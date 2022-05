WiFi-Upgrade: Mit NETGEAR Orbi RBKE 960 WiFi 6E im Smart Home

Damit auch das heimische WLAN dem Boom der Smart Homes gerecht wird, beschleu-nigt NETGEAR mit der Orbi RBKE 960 Serie WLAN auf bis zu 10,8 Gbit/s.

München, 31. Mai 2022 - NETGEAR® (NASDAQ: NTGR), weltweit führender Anbieter von Netzwerklösungen sowie intelligenten Produkten für Smart Homes, Gaming und Streaming, ist für viele Kunden schon seit Jahren die erste Anlaufstelle für Highspeed-WLAN in den eigenen vier Wänden. Erst im Dezember 2021 stellte das Unternehmen mit der Orbi™ 960 Serie ein Quad-Band-WLAN-Mesh-System mit dem neuen, superschnellen WLAN-Standard WiFi 6E vor. Der Gewinner des neuen Funkstandards ist dabei vor allem auch das hausei-gene Smart Home. Experten rechnen in den nächsten Jahren mit einer enormen Zunahme von smarten Haushalten, die jeweils mit einer wachsenden Anzahl an smarten Geräten und damit auch technischen Hürden hinsichtlich Kapazität und Zuverlässigkeit einherkommen. WiFi 6E liefert hier die Lösung und hat in Verbindung mit dem hoch performanten Mesh-System von NETGEAR, das Potenzial der neue Standard für Smart Homes zu werden.

WiFi 6E: Die Lösung für den Smart-Home-Boom

Smart Homes erfreuen sich immer größerer Beliebtheit und die zahllosen Komfortfeatures, die intelligente Geräte mit sich bringen, begeistern mittlerweile Menschen in allen der Gesellschaft. Die automatisierte Steuerung von Komponenten wie Lampen, Rollläden oder Türöffnungssysteme ist nicht nur bequem, sondern kann im Fall von smarten Heizungen sogar zu einer verbesserten Energieeffizienz beitragen. Aber auch der smarte Lautsprecher gehört für viele Familien schon genauso zum Alltag, wie der intelligente Saugroboter oder die internetfähige Alarmanlage. Laut einer aktuellen Marktprognose von Statista (Statista Digital Market Outlook, 2021), wird sich die Anzahl an Haushalten, die Smart-Home-Anwendungen in den Bereichen Vernetzung und Steue-rung sowie Komfort & Licht benutzen, bis 2025 mehr als verdoppeln. Es wird erwartet, dass zu diesem Zeitpunkt fast jeder zweite Haushalt in Deutschland mehrere Smart-Home-Geräte im Ein-satz hat. Vor allem die wachsende Anzahl an gleichzeitig mit dem Internet verbundenen Geräte, bereitet bestehenden, oftmals veralteten Lösungen aber jetzt schon Schwierigkeiten und führt nicht selten zur Überlastung des Netzwerks. Abhilfe schafft der neue WLAN-Standard WiFi 6E, der vielen Problemen von Smart Homes vorbeugt. Die WiFi 6E-Technologie sendet zusätzlich neben den bereits bekannten 2,4- und 5 GHz-Frequenzen auf der in Deutschland neu zugelasse-nen 6 GHz-Frequenz, die beispiellose WLAN-Kapazität und Leistungsfähigkeit bietet. Der unver-brauchte Funkstandard schafft durch seine zusätzliche Frequenz nach über 20 Jahren wieder ein störungsfreies WLAN-Spektrum. Neben Multi-Gigabit-Internet im ganzen Haus liefert WiFi 6E die bestmögliche WLAN-Leistung für alle verbundenen Endgeräte und stellt somit die perfekte, zu-kunftssichere Basis für das moderne Smart Home dar.

Die Orbi 960 Serie: Das leistungsstärkste WLAN der Welt

Aufbauend auf der preisgekrönten, bekannten Orbi Tri-Band-WLAN-Mesh-Technologie hat NETGEAR die Orbi 960 Serie entwickelt, das weltweit erste WiFi 6E Quad-Band-Mesh-System. Das Mesh-System ist der Star eines jeden Smart Homes, denn es baut mithilfe von Satelliten ein einziges großes Heimnetzwerk über die gesamte Wohnfläche auf und besitzt zudem ein viertes WLAN-Band im 6 GHz Bereich, das den neuen, superschnellen WiFi 6E Standard nutzt. Aktuelle Smartphones von Samsung und Google sowie die neuesten Dell und Lenovo Laptops unterstüt-zen den WiFi 6E Standard bereits. Neben Lösungen von Unternehmen wie Intel und den 8K-Fernseher der Neo QLED-Serie von Samsung werden in naher Zukunft kontinuierlich weitere Pro-dukte folgen, um den maximalen Nutzen aus den verfügbaren Geschwindigkeiten ziehen zu kön-nen. Wer noch kein Gerät mit WiFi 6E Funktionalität besitzt, profitiert aber trotzdem jetzt schon von der Orbi 960 Serie. Eine optimierte WLAN-Funkübertragung und ein verbessertes Antennen-design liefern eine deutlich bessere Abdeckung und erhöhen die Geschwindigkeiten für alle End-geräte um bis zu 30 Prozent, auch für IoT und Smart Home Geräte. Da der neue WLAN-Standard zudem noch weitgehend ungenutzt ist, gibt es auf den 6 GHz-Kanälen derzeit fast keine Störquel-len. Das Netzwerk kann somit mit einer Vielzahl von Geräten gleichzeitig kommunizieren und schützt das Smart Home simultan vor Störungen.

