Startseite Etiket Schiller feiert Comeback des Hanfpapiers: Neue, nachhaltige Selbstklebeetiketten bieten viele Vorteile Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2022-05-31 13:31. - Vielseitiges Hanfpapier für nahezu alle Druckverfahren

- Echte Alternative zu Papier aus klassischem Zellstoff

- Besonders nachhaltig in Anbau und Verarbeitung Plüderhausen, 31. Mai 2022. Etiket Schiller erweitert sein Portfolio an nachhaltigen Etiketten um ein weiteres, besonderes Material: Ab sofort können Kunden selbstklebende Label aus Hanfpapier bestellen. Sie überzeugen durch eine angenehm weiche Haptik, hervorragende Bedruckbarkeit und ihre sehr gute Recyclingfähigkeit. Geeignet sind die neuen Etiketten aus Hanfpapier vor allem für hochwertige Kosmetika, Spirituosen, Wein und Biolebensmittel. Vielseitiges Hanfpapier für nahezu alle Druckverfahren

Etiket Schiller verwendet dafür reines Hanfpapier der Firma VPF in der Grammatur 120 g/m². In dieser Qualität ist das Papier bestens geeignet für den Offsetdruck, aber auch für Siebdruck, Blindprägung, Heißfolienprägung und Stanzungen. Durch seine besondere Zusammensetzung und die Verwendung pflanzlicher Rohstoffe können Einschlüsse, Blattbild und Farbe leicht variieren, was die Natürlichkeit des Materials betont. Echte Alternative zu Papier aus klassischem Zellstoff

Das neue Material ist eigentlich ein altes: Hanf zählt zu den ältesten Nutzpflanzen der Zivilisation und wurde nachweislich bereits vor über 2.000 Jahren in China als Papier verwendet. Noch bis Ende des 19. Jahrhunderts wurde der weltweite Papierbedarf zu 75 bis 90 Prozent durch Hanf gedeckt. Dann jedoch wurde der Anbau der Nutzpflanze weitgehend verboten - und die Papiererzeuger stellten ihre Produktion auf Holz um. Bei Etiket Schiller feiert Hanf nun ein Comeback. Kein Wunder, sind Hanffasern doch besonders hochwertig und in mehrfacher Hinsicht eine echte Alternative zu klassischem Zellstoffpapier. Besonders nachhaltig in Anbau und Verarbeitung

Die Vorteile des neuen alten Materials im Vergleich zu konventionellem Papier aus Holzfasern sprechen für sich: Hanf wächst schneller als Bäume und hat einen vier- bis fünfmal höheren Ertrag als ein Wald gleicher Größe. Denn eine Hanfpflanze erreicht innerhalb eines Jahres eine Höhe von bis zu vier Metern und kann dreimal im Jahr geerntet werden. Dabei produziert sie mehr Biomasse als jede andere heimische Nutzpflanze. Da Hanffasern von Natur aus sehr hell sind, kommt die Herstellung von Hanfpapier mit sehr wenig Bleichmittel aus. Außerdem sind Hanffasern etwa fünfmal so lang wie Zellstofffasern, was das Hanfpapier besonders zug- und reißfest macht - und das sogar in nassem Zustand. Gleichzeitig ist Hanfpapier besonders wertvoll für den Altpapierkreislauf, denn es kann besonders oft recycelt werden. Erweiterung des Sortiments an nachhaltigen Selbstklebeetiketten

Die neuen Selbstklebeetiketten aus Hanfpapier sind eine logische Erweiterung des Sortiments von Etiket Schiller. Denn das Unternehmen legt großen Wert auf einen verantwortungsvollen Umgang mit der Umwelt und ihren Ressourcen. Bereits heute ist die Vielfalt der angebotenen nachhaltigen Etiketten einzigartig im Markt. "Wir kennen keinen Etikettenhersteller, der ein so umfassendes Nachhaltigkeitskonzept verfolgt, wie wir das tun. Wir berücksichtigen dabei den gesamten Kreislauf - von der Rohstoffversorgung über die Produktionsprozesse bis hin zu unseren Produkten und deren Entsorgung oder Wiederverwertung", erklärt Geschäftsführerin Susanne Daiber. Hochauflösende Produktfotos und diesen Text finden Sie zum Download in der digitalen Pressemappe:

Die Etiket Schiller GmbH mit Sitz in Plüderhausen zählt zu den führenden Etikettenherstellern in Deutschland. Das 1934 gegründete Familienunternehmen wird von den Geschwistern Susanne Daiber und Gunther Schiller geführt und erzielte 2021 mit 35 Mitarbeitern rund 7 Millionen Euro Jahresumsatz. Seit Dezember 2021 ist Etiket Schiller Teil der Optimum Group, die führende nordeuropäische Etikettendruckergruppe mit Niederlassungen in den Niederlanden, Belgien, Dänemark und Deutschland und 17 Mitgliedsunternehmen. Etket Schiller ist Spezialist für die Produktion von Selbstklebe-Etiketten, Kennzeichnungen, Aufklebern und Typenschildern für Industrie, Handwerk und Medizin. Seit 2016 verfolgt das Unternehmen ein umfassendes Nachhaltigkeitskonzept, sowohl für das Unternehmen als auch für die Etiketten, von der Beschaffung bis zur Entsorgung. Etiket Schiller ist nach DIN ISO 14001 und DIN EN ISO 9001:2015 zertifiziert.

http://www.etiket-schiller.de Über die Optimum Group

Die Optimum Group ist die führende nordeuropäische Etikettendruckergruppe mit Niederlassungen in den Niederlanden, Belgien, Dänemark und Deutschland und 17 Mitgliedsunternehmen. Die Übernahme von Etiket Schiller ist die elfte erfolgreiche Akquisition der Optimum Group seit 2018. Die Optimum Group wird von IK Partners unterstützt, einer europäischen Private-Equity-Beratungsgruppe mit nordischen Wurzeln, die in ganz Nordkontinentaleuropa tätig ist.

