februar 2018)

Sprache:? Deutsch

Dateigröße:? 2610 KB

Text-to-Speech (Vorlesemodus):? Aktiviert

Screenreader:? Unterstützt

Verbesserter Schriftsatz:? Aktiviert

X-Ray:? Nicht aktiviert

Word Wise:? Nicht aktiviert

Seitenzahl der Print-Ausgabe:? 85 Seiten Rezeptliste:

Frischkäse-Dip, Honig-Dip, Zitronen-Joghurt Dip, Curry-Brotaufstrich, Bohnen-Wasabi-Quark, Rettich-Apfel-Quark, Kiwi-Pfirsich-Salat, Couscous-Salat, Kichererbsen-Salat, Toma-ten-Apfel-Suppe, Steckrüben-Suppe, Radieschen-Lauch-Suppe, Linsen-Eintopf, Gemüse-Bratkartoffeln, Ofenkartoffeln mit Dip, Käsiger-Armer-Ritter, Süßkartoffelkugeln, Pellkartof-feln mit Radieschen-Joghurt, Polenta-Käse-Püree, Möhren-Kartoffel-Stampf, Fetaschnitzel, Champignon- Pfannkuchen, Backofen-Auberginen-Türmchen, Lauch-Ragout, Mais-Auflauf, Linsengemüse, Chili-Nudeln, Fruchtige Rigatoni, Frittiertes Gemüse mit Minzsoße, Kohlrabi-Spaghetti, Überbackene Zucchini, Bunter Gemüsekuchen, Bulgur-Pfanne, Champignon-Pfanne, Würziger Paprika-Reis, Gewürz-Couscous, Apfel-Zimt-Quark, Weintrauben-Mascarpone-Creme, Waldmeister-Mandarinen-Creme, Möhren-Rosinen Süßspeise, Amaretto-Knabberei Weitere vegetarische Kochbücher der Autorin:

Vegetarisches Grillvergnügen – so einfach geht’s, ISBN: 978-3-7526-8395-0

Vegetarisch für die ganze Familie, ISBN: 978-3-7448-9344-2

Vegetarische Weltreise, ISBN: 978-3-7528-3915-9

Vegetarischer Genuss - Quer Beet, ISBN: 978-3-7481-6766-2 Über die Autorin:

Britta Kummer wurde 1970 in Hagen (NRW) geboren. Heute lebt sie im schönen Ennepetal und ist gelernte Versicherungskauffrau.

Die Freude am Schreiben hat sie im Jahre 2007 entdeckt und seit dieser Zeit bestimmt es ihr Leben. Es macht ihr einfach großen Spaß, sich auf diese Art und Weise auszudrücken.

Erst wurden ihre Werke im Bekanntenkreis herumgereicht und die Resonanz darauf war sehr positiv.

Es dauerte nicht lange und schon hielt sie ihr 1. Buch "Willkommen zu Hause, Amy" in Händen. Dieses Buch wurde im Januar 2016 mit dem Daisy Book Award ausgezeichnet. Der Kärntner Lesekreis „Lesefuchs“ vergibt in unregelmäßigen Abständen diese Auszeichnung für gute Kinder- und Jugendliteratur. Mehr Infos unter:

