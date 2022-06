Startseite Via Warschau schnell nach Mumbai Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2022-05-31 11:07. LOT Polish Airlines fliegt neu in die westindische Wirtschaftsmetropole LOT Polish Airlines setzt die Expansion des Streckennetztes weiter fort und bedient von heute an über das Drehkreuz Warschau zweimal pro Woche die westindische Wirtschaftsmetropole Mumbai. Ab Deutschland, Österreich und der Schweiz offeriert das Star-Alliance-Mitglied attraktive Anschlussflüge. Die Flüge von Warschau nach Mumbai finden jeden Dienstag und Samstag statt. Flug LO-075 startet um 15:40 Uhr und erreicht Mumbai nach 7:35 Stunden Flug am nächsten Morgen um 2:45 Uhr Ortszeit. Zurück geht es mit Flug LO-076 mittwochs um 8:25 Uhr und sonntags um 8:45 Uhr mit Landung in Warschau am gleichen Tag um 13:20 Uhr beziehungsweise 13:40 Uhr (jeweils 8:25 Stunden Flugzeit). Auf der Strecke setzt LOT Polish Airlines moderne Boeing 787 Dreamliner mit hohem Komfort und drei Serviceklassen ein: LOT Business Class, LOT Premium Economy Class und LOT Economy Class. Speziell auf den Mumbai-Flügen erweitert die Fluggesellschaft zudem den Service an Bord. So bereichern aktuelle Blockbuster und Klassiker "Made in Bollywood" das umfangreiche Film- und Unterhaltungsangebot, während bei den Mahlzeiten auch indische Speisen offeriert werden. "Wir wollen unsere Erfolgsgeschichte in Indien, die wir im Herbst 2019 mit den Flügen nach Delhi begonnen haben, fortschreiben", erläutert Amit Ray, Regional Director DACH Markets, Italy and India von LOT Polish Airlines. "Entsprechend freuen wir uns sehr, dass Mumbai ab sofort als zweite indische Destination ein Teil unseres weltweiten Streckennetzes ist." Von Deutschland, Österreich und der Schweiz offeriert LOT Polish Airlines folgende Zubringer zu den Mumbai-Flügen ab Warschau: Ab Berlin

Abflug in Berlin um 11:15 Uhr, Ankunft in Mumbai um 2:45 Uhr am Morgen des folgenden Tages

12:00 Stunden Gesamtreisedauer inklusive 3:00 Stunden Aufenthalt in Warschau Ab Düsseldorf

Abflug in Düsseldorf um 10:25 Uhr, Ankunft in Mumbai um 2:45 Uhr am Morgen des folgenden Tages

12:50 Stunden Gesamtreisedauer inklusive 3:25 Stunden Aufenthalt in Warschau Ab Frankfurt

Abflug in Frankfurt um 10:25 Uhr, Ankunft in Mumbai um 2:45 Uhr am Morgen des folgenden Tages

12:50 Stunden Gesamtreisedauer inklusive 3:30 Stunden Aufenthalt in Warschau Ab Genf

Abflug in Genf um 10:25 Uhr, Ankunft in Mumbai um 2:45 Uhr am Morgen des folgenden Tages

12:50 Stunden Gesamtreisedauer inklusive 3:05 Stunden Aufenthalt in Warschau Ab Hamburg

Abflug in Hamburg um 11:10 Uhr, Ankunft in Mumbai um 2:45 Uhr am Morgen des folgenden Tages

12:05 Stunden Gesamtreisedauer inklusive 3:00 Stunden Aufenthalt in Warschau Ab München

Abflug in München um 9:55 Uhr, Ankunft in Mumbai um 2:45 Uhr am Morgen des folgenden Tages

13:20 Stunden Gesamtreisedauer inklusive 4:10 Stunden Aufenthalt in Warschau Ab Wien

Abflug in Wien um 9:25 Uhr, Ankunft in Mumbai um 2:45 Uhr am Morgen des folgenden Tages

13:50 Stunden Gesamtreisedauer inklusive 5:00 Stunden Aufenthalt in Warschau Ab Zürich

Abflug in Zürich um 10:25 Uhr, Ankunft in Mumbai um 2:45 Uhr am Morgen des folgenden Tages

12:50 Stunden Gesamtreisedauer inklusive 3:30 Stunden Aufenthalt in Warschau Flüge ab Stuttgart starten im Juli In Kürze werden auch Fluggäste vom Flughafen Stuttgart aus mit LOT Polish Airlines bequem über Warschau nach Mumbai reisen können. Nach der pandemiebedingten Unterbrechung nimmt die polnische Airline ab dem 1. Juli 2022 ihre Flüge ab der Hauptstadt Baden-Württembergs - seit mehr als 50 Jahren eine Partnerstadt von Mumbai - wieder auf: Abflug in Stuttgart um 10:35 Uhr, Ankunft in Mumbai um 2:45 Uhr am Morgen des folgenden Tages

12:40 Stunden Gesamtreisedauer inklusive 3:20 Stunden Aufenthalt in Warschau Amit Ray: "Seit wir bekanntgegeben haben, dass wir auch Mumbai anfliegen werden, registrieren wir auch aus den deutschsprachigen Ländern eine erfreulich hohe Nachfrage für diese neue Strecke. Die große Metropole im Westen Indiens ist einerseits für kulturinteressierte Besucher hochinteressant, zumal es dort drei bedeutende UNESCO Welterbestätten gibt. Mumbai gilt aber auch als das wichtigste Finanz- und Wirtschaftszentrum des Landes und ist obendrein die Heimat der legendären Bollywood-Filmstudios." Aktuelle Informationen zum Flugangebot von LOT Polish Airlines gibt es über alle gängigen Vertriebskanäle. LOT Polish Airlines ist eine moderne Fluggesellschaft, die Mittel- und Osteuropa mit den übrigen Teilen der Welt verbindet. Zum Langstreckennetz gehören unter anderem Ziele in den USA, Kanada, China, Japan, Südkorea, Indien und Sri Lanka. Die polnische Fluggesellschaft hat konstant ihr Angebot in diese Länder ausgebaut und zugleich ihre Marktposition in Mittel- und Osteuropa weiter gestärkt. Auf Langstreckenflügen setzt LOT Polish Airlines Boeing 787 Dreamliner ein, eines der fortschrittlichsten Langstreckenflugzeuge der Welt. LOT Polish Airlines führt bereits seit 1929 Flüge durch und ist damit die zwölftälteste Fluggesellschaft der Welt sowie zugleich eine der international bekanntesten Marken Polens. Firmenkontakt

