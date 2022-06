Was sind die Aufgaben eines Projektmanagers?

Der Projektmanager ist einer der Schlüsselpositionen in einem Unternehmen. Er ist für die Planung, Organisation und Durchführung von Projekten zuständig und trägt somit die Verantwortung für den Erfol

Die Rolle des Projektmanagers ist es, ein Projekt von Anfang bis Ende zu planen, zu koordinieren und zu überwachen.

Er ist für die Organisation des Projekts und die Zusammenarbeit mit allen beteiligten Abteilungen und Personen verantwortlich.

Der Projektmanager muss sicherstellen, dass das Projekt innerhalb des vorgegebenen Budgets und Zeitrahmens durchgeführt wird.

Er ist für die Kommunikation mit allen Beteiligten verantwortlich und muss sicherstellen, dass alle Ziele des Projekts erreicht werden.

Somit ist es wichtig, dass der Projektmanager die notwendigen Kompetenzen mitbringt, um ein Projekt erfolgreich zu leiten. Dazu gehören unter anderem Organisationstalent, koordinative Fähigkeiten, kommunikative Stärke und stressresistentes Verhalten.

Aufgaben eines Projektmanagers:

Er erstellt einen detaillierten Zeit- und Arbeitsplan, in dem alle Schritte des Projekts genau festgelegt sind.

Er koordiniert die Arbeit aller Beteiligten und sorgt dafür, dass jeder seine Aufgabe zum richtigen Zeitpunkt erledigt.

Er überwacht den Fortschritt des Projekts.

Er trägt die Verantwortung für das gesamte Projekt und ist damit auch für dessen Erfolg oder Misserfolg verantwortlich.

Ein Projektmanager muss also eine sehr verantwortungsvolle Position bekleiden und einige wichtige Aufgaben erfüllen. Er muss in der Lage sein, unter Druck zu arbeiten und Entscheidungen zu treffen, die oft über den Erfolg oder Misserfolg des Projekts entscheiden.

Erfolgreiche Projekte sind heutzutage in allen Branchen ein entscheidender Wettbewerbsvorteil.

Inhalte, die dich weiterbringen! Sachkunde mit Seminare Projektmanagement. Unsere Seminare und Online Schulungen richten sich an alle, die professionell mit Projekten arbeiten wollen.

Als Projektleiter trägst du besondere Verantwortung: Managen von Terminen, Budgetdruck, Verfügbarkeit von Projektmitarbeitern, kurzum die zunehmende Komplexität, die in Projekten herrscht. Modernes Projektmanagement hilft Dir diese Herausforderung mit einem strukturierten und agilen Vorgehen erfolgreich zu bewältigen.

Die entscheidende Variable für erfolgreiches Projektmanagement ist eine ausgeprägte soziale Kompetenz beim Projektleiter.

Das Fundament hierfür bilden Kommunikation, Motivation und Coaching: Teams auf eine Mission einzuschwören, zum vollen Leistungseinsatz zu motivieren und dabei gleichzeitig schrittweise und methodisch die Projektziele zu erreichen und Veränderung zu bewirken. Das ist die hohe Kunst agiler Projektführung. Da jedoch Aufgabe, Kompetenz und Verantwortung selten übereinstimmen, ist das Führen ohne ausreichende disziplinarische Macht der Regelfall.

Und genau diese Situation stellt eine enorme Herausforderung in Projekten dar. Projektleiter stehen oft vor anspruchsvollen Führungs- und Organisationsaufgaben. Mit Seminare Projektmanagement erlernst du modernste Techniken zu folgenden Führungs-Situationen:

Wie wird die richtige Mannschaft für das Projekt zusammengestellt?

Wie funktioniert die Führung der Projekt-Mitarbeiter und des Teams ohne disziplinarische Leitungsfunktion?

Welche Führungsinstrumente sind die Richtigen?

Wie werden Konflikte im Projekt-Team effektiv gelöst?

Nur wenn du diese Fragen sicher beantworten kannst und in den praktischen Alltag zielsicher integrieren kannst, wirst du als Projektleiter dein Team und das Projekt zu einem erfolgreichen Abschluss führen.

OKR steht für Objectives and Key Results und ist eine innovative Management-Methode. Diese Methode hilft Projektleitern, sich zu fokussieren und macht das Projektteam zufriedener.

