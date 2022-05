Bohrloch von Universal Copper endet mit offenem Abschnitt von 216 m mit 0,535 % Kupferäquivalent

Vancouver (British Columbia), 31. Mai 2022. Universal Copper Ltd. (TSX Venture: UNV, Frankfurt: 3TA2) (Universal Copper oder das Unternehmen) freut sich, die Bohrergebnisse der ersten drei von fünf Bohrlöchern des Diamantbohrprogramms im Frühling 2022 bei der unternehmenseigenen Vorzeige-Kupferlagerstätte Poplar (Poplar) südwestlich von Houston in British Columbia bekannt zu geben (Tab. 1). Alle Bohrziele in der Kupfer-Gold-Explorationsregion Poplar sind oberflächennah und über Straßen zugänglich - auch die Bahninfrastruktur liegt in einer Entfernung von nur 88 km.

Höhepunkte:

Bohrloch 22-PC-137: 0,535 % Kupferäquivalent bzw. 0,353 % Kupfer, 0,14 g/t Gold und 5,91 g/t Silber in den letzten 216 m des Bohrlochs

o einschließlich 24 m mit 0,692 % Kupferäquivalent bzw. 0,402 % Kupfer, 0,15 g/t Gold und 8,86 g/t Silber

o einschließlich 87 m mit 0,783 % Kupferäquivalent bzw. 0,531 % Kupfer, 0,36 g/t Gold und 20,67 g/t Silber

o einschließlich der unteren 42 m mit 0,512 % Kupferäquivalent bzw. 0,411 % Kupfer, 0,15 g/t Gold und 8,61 g/t Silber

- Bohrloch 22-PC-130B: 0,468 % Kupferäquivalent bzw. 0,316 % Kupfer, 0,019 % Molybdän, 0,08 g/t Gold und 3,34 g/t Silber auf 153 m

Clive Massey, CEO von Universal Copper, sagte: Ein zweiter bedeutsamer offener Kupferabschnitt in den unteren 216 m von Bohrloch 137, 125 m nordöstlich von Bohrloch 135, untermauert unsere neue Interpretation, wonach das System geneigt ist und die hochgradige Zone in Richtung Osten abfällt. Die heutigen Ergebnisse sind die jüngsten von bis dato vier Veröffentlichungen im ersten Halbjahr 2022, in denen solide Kupfergehalte gemeldet werden, da wir die Kupfermineralisierung sowohl nach außen als auch in die Tiefe von der bekannten mineralisierten Kernzone aus erschließen konnten. Die starke Mineralisierung in Bohrloch 137 folgt auf die am 18. Januar, 25. Januar und 23. März 2022 gemeldeten Abschnitte. Universal Copper richtet sein Hauptaugenmerk darauf, sein neues Explorationsmodell zu nutzen und das Projekt Poplar zu einer erstklassigen Lagerstätte in einer metallhaltigen, über Straßen und Schienen zugänglichen, aufstrebenden Explorationsregion in einer erstklassigen Rechtsprechung auszubauen.

Tabelle 1. Abschnitte aus 22-PC-130, 22-PC-130B und 22-PC-137.

Bohrloch-von bis Länge Cu Mo Au Ag CuÄq*

Nr. (m) (m) (m) (%) (%) (g/t) (g/t) (%)

22-PC-137165 219 54 0,4230,0000,17 4,85 0,560

22-PC-137309 525 216 0,3530,0020,14 5,91 0,535

22-PC-137309 333 24 0,4020,0020,15 8,86 0,692

22-PC-137351 438 87 0,5310,0030,36 20,67 0,783

22-PC-137483 525 42 0,4110,0030,15 8,61 0,512

22-PC-13024 111 87 0,3090,0130,087 2,68 0,432

22-PC-13027 180 153 0,3160,0190,087 3,34 0,468

B

22-PC-13027 381 354 0,2920,0190,077 2,62 0,435

B

22-PC-13027 510 483 0,2620,0170,073 2,30 0,391

B

* Kupferäquivalente (CuÄq) basieren auf: Kupfer (9.972,10 USD pro Tonne), Gold (1.816,60 USD pro Unze), Silber (22,90 USD pro Unze) und Molybdän (41.836,39 USD pro Tonne)

Aufgrund der disseminierten Beschaffenheit der Mineralisierung bei der Lagerstätte Poplar ist es nicht möglich, eine Aussage hinsichtlich der wahren Mächtigkeit der Bohrlöcher 22-PC-130, 22-PC-130B und 22-PC-137 zu treffen.

