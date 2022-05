Startseite Flottenmanagement: Fabian Kramß neuer Fraikin-Vertriebsleiter Deutschland Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2022-05-30 17:32. Auch die Regionalleitung Nord wurde mit Thorsten Schröder neu besetzt Unterschleißheim, 30. Mai 2022 - Fabian Kramß (35) übernimmt zum 1. Juni 2022 die Vertriebsleitung der Nutzfahrzeugvermieterin Fraikin Deutschland GmbH. Der gelernte Industriemechaniker war zuletzt Fraikin-Regionalleiter Mitte und verfügt als Technischer Fachwirt über umfangreiche Vermiet- und Vertriebserfahrung. Unter anderem als Vertriebsleiter der Paccar Deutschland GmbH (Dieburg) und Account-Manager der Boels Verleih GmbH (München). Neu besetzt hat Fraikin Deutschland auch seine Regionalleitung Nord. Diese wird von Thorsten Schröder (54) übernommen, der sich ebenfalls durch hohe Branchenaffinität auszeichnet. Und zwar durch Stationen bei namhaften Akteuren wie Werner Nutzfahrzeug-Service GmbH, BTS GmbH & Co. KG, Kögel Trailer GmbH & Co. KG sowie Hellmann Worldwide Logistics. Mit einer über 75-jährigen Erfahrung und einem Umsatz von 771 Mio. Euro (2020) ist die französische Fraikin Group marktführende Partnerin für Fahrzeug-Management in Europa. Das Unternehmen wurde 1944 von Gerard Fraikin gegründet und verfügt gegenwärtig in zwölf Ländern über 157 Niederlassungen und knapp 60.000 Einheiten. Wobei über 2.800 Mitarbeiter für ein professionelles Flottenmanagement bei mehr als 7.000 Mietkunden stehen. Fraikin Deutschland offeriert Flottenbetreibern die gesamte Bandbreite kundenspezifischer Mobilitätslösungen. Das Full-Service-Mietangebot umfasst generell: Gemeinsame Analyse des jeweiligen Fahrzeugbedarfs, Beratung, Finanzierung, Versicherung und Kfz-Steuer, Wartung, Reparatur, Pannendienst 24/7, europäisches Netzwerk, Fuhrparkverwaltung, Telematik sowie eine absolut faire und transparente Fahrzeugrückgabe nach Vertragsende. Im Gegensatz zu herstellerabhängigen Anbietern vermietet Fraikin nicht nur die klassischen Varianten von Zugmaschinen, Sattelzügen und Fahrgestellen sowie Distributionseinheiten für den Transport- und Logistikbereich. Fraikin fokussiert europaweit auch auf Abfall-, Entsorgungs- und Kommunalfahrzeuge sowie sonstige Spezialfahrzeuge. Größte Lieferanten sind dabei MAN, Mercedes-Benz und Volvo-Renault. Firmenkontakt