Die Frage, was OKR bedeutet wird mit dem Seminar Projektmanagement: Erfolgreiche Moderation behandelt. Die Teilnehmer erlernen in drei Schritten die wichtigsten fachlichen Skills:

Praxisorientierte Kommunikations- und Gesprächstechniken

Meetings leiten: Bewährte Methoden in der Praxis

Widerstände und Konflikte souverän meistern

Ein Google Design Sprint ist ein fünftägiger Prozess mit dem Ziel, ein Produkt oder die Weiterentwicklung eines Produktes in kürzester Zeit zu realisieren. Dabei werden Team- und User-Input effizient genützt. Und so sieht das Drehbuch für dein Projektmanagement mit dem Google Design Sprint aus:

Tag 1: Verstehen

Tag 2: Lösungsansätze finden

Tag 3: Entscheiden

Tag 4: Prototypen bauen

Tag 5: Überprüfen

Was ist der Daily Scrum?

Der Daily Scrum ist ein tägliches Meeting. Das Meeting dient dem Austausch von Informationen und dem Abgleich von Erwartungen. Der Daily Scrum ist ein wichtiges Element im Projektmanagement. Die Teilnahme am Daily Scrum ist Pflicht für alle Projektmitglieder. Das Daily Scrum dient dem Austausch zwischen den Mitgliedern und dem Management über den aktuellen Stand des Projekts.

Scrum und agiles Projektmanagement - damit schaffst du maximale Flexibilität. Du kannst verschiedene Techniken und Methoden einsetzen. Mit Scrum können bestehende Praktiken weiterentwickelt werden oder sogar überflüssig werden.

S+P Seminare Projektmanagement bietet dir praxisnahe Schulungen zu diesem Thema an. Du lernst in unseren Seminaren alles über Scrum und agiles Projektmanagement - von der Theorie bis zur Anwendung in der Praxis. Mit dem Seminar New Work: Führen in VUCA Zeiten erlernst du als Projektmanager, welche Methoden und Techniken du nutzen kannst um agiler zu arbeiten.

Der Golden Circle ist ein innovatives Kommunikationsmodell und Führungsinstrument. Hierzu werden die Informationen in drei einfache Fragen gegliedert:

Why = Warum ist es wichtig? Vision oder Sinn.

How = Wie soll es entstehen? Vorgehen, Prinzipien und USPs.

What = Was ist das Ergebnis? Definition und OKRs.

Mit dem Golden Circle kannst du deine Ideen besser vermitteln und dein Projektteam führen. Der Golden Circle ist ein innovatives Kommunikationsmodell und Führungsinstrument, das Projektleiter dabei unterstützt, die richtigen Entscheidungen zu treffen und ihre Mitarbeiter bestmöglich zu motivieren. Besuche das S+P Seminar New Work: Führen in VUCA Zeiten und lerne, wie du dein Projekt nach dem Golden Circle führst.

Das VUCA-Modell beschreibt die veränderten Herausforderungen, innerhalb derer Führungskräfte und Organisationen durch die Digitalisierung agieren. Die Abkürzung VUCA steht für:

Volatility

Uncertainty

Complexity

Ambiguity

Wie man dies anwendet, wird mit dem Seminar New Work: Führen in VUCA Zeiten trainiert. Als Projektmanager erlernst du folgende Methoden und Techniken:

Change Management in der VUCA-World

Führen im Home Office

Agile Kompetenzen für Projektleiter

Mit der Moderationskompetenz: Focus on the Positive füllt jeder Mitarbeiter einmal pro Woche seinen persönlichen Energie-Tank. Als Moderator gibst Du die Spielregeln vor. Diese lauten bei der Technik Focus on the Positive:

7 Minuten: Jeder Mitarbeiter schreibt auf, was in seinem Aufgabenbereich gut gelaufen ist.

4 Minuten: Jeder Mitarbeiter präsentiert seine positiven Erfahrungen.

Keine Diskussionen: Das Team hört nur zu. Es gibt keine Diskussionen.

Mit der Technik Focus on the Positive schaffst du den Wechsel und führst dein Team aus der Komfortzone in die Lernzone. Dein Team wird dann bereit sein neue Dinge auszuprobieren. Ideal wären folgende Aussagen deines Teams:

Wir machen unseren Job gerne, auch wenn wir ein wenig mit den Aufgaben überfordert sind.

Wir haben alle zusammen den Mut etwas Neues auszuprobieren.

Mit der S+P Tool Box baust du gezielt deine Moderationskompetenz auf. Kombiniere Bewährtes mit Agilen und Neuen.

Du willst dein Projektmanagement auf die nächste Stufe bringen? Dann ist dieser Kurs genau das Richtige für dich. Lerne 4 Methoden kennen, die dir helfen werden, deine Projekte noch erfolgreicher zu managen. Die Methoden sind Prince 2, PMBOK / ISO 21500, AgilePM / Srum und Canvas.

Mache komplexe Projekte beherrschbar. Mit Scrum teilst du die Aufgaben systematisch in Projektphasen auf.

