Startseite Postraub wie im Wilden Westen Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2022-05-31 12:55. Rekord: zwei Einbrüche innerhalb von 14 Tagen Ratingen/Bielefeld, 31.05.2022 - Aus Wild-West-Geschichten kennt man, dass Postzüge ausgeraubt werden. Doch das Phänomen scheint aktueller denn je: Im Mai hatten es in Bielefeld innerhalb von 14 Tagen unbekannte Täter gleich zwei Mal auf dieselbe Postfiliale in der Gütersloher Straße abgesehen: Nach dem ersten Einbruch am 4. des Monats, bei dem die Täter ein Fenster aufhebelten und, laut Angaben des Eigentümers, Waren im Wert von 30.000 Euro aus seinem Laden entwendeten, verschärft Inhaber Kayhan Kilbasoglu die Maßnahmen zum Schutz seines Lotto- und Tabakwaren-Geschäfts mit integrierter Poststelle. Am 9. Mai lässt der Geschäftsmann dort eine der smarten, fernüberwachten Hochsicherheits-Alarmanlagen des europäischen Marktführers Verisure installieren. Das macht sich eher bezahlt als gedacht, denn nur 3,5 Tage später wird in der Nacht zum 13. Mai auf die Bielefelder Postfiliale bereits der nächste Einbruchsversuch unternommen. Bei Abwesenheit gestört

Beim ersten Einbruch setzen die Täter die Sicherheitskameras der Poststelle außer Gefecht, doch Aufnahmen des Nachbarn zeigen drei Täter in Aktion, nach ihnen wird nun gefahndet. Da der erste Einbruch zwei Wochen vor dem geplanten Jahresurlaub des Inhabers geschieht, lässt ihm die Sorge um sein Geschäft keine Ruhe. Kayhan Kilbasoglu sucht nach einer Lösung. Er braucht einen wirksamen Einbruchschutz und jemanden, der seinen Laden in seiner Abwesenheit rund um die Uhr schützt. Also lässt er sich von erfahrenen Sicherheitsexperten beraten, um am 10. Mai, noch vor seinem Urlaub, den professionellen, überwachten Einbruchschutz von Verisure installieren zu lassen. Nächster Einbruch: Täter müssen aufgeben

In beiden Fällen hebeln die Täter, diesmal sind es nur zwei, ein Fenster der Postfiliale auf. Der Unterschied: beim zweiten Mal erhält die VdS-zertifizierte Notruf- und Serviceleitstelle (NSL) des Sicherheitsanbieters davon augenblicklich Kenntnis, prüft die Lage aus der Ferne und handelt sofort. Bereits bei den ersten Anzeichen des Einbruchs, rufen die NSL-Fachkräfte nicht nur die Polizei und den frischgebackenen Kunden an, welcher gerade an seinem Urlaubort angekommen ist. Zeitgleich lösen die NSL-Fachkräfte aus der Ferne im Objekt die blickdichte ZeroVision® Rauchbarriere aus, welche die Täter ordentlich erschreckt und in die Flucht schlägt, unverrichteter Dinge. So bleiben das Inventar und der Warenbestand des Geschäftes dank der smarten Alarmanlage dieses Mal weitgehend unversehrt. Zufriedener Kunde und Kompliment an das System

Kayhan Kilbasoglu ist sehr zufrieden. Er berichtet: "Für mich hat sich das smarte Alarmsystem voll ausgezahlt. Nicht nur, dass die Polizei sofort da war, das Beste war, dass die ZeroVision® Rauchbarriere die Diebe direkt vertrieben hat, so dass diese nichts stehlen konnten." Er lacht. "Offenbar hat das preisgekrönte Design der Alarmanlage allerdings den Einbrechern gefallen, denn sie haben bei ihrer Flucht als einzige Beute eines der Bedienelemente der Verisure Alarmanlage mitgenommen." Was macht Verisure?