Abb. 1: Standorte der Bohrlöcher

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/66031/UniversalCopper_202205...

www.universalcopper.com/images/gallery/UNV_News_60.jpg

Die Bohrlöcher 2022 bei Poplar wurden konzipiert, um a) die 0,546 % Kupfer auf 129 m, die im unteren Bereich von Bohrloch 21-PC-135 entdeckt wurden, weiterzuverfolgen; b) den hochgradigeren Teil der bekannten Mineralisierung in Richtung Nordwesten zu erweitern; und c) das erste der Ziele von Vector Geological Solutions zu erproben, die im Rahmen der am 13. Januar 2022 bekannt gegebenen Initiative zur gezielten Kernaufzeichnung Anfang 2022 identifiziert wurden.

Bohrloch 22-PC-137 hat die in 21-PC-135 vorgefundene Mineralisierung erfolgreich über 125 m in Richtung Nordosten erweitert und die Mineralisierung in diesen beiden Bohrlöchern ist in der Tiefe weiterhin offen (Abb. 1 und 2). Es ist vielversprechend, dass die Kupfergehalte in den unteren Bereichen von PC-68 und -42 steigen, wie in Abb. 2, Abschnitt 5987075N, zu sehen ist, wo sie den oberen Teil einer in Richtung Nordosten abfallenden Mineralisierungszone durchschneiden.

Jüngste geologische Modellierungen des technischen Teams von Universal Copper zeigen, dass Teile der Lagerstätte Poplar erheblich gedreht sind, und das Unternehmen beabsichtigt, historische Bohrlöcher wie PC-67 und -42 zu erweitern, um diese kürzlich entdeckten flachwinkeligen mineralisierten Geometrien zu durchschneiden.

Abb. 2: Abschnitt 5987075N

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/66031/UniversalCopper_202205...

www.universalcopper.com/images/gallery/UNV_News_61.jpg

Die Mineralisierung und die Alteration bei Poplar stehen mit stark alterierten Porphyrintrusionen in Zusammenhang und bestehen aus Pyrit, Chalkopyrit und Molybdänit sowie Spuren von Bornit. Pyrit und Chalkopyrit bilden Disseminierungen, Bruchfüllungen, Stringer, Erzgänge und schmale Erzgänge in Bereichen mit dichtem Quarzerzgang-Stockwork und Erdwallen. Molybdänit steht dort, wo es beobachtet wurde, mit Quarz-Sulfid-Erzgängen in Zusammenhang und geht für gewöhnlich mit Pyrit und Chalkopyrit einher.

Kaliumalterationen (Biotit und K-Feldspat) von unterschiedlicher Intensität und Verkieselung wurden in 22-PC-137 beobachtet, wobei die Natrium-Kalk- und Serizitalterationen mit zunehmender Tiefe größer werden. In Bohrloch 22-PC-137 gibt es eine beträchtliche Menge an postmineralischen Erdwallen, die auch in den früheren Bohrungen 2021 innerhalb der Zone East beobachtet wurden, wobei etwa 25 % des Bohrlochs späte Erdwalle mit unterschiedlichen Mächtigkeiten und Zusammensetzungen durchschnitten.

Abb. 3: Abschnitt 5987000N

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/66031/UniversalCopper_202205...

www.universalcopper.com/images/gallery/UNV_News_62.jpg

Bohrloch 22-PC-130 wurde vertikal gebohrt, um den nordöstlichen Abschnitt der Zone Main zu erproben. Das Bohrloch brach bei 111 m ein und wurde aufgegeben. Bohrloch 22-PC-130B wurde 1 m hinter 22-PC-130 gebohrt und erreichte die geplante Tiefe (Abb. 1 und 3).

Die oberen 180 m von 22-PC-130B wiesen eine gute Kupfermineralisierung auf, die größtenteils über 0,3 % betrug. Unterhalb von 180 m gehen die Kupfergehalte auf unter 0,3 % zurück und bis 380 m wurden mehrere kürzere ( www.universalcopper.com