Smartes Quad-Band für das Smart Home

Das aus einem Mesh-Router und zwei Satelliten bestehende System bietet mehrere Zugangs-punkte zum Heimnetzwerk und macht Reichweitenprobleme auch bei großflächig verteilten Smart Devices obsolet. Im Gegensatz zu WLAN-Repeatern müssen dabei aber keine Kompromisse bei den Geschwindigkeiten eingegangen werden. Und wem nach einiger Zeit die Fläche von bis zu 600 m² nicht mehr ausreichen sollte, kann das Mesh-System zudem modular um weitere Satelli-ten ergänzen werden, die jeweils zusätzlich bis zu 200 m² abdecken. Damit erhält der intelligente Mähroboter im Garten eine ebenso zuverlässige Verbindung zum Internet, wie das Überwa-chungssystem in der Einfahrt oder das Kind beim Video streamen im obersten Stock des Hauses. Die Orbi 960 Serie von NETGEAR kommt dabei auch mit extrem hohen Anforderungen von bis zu 200 Geräten mühelos zurecht. So sind dem Umfang des wachsenden Smart Homes, sowohl jetzt als auch in Zukunft keine Grenzen gesetzt. Die Orbi 960 Serie besitzt neben den 2,4 GHz, 5 GHz und 6 GHz-Frequenzen noch ein viertes Band (5 GHz). Dieses dedizierte WLAN-Band ist nur für die Kommunikation zwischen Router und Satelliten zuständig. Die Orbi 960 Serie sendet also parallel auf vier WLAN-Kanälen. Somit muss keine wertvolle Bandbreite für verbundene Geräte geopfert werden und maximale Geschwindigkeit und Reichweite sind in jedem Winkel des Hau-ses garantiert. Dadurch ist es mit der Orbi 960 Serie möglich, Geschwindigkeiten von bis zu 10,8 Gbit/s zu erreichen und bei einem maximalen Daten-Durchsatz mit 16 WLAN-Streams bietet NETGEAR mit dem Quad-Band WiFi 6E WLAN-Mesh-System die aktuell höchste verfügbare Spe-zifikation.

Safety First mit WPA3 und NETGEAR Armor

Das WLAN-Mesh-System unterstützt den WPA3-Sicherheitsstandard. Neben einem Gästenetz-werk und einem exklusiven WiFi 6E Netzwerk kann obendrein ein IoT-Netzwerk für Smart-Home-Geräte eingerichtet werden. Smart Devices, die als anfälligere Geräte oft nur WPA2 unterstützen, können dadurch vom Hauptnetzwerk ausgekoppelt werden. Mit dem optionalen Dienst NETGEAR Armor™ kann zusätzlich für mehr Sicherheit gesorgt werden. Die Lösung ist direkt in den Router integriert und schützt auch Smart-TVs, Streaming-Player, smarte Lautsprecher und andere Smart-Home-Geräte, die meist nicht mit eigener Sicherheitssoftware bespielt werden können. Gepaart mit den revolutionären Geschwindigkeiten und Kapazitäten von WiFi 6E, stellt die Orbi 960 Serie somit den perfekten Dreh- und Angelpunkt für das zuverlässige und sichere Smart Home der Zu-kunft dar - ganz ohne Funklöcher, Ausfälle oder Ladezeiten.

Preise und Verfügbarkeit

Das NETGEAR Orbi WiFi 6E Quad-Band-Mesh-WLAN-System (RBKE963) ist in weis im Fachhandel, Online im NETGEAR Store im 3er-Set (Router und 2 Satelliten) zu einer unverbindli-chen Preisempfehlung von EUR 1.699,99 inkl. MwSt. erhältlich. In der Farbe schwarz ist das NETGEAR Orbi WiFi 6E Quad-Band-Mesh-WLAN-System (RBKE963) exklusiv im NETGEAR Store im 3er-Set (Router und 2 Satelliten) ebenfalls zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von EUR 1.699,99 inkl. MwSt. verfügbar.

Über Netgear Inc.

NETGEAR (NASDAQ: NTGR) ist weltweit führender Anbieter innovativer Netzwerklösungen für kleine und mittel-ständische Unternehmen, Privatanwender und Service Provider. Das Portfolio umfasst verschiedenste Technologien in den Bereichen Wireless (WiFi und LTE), Ethernet und Powerline und zeichnet sich durch seine Zuverlässigkeit und Einfachheit aus. Die Produktfamilien beinhalten sowohl drahtgebundene als auch drahtlose Geräte für Networking, Breitbandzugang und Netzwerkkonnektivität. Die Produkte sind in vielfachen Konfigurationen verfügbar und erfüllen die unterschiedlichsten Anforderungen der Anwender. NETGEAR Produkte sind weltweit in ungefähr 31.000 Einzel-handelsstandorten und bei über 28.000 Value-Added Resellern (VARs) sowie Kabel-, Mobil- und Wireline-Service-Providern verfügbar. VARs können sich über das Partner Solution Programm qualifizieren. Hauptsitz des Unterneh-mens ist San Jose (Kalifornien) mit zusätzlichen Standorten in nahezu 25 Ländern. Die Niederlassungen in der DACH-Region befinden sich in München, Wien und Baar. Weitere Informationen zu NETGEAR sind unter www.netgear.de oder telefonisch (+49 89 45242-9000) erhältlich. Informationen zu NETGEAR in Deutschland: www.netgear.de

NETGEAR Press-Kit B2C: https://bit.ly/Presse-Netgear-B2C

NETGEAR Press-Kit B2B: https://bit.ly/Presse-Netgear-B2B