Verisure ist der führende europäische Anbieter von professionell überwachten Hochsicherheits-Alarmsystemen und zertifiziertem Rund-um-die Uhr Fern-Monitoring. Mit durchschnittlich 600.000 Installationen jährlich sorgt Verisure für die Sicherheit von über 4 Millionen Kunden in 17 Ländern Europas und Lateinamerikas. Das Unternehmen schützt Privathaushalte und Kleinunternehmern mittels modernster Sicherheitslösungen und verhilft ihnen damit zu einem sorgenfreieren Leben. Verisure ist in vielen Ländern bereits bekannt für seine innovativen Produkte und Dienstleistungen, hohe Kundenorientierung sowie exzellenten Vertriebsleistungen. Auch in Deutschland wächst Verisure trotz der weltweiten Pandemie rapide. Obwohl das Unternehmen hier erst seit Ende 2018 aktiv ist, schützen die Sicherheitsexperten unter der Leitung von Alvaro Grande Royo-Villanova mit mittlerweile über 350 Mitarbeitern bereits mehr als 16.000 zufriedene Kunden in Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, NRW, Rheinland-Pfalz, Saarland und Schleswig-Holstein. Verisure, das Unternehmen

1988 als Sparte der schwedischen Firma Securitas AB gegründet, wurde Verisure (bzw. Securitas Direct) rasch zum eigenständigen Anbieter erschwinglicher Alarmanlagen für Privathaushalte. 1993 kam das live-Monitoring, also die Rund-um-die Uhr-Überwachung durch Mitarbeiter der eigenen Notruf- und Serviceleitstellen hinzu. 1996 wurde das Angebot auf Kleinunternehmen ausgeweitet. Seit den 1990er Jahren expandiert die Verisure Gruppe mit Hauptsitz in Genf in Europa sowie in Latein- und Südamerika. Das globale Unternehmen geführt von CEO Austin Lally tätigt heute rund 600.000 Installationen im Jahr, beschäftigt über 17.000 Mitarbeiter und schützt insgesamt über 4 Millionen Kunden in 17 Ländern, darunter Schweden, Norwegen, Finnland, Dänemark, Niederlande, Belgien, Großbritannien, Spanien, Portugal, Frankreich, Italien und Deutschland. Was bedeutet Verisure?

"Veri" kommt von Verifizieren. Damit ist gemeint, dass die VdS-zertifizierten Fachkräfte der hauseigenen 24/7 Notruf- und Serviceleitstelle in Ratingen bei eingehenden Signalen des Hochsicherheits-Alarmsystems überprüfen, ob es sich um einen Fehlalarm oder einen Notfall handelt. Bei letzterem werden sofort Polizei, Wachdienst und Rettungskräfte eingeschaltet und bei Bedarf der nebelartige ZeroVision® Sichtschutz als Diebstahlsicherung ausgelöst. Das "Sure" steht für die Zuverlässigkeit, die Sicherheit und den von Verisure gewährten Rundum-Schutz. PRESSEKONTAKT

Verisure Deutschland GmbH, Balcke-Dürr-Allee 2, 40882 Ratingen Verisure ist der führende europäische Anbieter von professionell überwachten Hochsicherheits-Alarmsystemen mit hauseigener, VdS-zertifizierter 24/7 Notruf- und Serviceleitstelle. Mit durchschnittlich 600.000 Installationen jährlich sorgt Verisure bereits für die Sicherheit von über 4 Millionen Kunden in 17 Ländern Europas und Lateinamerikas. Mit dem effektiven Verisure Rundum-Schutz für Privathaushalte und kleine sowie mittlere Unternehmen sorgen die Sicherheitsexperten mit moderner, smarter Sicherheitstechnologie und einer durchschnittl. Reaktionszeit von unter 60 Sekunden bei jeder Art von Notfall (Einbruch, Überfall, medizin. Notfall, Feuer oder Wasser) für die Sicherheit ihrer Kunden und verhelfen ihnen so zu einem sorgenfreieren Leben. Kontakt

