Michael Oehme CapitalPR AG (Schweiz) wird in Deutschland gesucht

Finanzamt in Deutschland sucht öffentlich nach Unternehmensberater Michael Oehme von der CapitalPR AG Steuerflucht sicher nicht, aber Steuerpflicht besteht für Michael Oehme in Deutschland noch immer Das Finanzamt Friedberg sucht nun öffentlich nach Unternehmensberater Michael Oehme, Consultant der Schweizer CapitalPR AG aus St. Gallen. Auf Anfrage beim Finanzamt wurde mitgeteilt, dass dieser Prozess der Veröffentlichung im Internet normal sei, wenn in Deutschland keine Wohnadresse vorhanden und der Säumige im Ausland, nicht auffindbar ist. In dem Fall hat der Schuldner (Michael Oehme) die Möglichkeit, seine aktuelle Adresse mitzuteilen. Jedoch muss Michael Oehme hier auf die Fristsetzung achten. Tut er dies nicht, kann das unangenehme Konsequenzen haben, selbst wenn es sich nur um einen Kleinstbetrag von 50 Euro handeln würde. Trotzdem sollte man sich gerade dann die Frage stellen, wenn so ein kleiner Betrag Probleme macht, was ist dann mit großen Beträgen oder gar Auszahlungen...?

Das ist sicherlich nicht angenehm für Oehme der nach außen den großen Unternehmer „mimt“ und Millionen von Anlegergeldern „mit verwaltet“. Nun ist es auch nicht das erste Mal das Unternehmensberater Michael Oehme Probleme mit dem Finanzamt hat . Gomopa berichtetet schon in der Vergangenheit über Ungereimtheiten und benutzte sogar das Wort „Steuerbetrug“ in ihrer Berichterstattung. ( https://silo.tips/download/system-michael-oehme-graumarktparasit-teil-i) Soweit möchten wir auf keinen Fall gehen. Aber würden sie in ein Investment investieren, wenn sie wüsten, dass der Initiator es mit Zahlungen / Auszahlungen nicht so genau nehmen würde? Der Großteil der Kunden oder Investoren ganz sicher nicht. Als erfahrenen PR-Profi und Finanzjournalist sollte Unternehmensberater Michael Oehme das eigentlich wissen. Was uns auch stutzig macht, dass es keinen Internetauftritt zum Unternehmen der CapitalPR AG gibt jedoch findet man diverse Berichte im Internet welche wir nur schwer dem eigentlichen Geschäftsfeld zuordnen können. Oehme hat in Deutschland als Unternehmensberater diverse Emissionshäuser betreut, welche genau dieses Problem hatten. Auch wenn wir gerne wissen würden warum Oehme gesucht wird , um welchen Betrag es sich handelt, sollte man fairerweise immer zwei Seiten hören. Nun gut, mittlerweile liegen uns derart viele Nachrichten vor, so das wir diese erst einmal durcharbeiten müssen. Auf jeden Fall sind wir überrascht, das es doch mehr Menschen gibt welche sehr unangenehme Erfahrungen mit Unternehmensberater Oehme gemacht haben. Eine (ehemalige) Mitarbeiterin, welche Michael Oehme CapitalPR AG und Michael Bauer von der Business Media AG sehr "intensiv" im Arbeitsaltag erlebt hat: "Die Herren glänzten mehr mit Abwesenheit und frönten lieber ihren Lifestyle, als dem schicken Büro in St. Gallen etwas Professionalität einzuhauchen". Kündigungen wurden nach "Laune" verteilt, selbst bei Krankheit. Dies wurde auch durch eine damals beauftragte Maklerin bestätigt. Michael Oehme ein GUTMENSCH- das ist er sicher nicht. Mehrfach ist aber herauszuhören, dass Michael Oehme in allen Unternehmen (Business Media AG, Gallus Immobilien Konzepte, Reskap) involviert ist. Also doch gemeinsamme Sache mit Michael Bauer ? Sobald uns die benötigten Nachweise vorliegen, werden wir darüber berichten. Wir sind gespannt.... Auszug der „Öffentliche Zustellung“ (Finanzamt Friedberg) bei Google Die Zustellung von Verwaltungsakten (z.B. Steuerbescheiden) kann nach § 122 Abs. 5 der Abgabenordnung in Verbindung mit § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes durch öffentliche Bekanntmachung erfolgen, wenn

• der Aufenthaltsort des Empfängers unbekannt ist und eine Zustellung an einen Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten nicht möglich ist,

• bei juristischen Personen, die zur Anmeldung einer inländischen Geschäftsanschrift zum Handelsregister verpflichtet sind, eine Zustellung weder unter der eingetragenen Anschrift noch unter einer im Handelsregister eingetragenen Anschrift einer für Zustellungen empfangsberechtigten Person oder einer ohne Ermittlungen bekannten anderen inländischen Anschrift möglich ist oder

• sie im Ausland nicht möglich ist oder keinen Erfolg verspricht.

Die öffentlichen Zustellungen des Finanzamtes Friedberg erfolgen durch die jeweilige Bekanntmachung einer Benachrichtigung auf dieser Website.

Die tabellarische Übersicht der öffentlichen Zustellungen erfolgt im Anschluss. Name Aktenzeichen Veröffentlicht am Ablaufdatum Download

Michael Oehme 16 853 31597 07.04.2022 19.05.2022 220405_01685331597_rs.pdf Quelle: Finanzamt.Hessen.de / https://finanzamt.hessen.de/service/finanzaemter-in-hessen/finanzamt-fri... Anhang Größe ffentlicher Aushang Finanzamt Michael Oehme.pdf 325.55 KB Michael Oehme 2022-05.png 376.68 KB Finanzamt Friedberg Michael Oehme.png 282.57 KB