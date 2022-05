Startseite Scones nach dem Geheimrezept von Queen Elizabeth II Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2022-05-31 17:48. Die Queen liebt Scones und jeder, der schon mal in Great Britain oder Irland Urlaub gemacht hat, kam an diesen Leckereien nicht vorbei. Wobei das mit Leckereien bei der britischen Küche ja immer so eine Sache ist. Der eine liebt sie mehr, der andere weniger. Cucumber Sandwiches oder Minzsoße sind schließlich auch nicht jedermanns Sache. PlusPerfekt gehört eindeutig zum Team Scones und hat anlässlich des 70-jährigen Thronjubiläums der Queen das königliche Lieblingsrezept (https://www.plusperfekt.de/leckeres-selbermachen/) für euch. Wir würden zwar gerne berichten, dass wir es vom letzten Afternoon-Tea mit der Queen mitgebracht haben, korrekt ist jedoch, dass die Konditoren des Buckingham Palace vor zwei Jahren das bis dato gut gehütete Rezept auf Instagram veröffentlichte. Es sollte ein kleiner Trost dafür sein, dass aufgrund von Covid 19 die traditionellen Gartenpartys der Queen abgesagt wurden. Clotted Cream: Drunter oder Drüber? Gereicht werden Scones, Clotted Cream* und vorzugsweise Erdbeermarmelade traditionell zum Cream Tea. Die schnuckeligen Gebäckteile zählen damit zum britischen Kulturgut und können durchaus heftige Diskussionen auslösen. Beispielsweise bei der doch so wichtigen Frage, in welcher Reihenfolge die Scones bestrichen werden. In Deutschland würde man typischerweise zuerst die Clotted Cream und dann die Marmelade auf das Gebäck geben. Genauso ist man Scones übrigens in der Grafschaft Devon. Die Queen wäre von diesem Scones-Fauxpas vermutlich not amused. Sie pflegt die selbe Tradition wie in Cornwell und da heißt es seit Generationen: Marmelade first, Clotted Cream second. Ob es geschmacklich einen Unterschied macht? Das bleibt im Selbstversuch jedem selbst überlassen.

Dream Scones à la Queen Elizabeth The Ingredients / Die Zutaten: 500 g Weizenmehl

28 g Backpulver

94 g Butter

PlusPerfekt ist ein OnlineMagazin für Plus Size Fashion, Trends & LifeStyle. Einmal jährlich erscheinen die PlusPerfekt Editionen Business und Curvy Bride.

