Startseite Vorteile Glass Coat Keramikversiegelung für Fahrzeuge! Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2022-05-31 08:03. Unsichtbarer Schutz für alle Lackoberflächen Egal ob PKW, Campingfahrzeug, Lkw, Transporter, Taxi oder Bus. Damit der Lack wie am ersten Tag glänzt ist eine hochwertige Versiegelung notwendig. Zeit ist Geld. Besonders bei der Wäsche von Nutzfahrzeugen-/ Campingfahrzeugen ist der Zeitaufwand teilweise immens. Jedoch lässt es sich nicht verhindern, dass der tägliche Einsatz eines Fahrzeugs im Straßenverkehr seine Spuren hinterlässt. Selbst durch große Vorsicht lassen sich kleine Kratzer und Oberflächenspuren in der Obersten Lackschicht nicht vermeiden. Weiterhin sorgen Umwelteinflüsse wie Blütenstaub, Honigtau, Vogelkot und Fliegendreck für Lackschäden. Insbesondere Vogelkot und auch Honigtau sind sehr aggressiv. In relativ kurzer Zeit können sich diese in den Lack fressen und verursachen dauerhafte Lack - Schäden. UV - Licht zerstört das Lackpigment und erzeugt weiße, helle, verblasste Oberflächen; meist auf waagerechten Flächen. Sowie auch Fleckenbildung mit punktuellen Verfärbungen, meistens bei Uni Lacken rot, weiß und blau. Im Winter geht das Streusalz dem Lack zusätzlich an die Substanz, denn es frisst sich regelrecht in den Lack hinein und verursacht dort Schäden. Selbst die Autowäsche, die der Sauberkeit dient geht nicht spurlos an der Fahrzeuglackierung vorbei. Eine Politur alleine reicht da nicht aus, denn Ihre Schutzfunktion hält vielleicht für sechs Monate an, dann muss Sie erneuert werden. Unser Partner HBC-System bietet jetzt eine revolutionäre neue Technologie:

GlassCoat - Keramikversiegelung. Ein spezieller Glaskeramik - Harz, welcher beim Auftragen auf die Lackoberfläche eine dauerhaft schützende Bindung erzeugt. Diese reduziert nachhaltig Pflege- und Instandhaltungskosten für Ihrem Fahrzeuglack! Profitieren Sie von der einfachen Lösung für belastende Umwelteinflüsse, welche nicht durch Herstellergarantien abgedeckt sind. GlassCoat ist eine klare Flüssigkeit, die auf den Klarlack des Fahrzeugs aufgetragen wird. Diese haftet dauerhaft, im Gegensatz zu konventionellen Wachsen und Dichtstoffen, die lediglich die Oberfläche polymerisieren und vernetzen. GlassCoat, die Oberflächenversiegelung als Zusatzschutz des Klarlackes. Das Ergebnis ist eine transparente und extrem langlebige Keramikfolie, die so stark an der Oberfläche haftet, ohne dass diese mit organischen Lösungsmitteln entfernbar ist. Zeit - / Kostenersparnis bei der Fahrzeugreinigung-/ Fuhrparkpflege

Die Keramik-Versiegelung greift bereits vor der Entstehung diverser Umstände ein und verhindert oder verringert deren negative Auswirkungen. Durch die Oberflächenbeschichtung ist nicht nur der Fahrzeuglack geschützt. Durch die glatte Oberfläche kann Schmutz (z. B. Bremsstaub, Insekten) nicht mehr bzw. nicht mehr so stark anhaften. Dadurch lässt er sich leicht, schnell und restlos entfernen. Hinzu kommt, dass die Keramik-Versiegelung einen extrem harten, aber trotzdem flexiblen Film über dem Lack bildet, dem die Bürsten einer Autowaschanlage nichts anhaben können. Die Waschanlagenkratzer können somit nicht mehr entstehen. Der Fahrzeuglack bleibt wie am ersten Tag unbeschädigt. Vorteile im Überblick: - 7 Jahre Herstellergarantie

- easy - to clean Oberfläche

- Schutz vor Auskleidung (Gel Coat)

- Temperaturbeständig

- Beständig gegen schädliche Chemikalien

- Hervorragende schmutzabweisende Eigenschaften

- Intensiver Tiefenglanz

- Extrem glatte Oberfläche

- Schutz vor Korrosion

- Schutz gegen UV Strahlung

- Waschanlagenbeständig

- Exzellente wasserabweisende Eigenschaften

- Schützt vor sämtlichen Umwelteinflüssen Ob Auto, Motorrad, Wohnmobil, Wohnwagen, Flugzeug oder Boot, mit unserer Glass Coat Keramikversiegelung schützen Sie ihr Liebstes gegen äußere Einflüsse, erleichtern sich die Reinigung und Pflege und erhalten seinen Wert. Auftragsarbeiten:

Sie betreiben ein Autohaus / Auto - Caravanvermietung bzw. ein Möbelhaus oder handeln mit Antiquitäten usw. und benötigen Hilfe? Wir übernehmen gerne sämtliche Auftragsarbeiten in den Bereichen Keramik Versiegelung - Lederreinigung - Reparatur und Restauration. Permanente Schutzbeschichtungen -/ Keramikversiegelungen basierend auf den höchsten Standards der Nanotechnologie. Leder Smart - Repair: Lederreinigung, Reparatur, Restauration sowie Lederfärbung. Kontakt

Starfinish

Mischa Link

Mörikestrasse 1

74348 Lauffen

(+49) 017620396433

info@starfinish.de

http://www.starfinish.de Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten