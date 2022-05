Startseite Streacom DA6 & DA6 XL - Die D-Serie ist da! Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2022-05-31 08:03. Jetzt neu bei Caseking! Die Gehäuse-Spezialisten von Streacom haben sich etwas ganz besonders einfallen lassen! Die offene Bauweise der D-Serie denkt völlig neu, was ein Case ausmacht und was es sein kann und bietet so eine spektakuläre Bühne für einzigartige Builds abseits der ausgetretenen Pfade. Ungeahnte Flexibilität lässt dich deine Kreativität ausleben wie nie zuvor und setzt deine Hochleistungs-Komponenten in Szene, wie du sie definitiv noch nie gesehen hast. Jetzt neu bei Caseking! Wie perfekt der Hersteller hochwertiger Kompaktgehäuse Streacom den Begriff Modularität auslegt, zeigt sich einmal mehr mit den SFF-Gehäusen der D-Serie. Mehr als ein an den Ecken abgerundeter Edelstahlrohrrahmen mit Deckel und Boden aus Aluminium ist zunächst nicht zu sehen, bis du ihn mit deiner Hardware ausstattest. Dann verwandelt es sich in einen minimalistischen und charakterstarken Rechner, der sich ungewöhnlich flexibel und stufenlos auf deine Bedürfnisse hin anpassen lässt. Die Features der Streacom D-Serie im Überblick: Modulare SFF-Gehäuse im radikal offenen Design mit 15,9 l oder 17,6 l Volumen

Erhältlich in Schwarz oder Chrom

Stabiler Edelstahlrahmen mit 19 mm Rohrdurchmesser

Stufenlos flexible Konfiguration dank verschiebbarer Halterungen

Raum für vertikal eingebaute Grafikkarten bis zu 323 mm (DA6) oder 358 mm (DA6 XL) Länge

Geeignet für ATX-, SFX-L- oder SFX-Netzteile

Modulares I/O-Panel mit austauschbaren Anschlüssen Sowohl Luftkühlung als auch Wasserkühlung, lassen sich in den Gehäusen der D-Serie problemlos umsetzen. Dafür liegen den Cases insgesamt acht Streben bei, die an den Rohren des Rahmens angebracht werden und verschiebbar sind. Da der Innenabstand zwischen den Edelstahlrohren, die den Rahmen bilden, samt Streben jeweils 150 mm beträgt, lassen sich an den Halterungen beispielsweise vier 140-mm-Lüfter seitlich oder zwei rückseitig befestigen. Alternativ findet ein 280-mm-Radiator platz, der sich dank des offen gestalteten Innenraums vielfältig in einen Custom-Loop integrieren lässt. Die Streben dienen auch der Befestigung des Netzteils. Auch hier ist Flexibilität geboten. Ein bis zum ATX-Format großes Netzteil lässt sich sowohl vertikal als auch horizontal unterbringen und entlang der Streben nach links oder rechts verschieben. Gleiches gilt für Laufwerke, egal ob im 3,5- oder 2,5-Zoll-Format. Ein weiteres einzigartiges Merkmal ist das Modulare I/O Panel. Es kann wahlweise am Boden oder an zwei Stellen am Deckel befestigt werden. Vorinstalliert ist ein Panel mit Power-Schalter und USB-C-Port an der Unterseite. Streacom hat weitere Varianten beigelegt, um persönliche Präferenzen umsetzen zu können. Selbst ein Fingerabdrucksensor für Windows-Hello ist im Lieferumfang enthalten, der sich statt des Power-Schalters verwenden lässt. Enthalten sind Module für: 2 x USB Typ-C-Ports

2 x USB Typ-A-Ports

1 x USB Typ-A und 1 x USB Typ-C Ports

1 x Power und 1 x USB Typ-A-Port

Fingerabdrucksensor für Windows-Hello Die Gehäuse Streacom DA6 für 139,90 Euro und Streacom DA6 XL für 149,90 Euro können ab sofort bei Caseking vorbestellt werden und sind demnächst lieferbar. Beide Größen sind in den Farben Schwarz und Chrom zu haben. Alle Informationen zur Streacom D-Serie finden sich auch noch einmal hier:

caseking.de/streacom-da6 Caseking ist ein führender europäischer Distributor exklusiver Top-Marken und ein renommierter Online-Händler, bekannt für einzigartige und extravagante Computer-Hardware und passendes Zubehör, der 2003 gegründet wurde und seitdem kontinuierliches Wachstum verzeichnet. Der Sitz in Berlin-Charlottenburg ist einem riesigen, modernen Logistikcenter mit 10.000 m² Lagerfläche angeschlossen. Wie der Name vermuten lässt, spielen bei Caseking eine gigantische Auswahl an PC-Gehäusen in unterschiedlichen Größen, Formen und Designs eine zentrale Rolle. Daneben ist ein enormes Spektrum an Modding-Artikeln zur PC-Individualisierung, hochklassiger Gaming-Peripherie, allgemeiner Computer-Hardware und täglich neu dazukommenden Artikeln jederzeit verfügbar. Caseking strebt stets danach, der Zielgruppe im Markt für Gamer und Enthusiasten topaktuelle Hardware und außergewöhnliche Hochleistungs-Produkte zur Verfügung zu stellen. Mit den hauseigenen Marken King Mod, 8Pack und der8auer bietet die Firma beliebte Produkte zur Leistungssteigerung (vorübertaktete Elemente) genauso wie Komponenten zur Geräuschreduzierung (Wasserkühlung, leise Luftkühlung, schalldichte Materialien) und mächtige, handgefertigte Gaming-PCs an. Zudem nimmt Caseking Spezialumbauten und Anpassungen der Gehäuse im Kundenauftrag vor. Beispiellose Casemods sind auf internationalen Messen und Events präsent. Die perfekte Durchführung der Arbeiten übernimmt Deutschlands erfolgreichster Modder Ali "THE CRE8OR" Abbas. Die Caseking Gruppe besteht aus www.caseking.de zusammen mit den Tochtergesellschaften www.overclockers.co.uk (Großbritannien), www.caseking.hu (Ungarn), www.globaldata.pt (Portugal), www.trigono.se (Schweden) und www.jimms.fi (Finnland) und unterhält regionale Büros in Frankreich, den Niederlanden und Taiwan. Kontakt

Caseking GmbH

Vincent Rohloff

Gaußstraße 1

10589 Berlin

+49 (0)30 4036642-00

marketing@caseking.de

https://www.caseking.de Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten