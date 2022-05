Startseite Fenster sanieren - professionell und unkompliziert Pressetext verfasst von connektar am Di, 2022-05-31 19:19. Wer seine in die Jahre gekommenen Fenster tauschen möchte, kann schon mal tief in die Brieftasche greifen. Eine Alu Fenstersanierung ist da schon wesentlich günstiger, weiß der Profi. Holzfenster sind wunderschön und waren viele Jahrzehnte lang das einzig Denkbare. Doch was, wenn die alten Fenster undicht werden, nicht mehr schön anzusehen sind und ausgetauscht werden sollten? Für viele Hausbesitzer und auch Käufer von alten Häusern stellt sich angesichts leicht maroder Fenster die Frage, wie teuer ein Austausch sein wird und welche Optionen sich sonst noch bieten. Eine Möglichkeit, die das Ersetzen der Fenster erübrigt, ist das Verkleiden der Fenster mit Aluminium. Die Aluverkleidung von Fenstern ist wesentlich günstiger als der Ersatz der Fenster und bietet daneben auch noch einige weitere Vorteile: • Aluminiumprofile schützen das Fenster perfekt vor Witterung

• Aluminiumverkleidungen sind pflegeleicht, die Fenster müssen nie mehr gestrichen werden

• Aluminiumverkleidete Fenster sehen aus wie neu und können wunderbar an den neuen Look Ihres Hauses angepasst werden

• Aluminiumverkleidungen sind einfach zu montieren Wer mehr zum Thema Alu Sanierung der Fenster erfahren möchte, kann dies auf der Website des Profis. Auf der Seite der DILA Handel GmbH erfahren Interessierte alles zum Thema Fenster und Türen und können zudem unzählige Beispiele gelungener Projekte. Egal, ob man Türen, Wintergärten, Rollläden oder Balkone sanieren möchten, die passenden Lösungen finden sich auf der Website des Unternehmens unter www.dila-sanieren.at . Auch Torverkleidungen sowie Sonderlösungen für Fenster und Türen sind im Angebot des Unternehmens zu finden, genauso wie die perfekten Lösungen bei Hagelschäden an Dachflächenfenstern! Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: DILA Handel GmbH

email : office@dila-sanieren.at DILA ist Ihr Experte für Alusanierungen und Aluverkleidungen für Fenster und Türen. DILA bietet individuelle Lösungen für bestehende Fenster, Wintergärten und Haustüren. DILA ist Ihr Spezialist zur Umrüstung von bestehenden Holzfenstern auf vollwertige Holz-Alu-Fenster. DILA bietet:

* die komplette Aufrüstung bestehender Holzfenster zu Holz-Alu-Fenstern

* die nachhaltige optische Aufwertung von Fenstern und Türen mit Farben und Holzdekor

* absoluten Komfort: Nie mehr streichen dank Alu-Sanierung

* günstige Angebote: Die Umrüstung ist kostengünstiger als ein kompletter Fenstertausch

